Analyysi: Yllätti positiivisesti – mitä Panostaja on syönyt?

Panostajan tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiö Gugguu. Kuva: www.panostaja.fi

Kukapa olisi uskonut vaikeuksista kärsineen sijoitusyhtiö Panostajan selvineen ensimmäisestä koronakvartaalistaan kohtuullisen kuivin jaloin.

Ei ainakaan analyysiyhtiö Inderes, joka ennusti liiketappioksi -2,9 miljoonaa, mutta toteutunut liikevoitto oli +1,0 miljoonaa. Tämä oli myös itselleni yllätys.

Katsotaan mitä pörssin perinteikäs tamperelainen sijoitusyhtiö Panostaja on niin sanotusti syönyt.

Panostajan tilikausi alkaa marraskuussa ja toinen neljännes on helmi-huhtikuu. Tältä jaksolta vain huhtikuu on kokonainen kuukausi, johon koronakriisi on ehtinyt lyhyen tilaussyklin liiketoiminnoissa vaikuttaa. Yhtiö julkaisi puolivuosikatsauksensa 4.6.

Kun pörssiyhtiöt myöhemmin raportoivat huhti-kesäkuuta, tullaan todennäköisesti näkemään rajuja vaikutuksia ja myös eroja koronapandemiasta johtuvissa toisaalta kysynnän ja toisaalta kustannussopeutumiskyvyn vaikutuksissa eri yhtiöillä.

Mikä ihmeen Panostaja?

Panostaja on tamperelainen sijoitusyhtiö, joka omistaa pääasiassa eri alojen pk-yritysten enemmistöosuuksia ja kehittää yhtiöitä yhdessä toimivan johdon kanssa.

Omistuksia ovat, liikevaihtojärjestyksessä (liikevaihto ja liiketulos viim. 6 kk, suluissa vuoden takainen):

Grano, paino- ja markkinointipalvelut: 57,8 (66,7); 0,8 (2,2) milj. euroa

Carrot, henkilöstövuokraus: 7,8 (9,9); -0,6 (-0,6)

Oscar Software, toiminnanohjausjärjestelmät: 5,6 (5,1); 0,5 (0,2)

CoreHW, RF IC -suunnittelu- ja konsultointipalvelut: 4,7 (2,5); 0,6 (-0,1)

Helakeskus, kalustehelojen tukkukauppa: 3,8 (4,0); 0,2 (0,2)

HeatMasters, teollisuuden lämpökäsittelypalvelut ja -laitteet: 2,2 (1,6); 0,2 (-0,1)

Hygga, hammashoito ja lisenssitoiminta: 2,1 (2,4); -0,1 (-0,1)

Kuten luvuista huomaa, isoimman tytäryhtiön Granon kulusopeutus (lomautukset ja viime tilikauden lopun yt:eiden toimenpiteet) on ollut todella rajua. Liiketulos jopa parani toisella kvartaalilla marras-tammikuun -0,4 miljoonasta eurosta +1,2:een. Ensimmäisellä kvartaalilla yhtiö kärsi lakoista ja kvartaali oli kausiluonteisesti heikompi.

Nykyinen tulostaso ei toki ole tyydyttävä; Granossa oli pääomaa kiinni tilikauden lopussa marraskuussa 119 miljoonaa euroa. Yhtiössä on päällä poikkeusolojen kulusäästöt. Kun toiminta normalisoituu, myös kulut kasvavat liikevaihdon mukana.

On kuitenkin tärkeä havainto, että Grano kykenee sopeutumaan vaativaankin tilanteeseen odotettua paremmin.

Panostajan liiketoiminnat ovat tyypillisesti juuri sellaisia, joiden voidaan katsoa kärsivän liikkumis- ja vastaavista rajoituksista kotimaassa – verrattuna esimerkiksi sellun tai kemikaalien tuotantoon tai päivittäistavarakauppaan.

Silti vaikutukset Granoonkin (entinen Kopijyvä + Multiprint) ovat erilaisia: isot tuotelinjat arkkipainaminen ja suurkuva ovat kärsineet, mutta rakentamisen palveluissa sekä pakkaus- ja valomainosliiketoiminnassa kehitys oli odotuksen mukaista.

Yhtiö on varmasti kärsinyt messu- ja tapahtumatoiminnan pysähtymisestä. Tämä vaikutus jatkuu.

Panostaja ei anna konsernitason ohjeistusta, mutta lausuu Granon näkymistä:

Katsauskauden jälkeen yhtiön saadut tilaukset ovat säilyneet maaliskuun puolivälin jälkeen asettuneella tasolla.

Panostajan raportissa oli myönteistä Oscar Softwaren ja CoreHW:n hyvä vakaa kehitys. Niillä on tällä hetkellä todennäköisesti isoin arvopotentiaali Granon jälkeen.

Oscar toimittaa toiminnanohjausjärjestelmiä ja taloushallintopalveluita pk-yrityksille, CoreHW puolestaan radiotaajuussuunnittelua elektroniikkateollisuuden laitevalmistajille.

CoreHW on myös kehittänyt oman radiotaajuusteknologiaan perustuvan CoreHW Rabbit –tuotekomponentin.

Teknologiaa voidaan hyödyntää sisätilapaikannuksessa kohteen (esineet, ihmiset) suunnan määrityksessä. Yhtiö markkinoi sitä tällä hetkellä potentiaalisille asiakkaille ja esitteli jo viime vuonna alan messuilla. (Youtube-video)

Katsauskaudella oman tuotteen markkinoille viennin valmistelu jatkui ja katsauskauden jälkeen aloitettiin ensimmäiset demokittien toimitukset asiakkaille. – Panostajan katsaus 4.6.

