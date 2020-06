Warren Buffett ei välitä paljon tililläsi on rahaa – näillä asioilla on enemmän merkitystä

Buffettin sanat merkitsevät nyt enemmän kuin koskaan.

Bisneslegenda Warren Buffett kertoo meille ajattomia totuuksia juuri silloin, kun tarvitsemme niitä eniten. Inc.-sivusto tuo esiin Buffettin pitämän puheen Georgian yliopistossa, jossa opiskelijat kysyivät häneltä menestyksen määritelmää.

Menestyksen mitta ei ole Buffettin sanoin raha, omaisuus tai sijoitussalkun koko, vaan se on lukumäärä niistä ihmisistä, jotka todella rakastavat sinua takaisin.

”Tunnen paljon ihmisiä, joilla on paljon rahaa ja he saavat tunnustusta vauraudestaan, ja sairaalasiipiä nimetään heidän kunniakseen. Mutta totuus on, että kukaan ei rakasta heitä. Kun tulet minun ikääni, eikä kukaan ajattele sinusta hyvää, en välitä paljon tililläsi on rahaa, koska elämäsi on katastrofi”, Buffett sanoi tilaisuudessa.

Voiko tämä olla totta? Yksi maailman rikkaimmista ihmisistä sanoo, että menestyksen todellinen mitta ei olekaan vauraus tai henkilökohtaiset saavutukset – vaan rakkauden määrä.

Sopiiko rakkaus yritysmaailmaan?

Rakkaus on voimakkain tunne, jota ihminen voi tuntea. Silti, monelle rakkauden löytäminen on vaikeaa.

Yritysmaailmassa rakkaus vaihdetaan ahneuteen samalla, kun kuuluisuus ja omaisuuden kerryttäminen toimii menestyksen mittarina. Liiketoiminta on kuin sodan käyntiä: puhumme väkivaltaisesti markkinaosuuksien kaappaamisesta ja kilpailijoiden eli vihollisten murskaamisesta. Epäinhimillistämme työntekijöitä käyttämällä heitä hyödykkeinä ja asiakkaita saaliina.

Luomme uraamme välittämättä siitä, miten kohtelemme muita matkalla huipulle. Ostamme kalliita autoja, asuntoja ja lomamatkoja näyttääksemme: ”Minä olen täällä!” Ja silti, tunnemme sisällämme tyhjyyttä, jota koitamme täyttää ostamalla lisää tavaroita.

Rakkautta ei voi ostaa

Buffett on tunnettu epätavallisesta rikkaan miehen elämäntyylistä. Hän asuu edelleen samassa talossa Omahassa, Nebraskassa, jonka hän osti 31 500 dollarilla vuonna 1958. Summa on noin 250 000 nykypäivän dollareissa.

”Rakkauden ongelma on se, ettei sitä voi ostaa”, Buffett kertoi Georgian yliopiston oppilaille. ”Ainoa tapa saada rakkautta on olla rakastettava. Se on hyvin ärsyttävää, jos sinulla on paljon rahaa. Haluat kirjoittaa sekin rakkaudelle ja ’ostaa miljoonan dollarin arvosta rakkautta’. Mutta se ei toimi tällä tavalla. Mitä enemmän annat rakkautta, sitä enemmän saat sitä.”

Buffettin menestysperiaate on harvinainen. Jos olet halukas muuttamaan omaa määritelmääsi menestyksestä, ja olet valmis löytämään lisää rakkautta, tässä on kolme tapaa tehdä niin.

Ole epäitsekäs

Rakkauden lait ovat vastavuoroisia, joten kun päätät auttaa ja rohkaista muita, mentoroimalla työntekijää tai antamalla muille aikaasi, saat takaisin rakkautta luottamuksen, kunnioituksen, uskollisuuden ja sitoutumisen kautta.

Kohtele muita niin kuin he haluaisivat tulla kohdelluksi

Perinteinen sanonta kuuluu: kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Kuitenkin, jos kohtelet muita niin kuin he haluaisivat tulla kohdelluksi, astut todella toisen kenkiin ja osoitat kunnioitusta sekä empatiaa. Sen sijaan, että priorisoisit omia arvoja ja mieltymyksiäsi.

Seuraa intohimoasi

Buffettin sanoin: ”Liikemaailmassa menestyneimmät ihmiset ovat niitä, jotka tekevät sitä mitä rakastavat”. Monet meistä suosivat isoa palkkaa ja työn tuomaa turvaa, vaikka vihaisimme työtämme, sen sijaan, että tekisimme jotain mitä todella rakastamme. Tämä ei tee meitä onnelliseksi. Jos et vielä tiedä, mikä intohimosi on, nyt on korkea aika selvittää se.

Lähde: Inc.

Oletko oikeassa ammatissa? Kysy itseltäsi nämä 10 kysymystä.