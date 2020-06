Koulutusyhtiö Sopranon positiivinen tulosvaroitus on pieni helpotus omistajien hampaisiin joutuneelle yhtiön johdolle

Sopranon pääomistajat ovat olleet tyytymättömiä yhtiön tuloskuntoon.

Työelämän koulutus- ja valmennuspalveluita tarjoava Soprano antoi torstaina iltana positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö kertoi, että sen liikevaihto kasvaa maltillisesti ja liiketulos paranee selvästi koronaviruksesta huolimatta.

Soprano päivittää arviotaan vuoden 2020 tulosohjauksesta. Soprano arvioi päivitetyssä tulosohjauksessa, että Sopranon liikevaihto vuonna 2020 kasvaa maltillisesti ja liiketulos paranee selvästi edellisvuodesta koronaviruksesta huolimatta.

Aiemmass maaliskuun lopussa antamassaan tulosohjauksessaan yhtiö oli arvioinut, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi koulutustoimialan markkinaolosuhteet ovat merkittävästi heikentyneet ja sen vuoksi Soprano arvioi, että konsernin liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee.

Yhtiön alkuvuosi on ollut koronaviruksen vuoksi erittäin haasteellinen. Liikevaihto ja kannattavuus ovat olleet selkeästi edellisvuotta jäljessä.

Yhtiö on edellisen tulosohjauksen jälkeen onnistunut koulutusvientihankkeilla korvaamaan koronaviruksen aikana pohjoismaisilla kotimarkkinoilla heikentyneen kysynnän. Yhtiön vertailukelpoinen tilauskanta on tällä hetkellä 20 prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan edellisellä tilikaudella.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi vuoden 2020 liikevaihto- ja liiketulosennuste sisältää tavallista enemmän epävarmuutta. Ennuste perustuu yhtiön arvioon, että koulutuspalveluiden myynti parantuisi lähemmäs ajankohdan normaalia myyntiä vasta vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Yhtiön koulutusvientihanke on kokoluokassaan ensimmäinen. Hankkeeseen liittyy valuuttariski ja onnistuminen aikataulussa vuonna 2020 on tärkeää.

Yhtiön positiivinen tulosvaroitus tuli tärkeällä hetkellä, sillä yhtiöllä on ollut kasvuinvestoinneista johtuvia kannattavuushaasteita ja sijoittajien usko yhtiöön on ollut koetuksella.

Konsernin liiketulos jäi viime vuonna 82 tuhanteen euroon, kun se vuonna 2018 oli ollut 412 tuhatta euroa

Yhtiön mukaan sen ydinliiketoiminta Suomessa oli viime vuonna kannattavaa, mutta Ruotsin ja Venäjän toiminnoissa oli haasteita – eivätkä kehittyvien maiden isot koulutusvientihankkeet edenneet vielä toivotulla tavalla tilauksiksi.

Yhtiö on jo vuosia digitalisoinut palveluitaan ja panostanut verkossa tapahtuvaan koulutukseen. Uudessa tilanteessa konserni on siirtänyt perinteiset luokkahuonekoulutuksensa verkon yli tapahtuviksi etäkoulutuksiksi. Myynti ei uusista palveluista huolimatta onnistu normaalisti ja koulutusten peruutuksia sekä siirtoja tulee.

Sopranon pääomistajien kärsivällisyys on ollut koetuksella.

Yhtiö vastaanotti huhtikuussa osakkeenomistajaryhmältä, jolla on yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Ylimääräistä yhtiökokousta vaativat Kai Mäkelän Herttakuutonen, Teppo Kuusisto ja Jarmo Lehtisen Allocation Point Oy Holding and Financing. Yhteensä tällä ryhmällä on yli neljäsosan omistus Sopranosta.

Yhtiökokouskutsun taustalla on tyytymättömyyttä nykyiseen strategiaan ja johtoon. Tenhusen mukaan ryhmä vaatii johdon, hallituksen ja myös yhtiön strategian vaihtamista. Toimitusjohtaja Arto Tenhuselle ryhmä siis vaatii potkuja.

Tenhunen arvelee, että osa omistajista on kyllästynyt Sopranon matalana pysyneeseen osakekurssiin.

Sopranon osakekurssi kipusi jo torstaina ennen positiivista tulosvaroitusta 10,5 prosenttia. Perjantaina kurssi nousi positiivisen uutisen julkistuksen jälkeen vielä 1,5 prosenttia.

Sopranon ylimääräinen yhtiökokous pidetään 22. helmikuuta.