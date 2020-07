Warren Buffettin sijoitusyhtiön omistukset ovat keskittyneet hämmästyttävän rajusti yhteen yhtiöön.

Warren Buffettin sijoitustyyli on aina kiinnostanut sijoittajia. Eikä ihme, onhan hän sen avulla noussut yhdeksi maailman rikkaimmista ihmisistä.

Yksi tunnetuista Warren Buffettin sijoitusviisauksista on se, että hajauttaminen on niille, jotka eivät tiedä mitä tekevät. Omahan oraakkeliksikin tituleerattu konkarisijoittaja on sitä mieltä, ettei hajauttaminen ei suojaa riskiltä, jos sijoittaja ei ymmärrä mihin sijoittaa, eikä osaa arvioida riskisijoituksen tulevaisuutta.

Buffettin sijoitustyyli eroaa perinteisestä osakesijoittamisesta niin paljon, että sijoituskirjailija Mika Hyttinen on antanut sille oman nimen; bisnessijoittaminen.

Vaurastu kuin Warren Buffett -kirjan kirjoittanut Hyttinen kertoo, että Buffettin kaltainen bisnessijoittaja ei arvioi osakkeita tunnuslukujen perusteella eikä seuraa muiden sijoittajien tekemisiä, ei pörssi-indeksiä eikä edes tuoreimpia talousennusteita. Hän ei yritä suojautua hintojen volatiliteetilta, koska juuri volatiliteetti tarjoaa erinomaisia ostomahdollisuuksia.

Bisnessijoittaja etsii hyvää bisnestä hyvään hintaan ja omistaa pitkäjänteisesti ilman turhaa kaupankäyntiä.

Buffett sijoittaa niin kuin opettaa.

Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway noudattaa nimittäin Buffettin hajauttamiseen liittyvää ohjetta. Yhtiöllä on tällä hetkellä lähes 218 miljardin dollarin sijoitussalkku, mutta peräti 95 miljardia siitä on yhdessä yhtiössä: Applessa.

Applen osuus Buffettin sijoitusyhtiön koko sijoitussalkusta on peräti 44 prosenttia. Applen kokonaisomistuksista Buffettin sijoitusyhtiö omistaa 5,8 prosenttia, mikä tekee Berkshire Hathawaystä yhtiön toiseksi suurimman omistajan.

Applea lukuunottamatta salkku on varsin mallikkaasti hajautettu, sillä Berkshire Hathawayn salkussa on 46 sijoitusta eri toimialojen yhtiöihin.

Aiemmin tänä vuonna Buffett kertoi uutiskanava CNBC:n haastattelussa, ettei hän pidä Applea osakkeena.

”Mielestäni Apple ei ole osake. Minusta se on meidän kolmas liiketoiminta. Se on luultavasti paras tuntemani liiketoiminta maailmassa”, Buffett hehkutti.

Apple on ollut viime vuosina loistava sijoitus. Viidessä vuodessa osake on noussut yli 209 prosenttia, kun samaan aikaan koko teknologiapörssi Nasdaq on noussut 110 prosenttia.

Apple on yhä kovasta kurssinousustaan huolimatta analyytikoiden suosikki, sillä yhtiötä seuraavasta yli 40 analyytikosta peräti 20 antaa osakkeelle ostosuosituksen ja seitsemän antaa lisää-suosituksen. Vain kahden suositus on myy.

Myös sijoittajat luottavat Appleen, sillä osakkeen arvostuskertoimet ovat korkeat. Esimerkiksi tämän vuoden 12,4 dollarin osakekohtaisella tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 30,7x.

