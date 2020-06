Sijoitustyyli ratkaisee parhaan osakesäästötilin vaihtoehdon

Osakesäästötili tarjoaa selkeän veroedun. Sen kustannukset riippuvat sijoitustyylistä.

Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Osakesäästötileillä on voinut käydä kauppaa vuoden 2020 alusta lähtien. Osakesäästäjälle se on houkutteleva ratkaisu, koska sen ansiosta suorat osakesijoitukset ovat verotuksellisesti aiempaa houkuttelevampia. Osakesäästötilin ideana on kannustaa sijoittajia suoriin osakesijoituksiin, sen sijaan että varat olisivat pankkitilillä tai kiinni rahastosijoituksissa.

Tilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Toisin sanoen veroa ei mene siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppa ja siitä syntyisi myyntivoittoja.

Osakesäästötili soveltuu sekä pitkäjänteiseen, osinkotuottoja metsästävään sijoitustyylin, että myös aktiivisempaan kaupankäyntiin. Aktiivista osakekauppaa kannattaa käydä osakesäästötilillä, mikäli voitot ovat tappioita suurempia.

Sekä perinteisessä arvo-osuustilissä että uudessa osakesäästötilissä on omat hyvät puolensa.

Arvo-osuustilin ja osakesäästötilin sopivuus sijoittajalle riippuu yksinkertaisesti siitä, mitä sijoitusinstrumentteja hän haluaa käyttää. Osakesäästötili on omiaan ennen kaikkea korkoa korolle -ilmiön hyödyntämisessä osakesijoituksissa. Kun osingoista ja myyntivoitoista ei tarvitse maksaa vuosittain veroa, osuus, jonka olisi muuten maksanut veroina, kasvaa korkoa. Siten koko sijoituspääoma kasvaa mahdollisimman paljon hyödyntäen korkoa korolle -ilmiötä.

Arvo-osuustili ja osakesäästötili eivät suinkaan poissulje toisiaan. Vuoden 2020 alusta voit ajaa kaksilla rattailla. Osakesäästötilillä kannattaa tehdä osakepoimintaa kotimaisilla osakkeilla ja taas arvo-osuustilillä sijoittaa esimerkiksi rahastoihin.

VertaaEnsin.fi-palvelun vertasi työkalunsa avulla viittä eri sijoittajatyyppiä. Luvut ovat suuntaa-antavia, ja ne on tarkastettu joulukuussa 2019. Vertailutyökalu päivittyy jatkuvasti, ja siitä löytyy aina ajantasaiset hinnat. Vertailutyökalua päivitetään säännöllisesti.

Sijoittajatyypit ovat seuraavat

Sijoittajatyyppi 1 – Maltillinen kuukausisijoittaja

Haluaa kasvattaa sijoitustaan pienillä riskeillä ja maltilla hajauttaen ajallisesti pienet sijoitukset

Tekee kolme kauppaa kuukaudessa, keskimääräinen kauppasumma on pieni, vain 200 euroa

Sijoittajatyyppi 2 – Aktiivinen osakesijoittaja

Sijoittaa isohkon summan eli 10 000 euroa kerralla kymmeneen eri kohteeseen, haluaa vakaata tuottoa ja sijoittaa vain kotimaisiin yhtiöihin

Käy kauppaa kohtuullisen aktiivisesti, viisi kauppaa kuukaudessa, keskimääräinen kauppasumma 1 000 euroa

Sijoittajatyyppi 3 – Aggressiivinen sijoittaja

Sijoittaa 15 000 euroa kerralla kolmessa eri kaupassa. Hakee kovaa tuottoa ja on valmis ottamaan riskiä.

Sijoittaa 50 prosenttia USAn markkinoille.

Tekee neljä kauppaa kuukaudessa joiden keskimääräinen summa 2 000 euroa

Sijoittajatyyppi 4 – Osinkosijoittaja, osta ja pidä

Sijoittaa harvakseltaan, 50000 euroa neljässä eri kaupassa, ei tee kauppoja kuukausittain, haluaa vaan osinkotuottoa ja pitää ostamansa osakkeet.

Sijoittajatyyppi 5 – Osakesäästötili lapselle

Lapsilisät sijoitetaan, pieni 100 euron sijoitus kuukaudessa.

Sijoitetaan vastuullisiin ja vakaisiin yrityksiin kotimaassa ja ulkomailla.

Tehdään vain yksi kauppa kuukaudessa

