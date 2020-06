FIM:n päästrategi: Osakkeiden ostohuuma hirvittää

Osakkeita ostetaan nyt hinnalla millä hyvänsä, ja tälläinen meno ei voi jatkua, varoittaa sijoitusstrategi.

Osakemarkkinat ovat elpyneet viime viikkoina kiitettävästi. S&P 500 on noussut kuukaudessa 8,5 prosenttia, teknologiapörssi Nasdaq 9,2 prosenttia, Japanin Nikkei peräti 16,2 prosenttia ja Suomenkin OMX25-indeksi 13,9 prosenttia.

”Osakkeiden kevään pohjamudista kohoaminen on osittain perusteltua, mutta nousun voimakkuus hirvittää”, toteaa FIM:n päästrategi Lippo Suominen markkinakatsauksessaan.

Suomisen mukaan historiasta toki tiedetään, että markkinat ampuvat yli molempiin suuntiin, joten heilahduksia on luvassa jatkossakin.

Osakkeiden elpymisen takana on monta syytä, kuten aina, Suominen toteaa.

“Osa niistä on pidempiaikaisia ja osa ohimeneviä. Sijoittajat ovat voineet huokaista helpotuksesta, kun koronakriisin pahimmat pelot eivät ole toteutuneet. Virus ei ole ollut niin tuhoisa, kuin pahimmissa kauhukuvissa maalailtiin”, Suominen arvioi.

Lisäksi valtioiden ja keskuspankkien jättimäiset ”megaelvytykset” ovat tukenut markkinoita. Yritysten tilanne on Suomisen mukaan parempi kuin mitä makrotalouden tilanne näyttää. Hän muistuttaa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa jo 35 prosenttia markkinoista koostuu IT-alan yrityksistä, joille koronaisku on monesti vähäinen.

Osakkeiden nousutahti herättää silti päästrategissa epäilyjä.

”Taloustaantuma tuntuu monessa paikassa jääneen kokonaan taka-alalle, kun ostohuuma on iskenyt. Osakkeet ovat suhteessa lähiaikojen tuloksiin kalleimmillaan sitten vuosituhannen taitteen teknokuplan. Tuntuukin, että osakkeita ostetaan hinnalla millä hyvänsä, että ei vain jäätäisi sivuun nousurallista”, Suominen toteaa.

Twitterissä Lippo Suominen epäilee, että osakerallin taustalla saattaa olla “sijoittajien tuottometsästys pohjamutiin jääneistä osakkeista”.

Luuserien kosto vai talouden elpyminen? USA:ssa kevään heikoimmat osakesektorit nousukärjessä viimeiset 2 viikkoa ja aiemmin vähiten laskeneet vaisuja. Onko rallin takana usko talouden vahvaan käänteeseen, vai sijoittajien tuottometsästys pohjamutiin jääneistä osakkeista? pic.twitter.com/umvU2JJCHL — Lippo Suominen (@LippoSuominen) May 27, 2020

Suomisen mukaan loputtomasti osakkeet eivät voi nousta ilman, että talous saadaan kunnon kasvuun. Talouden kasvu-ura ei myöskään näytä vielä kovin rohkaisevalta, vaikka taantuman pohja jääkin lähiaikoina taakse.

Koronakriisin lisäksi kurssinousun jatkoa varjostavat muutkin seikat.

”Lisäksi huonoja uutisia on alkanut kerääntyä myös poliittiselta rintamalta: kauppasota tekee paluuta, Brexit on edelleen umpisolmussa ja mellakoista on tulossa yhä yleisempi ongelma eri puolilla maailmaa. Osakemarkkinoiden tuki viime kuukausien nousun jälkeen on hataralla pohjalla, ja odotamme, että ennen pitkää tuota tukea tullaan koettelemaan.”

FIM nosti toukokuussa USA:n ja Japanin osakemarkkinat suosikeiksi. Samalla heikossa kasvussa kärvistelevän Euroopan, Suomi mukaan lukien, osakkeet joutuivat alipainoon.

Kehittyvissä maissa kuva on Suomisen mukaan erittäin jakautunut yksien maiden ollessa jo selvästi matkalla kohti parempaa, kun taas toisissa kriisi on vasta iskenyt täydellä voimalla. Kehittyvät markkinat kokonaisuutena ovat FIM:llä neutraalipainossa.

Japanin osakemarkkinoita suosii nyt myös varainhoitoyhtiö Pictet. Osakkeiden näkymät ovat kirkastumassa Japanissa, joka on Pictetin arvostuskertoimien mukaan yksi halvimmista alueista.

Japanissa matkailun pysähtyminen voi Kiinan tavoin nostaa kotimaista kulutusta, kun ihmiset ostavat mieluummin kotimaassa kuin ulkomailla. Pictet päätti sulkea taktisen lyhyen position japanilaisissa osakkeissa.

Danske Bank puolestaan suosii nyt jenkkiosakkeita. Pankin mukaan USA on reagoinut nopeasti koronakriisiin. Se elvyttää maansa taloutta kahdella tukipaketilla, joiden suuruus on yhteensä peräti viisi biljoonaa dollaria. Lisäksi maan keskuspankki Fed on tukenut taloutta koronlaskuilla ja arvopaperien osto-ohjelmilla.