Sijoituslegenda George Soroksen 4 sijoitusneuvoa

George Soroksella on saman kaliiberin sijoitusura kuin Warren Buffettilla.

Unkarilaissyntyinen George Soros on yksi historian menestyneimpiä sijoittajia, vaikka hänen nimensä ei ole julkisuudesta niin tuttu, kun esimerkiksi sijoitusguru Warren Buffettin. Lahjoitettuaan 32 miljardia dollaria hyväntekeväisyyteen, Soroksen varallisuus on Forbesin mukaan 8,3 miljardia dollaria. Hänellä on ollut värikäs elämä ja sijoitusura, josta kaikki sijoituksesta kiinnostuneet voivat oppia.

The Motley Fool tuo esiin Soroksen neljä sijoitusneuvoa.

1. Löydä sijoitustyyli mikä sopii sinulle

Soroksen sijoitustyyli ei ole tyypillinen, eikä hän keskity hajauttamiseen tai pitkän aikavälin tuottoon. Soros on ottanut valtavia riskejä koko sijoitusuransa aikana ja tehnyt päätöksiä oman tilannetajun mukaan. Hän on tunnettu keinottelusta, jossa voittoa pyritään tekemään lyhytaikaisilla sijoituksilla odotettuja hinnanvaihteluita hyväksi käyttäen.

Korkean riskin sijoitustyyli ei totta tosiaan sovi kaikille, mutta voimme oppia Soroksen sijoitustyylistä sen, että jos osaat jotain hyvin, käytä sitä hyväksesi. Tärkeintä on löytää sijoitustyyli ja -strategia sekä tavat, jotka sopivat juuri sinulle.

2. Hyödynnä markkinoiden heilahteluja

Soros on ottanut suurimpia riskejä valuuttakaupassa, ja siksi häntä kutsutaankin usein ”mieheksi, joka ajoi Englannin konkurssin partaalle”. Soros möi lyhyeksi yli 10 miljardin dollarin arvosta puntia arvioituaan punnan arvon heikkenevän 1990-luvulla.

Riskin ottaminen kannatti, sillä Soros teki tällä hyvin kiistanalaisella siirrolla lähes kaksi miljardia dollaria. Helsingin Sanomien mukaan herra on myös rikastunut keinotellessaan Suomen markalla sen jälkeen, kun markka oli päästetty kellumaan vapaaksi. Kauppojen yhteisarvo oli tiettävästi pari miljardia markkaa.

3. Keinottelu on korkean panoksen peli

Riskinottajan pitää olla valmis häviämään isosti. Myös Soros on kokenut suuria tappioita. Vuonna 1987 hän menetti 300 miljoonaa dollaria tehdessään virhearvion, että markkinat jatkaisivat nousuaan. Venäjän velkakriisin aikana Soros koki kahden miljardin dollarin tappion. Pahimman iskun hän kuitenkin otti vuoden 1999 IT-kuplan aikana, jolloin Soros oletti kuplan räjähtävän, mutta hänen ajoituksensa ei osunut kohdilleen.

On selvää, että Soroksella on ollut paljon enemmän voittoja kuin tappioita, mutta jos riskejä ottaa pitää olla myös valmis käsittelemään suuria tappioita. Tämä sijoitustyyli ei sovi heikkovatsaisille.

4. Saamasi lähtökohdat eivät määritä elämääsi

Vaikka saisit huonot lähtökohdat elämässä, voit aina muuttaa myöhemmin olosuhteitasi. Tämä neuvo ei koske erityisesti sijoittamista, mutta voimme oppia Soroksen kiinnostavasta elämästä.

Hän syntyi Unkarissa vuonna 1930, jolloin Euroopassa ei ollut suotuisa aika olla juutalaista syntyperää. Saksan miehittäessä Unkarin Soroksen isä hankki perheelleen väärennetyt henkilöpaperit peittääkseen heidän juutalaiset juurensa.

Tällainen vaaran kohtaaminen ja siitä selviytyminen muuttaa maailmankatsomusta. Soros ei kuitenkaan lannistunut lähtökohdistaan – päinvastoin. Hän muutti 17-vuotiaana Lontooseen ja opiskeli muun muassa filosofiaa, ennen kuin hänestä tuli arbitraasi-kauppias New Yorkissa.

