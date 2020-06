Sijoitusstrategi: Riskinotto maistuu taas sijoittajille – ”pahin skenaario voidaan välttää”

Monet merkit viittaavat nyt siihen, että sijoittajien tunnelmat ovat kohoamassa.

Osakemarkkinoiden elpyminen koronakriisin tuomasta romahduksesta on ollut huikea. Yhdysvalloissa S&P 500 -osakeindeksi on noussut yli 42 prosenttia maaliskuun pohjilta. Saman verran on noussut myös Helsingin pörssi.

Talouksien elpymisodotuksille uskoa loi USA:n työministeriön viime viikon yllättävä työllisyysraportti, jonka mukaan maatalouden ulkopuolisia työpaikkoja syntyi toukokuussa 2,5 miljoonaa enemmän kuin mitä työpaikkoja hävisi.

Työllisyysluvut olivat huikeasti odotuksia paremmat, sillä uutistoimisto Bloombergin haastattelemien ekonomistien konsensusodotus oli, että työpaikat olisivat vähentyneet 7,5 miljoonalla työpaikalla.

Riskinotto näyttää nyt maistuvan sijoittajille. Siitä kertoo esimerkiksi, se että USA:n pienyhtiöiden Russell 2000 -osakeindeksi on kivunnut jo 1507 pisteeseen, eli se on noussut pohjilta jo 55 prosenttia vajaassa kolmessa kuukaudessa.

Riskinottohalukkuuden kasvu on näkynyt parin viime viikon aikana myös kehittyvien maiden valuuttojen vahvistumisena, Brasilian ja Venäjän pörssin nousuna sekä kasvavina sijoitusvirtoina riskiyrityslainarahastoihin, kertoo Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava pankin viikkokatsauksessa.

Talouden rajoitustoimien poistaminen etenee kuitenkin koko ajan. Alavan mukaan se tulee näkymään talouslukujen parantumisena kesän aikana. Silti hänen mukaansa on vielä liian aikaista arvioida, milloin päästään kriisiä edeltävään tilanteeseen, kun haarukka tämän vuoden talouslukujen suhteenkin on varsin leveä.

”On kuitenkin jotain merkkejä siitä, että pessimistisimmät skenaariot talouden pudotuksesta eivät tulisi toteutumaan ainakaan kaikissa maissa”, Alava arvelee.

Alavan mukaan markkinoilla hinnoitellaankin yhä enemmän V:n muotoista talouden toipumista. Tälle hinnoittelulle on sijoitusstrategin mukaan perusteita.

”Skenaario on mahdollinen, sillä valtioiden elvytyspaketit ovat niin mittavia, että ne kyllä kompensoivat yksityisen sektorin supistumista. Lisäksi on orastavaa toivoa siitä, että yksityinen kulutus toipuisi pelättyä nopeammin.”

Alkavan mukaan huoli siitä, että ihmiset eivät uskaltaisi vielä pitkään aikaan lähteä julkisiin paikkoihin, näyttää ylimitoitetulta, kun katsoo, mitä on tapahtunut eri maissa esimerkiksi ravintoloiden avautumisen jälkeen.

Riskinottohalukkuutta ruokkivat myös keskuspankit. Esimerkiksi EKP:n arvopaperien osto-ohjelma paisuu 1350 miljardiin euroon.

Euroopan keskuspankki EKP päätti viime viikolla pitämässään korkokokouksessaan, että se kasvattaa arvopaperien osto-ohjelmaansa 600 miljardilla eurolla. Keskuspankki oli päättänyt maaliskuussa 750 miljardin euron hätäohjelmasta.