Uudehkot sijoituskohteet Oscar Software että CoreHW ovat lukujenkin valossa jo yllättävän tärkeä osa Panostajan sijoitusportfoliota.

Carrotilla ja Hyggalla on sen sijaan ollut kannattavuusongelmia.

Helakeskus ja HeatMasters ovat puolestaan perinteisen liiketoiminnan matalan kasvun liiketoimintoja ja olleet Panostajan salkussa pitkään. Ne saattavat olla irtautumisiässä, mutta niiden arvo tuskin on merkittävä.

Panostaja luopui huhtikuussa Tilatukusta, jossa omistus siirtyi toimivalle johdolle onnistuneiden yritysjärjestelyiden (Selog – Tilatukku) jälkeen. Tästä aiheutui 0,5 miljoonan euron myyntitappio, mutta vapautui pääomaa Panostajan taseeseen 0,9 miljoonaa.

Juttu jatkuu mainoksen alapuolella.

🔸🔸

Henri Elon sijoituskirjat alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tilaa Henrin yhä saatavilla oleva sijoituskirja Tuoton arvoitus ratkeaa tai Henrin ja Jari Saarhelon uusin Osakesijoittajan maailmanvalloitus, tai molemmat pakettina täältä.

Syötä ALE-koodiksi ”Salkunrakentaja2020” niin saat kirjan/kirjat kotiin toimitettuna: Tuoton arvoitus 15 e, Osakesijoittaja 30 e tai pakettihinta 45 e, ei muita kuluja.

🔸🔸

Tommilan ensimmäinen onnistuminen ja sotakassa

Kirjoitin vuosi sitten Kauppalehdessä Panostajasta otsikolla Panostajan johto nuorentui täysin – osakkeessa hinnoitellaan vain Grano.



Kurssi oli tuolloin 0,82 euroa, mutta silloin ei ollut koronaa. Nyt tuoreen osavuosikatsauksen jälkeen kurssi palautui reilun 0,60 euron tasolta 0,70 euroon. Isoa lommoa ei ole vielä tullut.

Puolitoista vuotta sitten ruoriin astunut toimitusjohtaja Tapio Tommila on hallinnut tilanteen täysin.

Korona olisi voinut olla toisenlaisessa tilanteessa Panostajan kaltaiselle yhtiölle ns. black box (musta laatikko) varsinkin, kun isoimman tytäryhtiön Granon kehitys on ollut vaatimatonta.

Tommila lausuu tuoreessa katsauksessa:

Katsauskauden lopussa koronapandemian ja siihen liittyneiden talouden sulkutoimien vaikutukset näyttäisivät sijoituskohteissamme olevan toistaiseksi vakiintuneet ja tarvittavat toimet tilanteeseen vastaamiseksi on yhtiöissä toimeenpantu. Kaiken kaikkiaan sijoituskohteissamme on onnistuttu hyvin reagoimaan tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Seuraamme nyt tarkasti, miten talouden vaiheittaisen avaamisen toimet alkavat heijastua eri toimialojen kysyntätilanteeseen.

Onnistuminen on myös se, että juuri tässä aikaikkunassa emo ei ole tuhlannut isoa 22 miljoonan nettokassaansa. Tommilan hyvä puoli on, että hän tuli talon sisältä ja on nähnyt eri liiketoimintojen kehitystä pitkään.

Onnistuminen oli myös syksyn lisäosinko, joka tuli omistajalle kuin ”Manulle illallinen”, toki hallituksen päätöksellä yhtiökokouksen valtuuttamana.

Ennen Tommillan kautta yhtiön johdossa toimi pitkään Juha Sarsama, jonka kaudella sattui enemmän niin hyvää kuin vähemmän menestyksekästä, jälkimmäisestä esimerkkeinä Granon voimakas mutta tuloksellisesti tahmea laajentuminen yritysostoin sekä konepajayhtiö Takoman kehitys ja konkurssi. Sarsaman kauden onnistumisia olivat puolestaan KotiSunin osto, kehittäminen ja myynti Capmanin rahastolle sekä lukkoyhtiö Flexim Securityn kehittäminen ja myynti Assa Abloylle.

Jos Panostaja olisi viimeisen 1,5 vuoden aikana tehnyt kassallaan ison yritysoston, Tommilalla olisi, ei vain yksi, vaan kaksi haastetta enemmän: uusi yhtiö ja heikompi tase.

On mielenkiintoista, miten hallitus toimii osingon tai pääomanpalautuksen osalta tilinpäätöksen julkistamisessa joulukuussa. Perusosingon säilyttäminen 5 sentissä ottaisi pääomaa vain 2,6 miljoonaa euroa.

Emolle jäisi senkin jälkeen yritysostoja varten 19 miljoonan sotakassa – olettaen että nykyiset tytäryhtiöt säilyvät rahoituksellisesti omavaraisina ja niiden tuotto kompensoi edes emon omat kulut.

Jos osinko romahtaa, todennäköisesti romahtaa monen Panostajan osakkeenomistajankin kiinnostus, sillä Panostaja on ollut perinteinen osinkopaperi. Viiden sen osingolla ja nykyisellä 70 sentin kurssilla lappu tarjoaisi mukiinmenevän 7,1 prosentin tuoton.

Jos Tommila jatkaa vakaata johtamista tiimeineen, sijoittajat tuskin uskaltavat myydä paperia enää juuri alle 70 senttiin, kuten allekirjoittanut myi maaliskuussa pienen erän likviditeetin varmistamiseksi.

🔸🔸

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita. Sijoituskirjojen tilaukset täältä.