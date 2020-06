Ovatko osakkeet koronakriisin jäljiltä liian kalliita?

Osakkeet ovat kallistuneet selvästi viime viikkoina.

Koronakriisi on vielä kaikkea muuta kuin ohi. Tartuntojen määrä on lähtenyt esimerkiksi Yhdysvalloissa uudelleen kasvuun. Monet USA:n osavaltiot ovat joutuneet ottamaan jälleen käyttöön rajoitteita kauppojen ja yritysten toimintaan.

Toisaalta markkinoita piristi maanantaina positiivinen yllätys USA:n asuntomarkkinoilta.

Vireillä olevien asuntokauppojen määrä kasvoi toukokuussa edelliskuusta 44,3 prosenttia. Lukema oli reippaasti kovempi kuin uutistoimisto Bloombergin haastattelemat ekonomistit olivat ennustaneet. Ekonomistien konsensusennuste odotti vain 19,3 prosentin kasvua. Asuntokauppojen kuukausittainen kasvu on Yhdysvaltojen mittaushistorian suurin.

Rahastojätti BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink varoitti viime viikolla uutiskanava CNBC:n haastattelussa, että osakkeet hinnoitellaan nyt liian korkealle edelleen jatkuvan pandemiauhan alla.

Tämän hetken osakeindeksien arvostustasot eivät Finkin mukaan heijastele kasvavien tartuntalukujen tuomaa riskiä. Pandemia on edelleen uhka pienyrityksille ja yritysten tuloskehitykselle, Fink varoittaa. Hänen mukaansa sijoittajat aliarvioivat koronapandemian seuraukset.

”Markkinat ovat luultavasti liian edellä itseään tällä kertaa”, Fink kommentoi.

S&P 500 -indeksin kausitasoitettu P/E-kerroin eli niin sanottu Shillerin P/E -kerroin on nyt tasolla 28,6x, mikä on selvästi yli pitkän aikavälin keskimääräisen 16,7x-tason. Tämän arvostusmittarin kehitti ekonomisti Robert Shiller. Shillerin p/e-luku on kausitasoitettu p/e-kerroin, joka eliminoi markkinan tai indeksin suhdannevaihteluiden vaikutukset markkinan arvostukseen.

Nordean päästrategi Antti Saari arvioi pankin viikkokatsauksessa, että kriisien jälkimainingeissa osakkeiden arvostuksesta on aina hämmästyttävän hankalaa saada selvää.

”Tulosennusteiden luotettavuus on vaakalaudalla eikä taaksepäin katsomallakaan saa oikein hyvää kuvaa. Lisähaasteen nykytilanteessa aiheuttaa vielä historiallisen matala korkotaso”, Saari toteaa.

Alhaisen korkotason vuoksi tai ansiosta osakkeiden arvostuksen kuuluukin olla selvästi korkeampi kuin normaalimmassa korkoympäristössä, Saari muistuttaa.

Tulosennusteiden perusteella ei Saaren mukaan voida yksiselitteisesti väittää osakkeiden olevan hintakuplassa.

”Tämän vuoden tulosheikkouden ja edellä esitetyn takia tulosperusteinen arvostus näyttäisi olevan kuplatasoilla. Jos kuitenkin verrataan kursseja pidemmän aikavälin tulosennusteisiin, arvostus muuttuu kuplasta ”vain” korkeaksi historiaan verrattuna.”

Saari myös muistuttaa, että korkosijoituksiin verrattuna osakkeet ovat silti edelleen erittäin houkutteleva sijoituskohde vähänkään pidemmällä aikajänteellä.

Osakkeissa on vielä nousuvaraa, päästrategi uskoo.

”Jos ensi vuoden tulosennusteet eivät oleellisesti heikkene, riskejä ei aleta hinnoittelemaan uudestaan ja korot pysyvät nykytasoillaan, osakkeilla on vielä kymmenisen prosenttia nousuvaraa loppuvuoden aikana. Toisin sanoen vuoden toisella puoliskolla on yhä mahdollista saada keskimääräistä vuotta paremmat tuotot. Jos tulosnäkymät vielä elpyvät, mikä on hyvin mahdollista, on nousuvaraa tätäkin enemmän.”

Saaren mielestä sijoittajan kannattaa kuitenkin valita, mitä riskejä ottaa. Tässä tilanteessa riskien kantamisesta saa hänen mukaansa joukkolainamarkkinoiden sisällä parempaa korvausta kuin osakkeiden ja korkojen välillä.

Nordea suosittelee edelleen ylipainoa Pohjois-Amerikan osakkeille. Pankin mukaan alueen talous- ja tulosnäkymät ovat pidemmässä juoksussa muita

vakaammat ja maan teknologia- ja lääkeyhtiöt ovat hyvässä

asemassa jatkoa ajatellen.

Japanin osakemarkkina sen sijaan on Nordealla alipainossa haastavan talouskuvan ja yritysten tuloskasvuodotuksiin liittyvien laskupaineiden vuoksi.