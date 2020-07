Mitä on kasvusijoittaminen? | SalkunRakentaja-podi | Jakso 44

Kasvuyhtiöt saattavat tarjota parhaimmillaan hulppeita sijoitustuottoja. Miten sijoittaja voi löytää kovan kasvun menestysyhtiön?

Arvosijoittaja korostaa osakkeen hinnan edullisuutta suhteutettuna tasearvoon ja tulokseen. Arvosijoittaja etsii osakkeita, jotka ovat niiden todellisen arvon alapuolella.

Kasvusijoittajan näkökulma on toisenlainen. Toisin kuin arvosijoittaja, kasvusijoittaja korostaa korkeita kasvunäkymiä, jolloin arvosijoittajan käyttämät keinot osakkeiden analysoinnissa eivät toimi. Kasvusijoittajalle on tärkeää, että kasvu on nopeaa ja vähintään kaksinumeroista. Arvosijoittajan suosimilla tunnusluvuilla ei ole merkitystä, sillä ne eivät ota huomioon rivakasta kasvuvauhtia.

Kasvusijoittamisen kenties tunnetuin puolestapuhuja on amerikkalainen sijoittaja, salkunhoitaja ja sijoituskirjailija Peter Lynch. Hänen johdollaan Fidelity Investments -yhtiön Magellan Fund -rahasto teki vuosina 1977 – 1990 keskimäärin 29,2 prosentin vuosituoton. Tuona aikana rahaston tuotto oli yli kaksinkertainen S&P 500 -osakeindeksiin verrattuna. Lynchin johtama oli maailman menestynein sijoitusrahasto maailmassa.

Lynch on kirjoittanut lukuisia suosittuja sijoituskirjoja, joista tunnetuin lienee One Up On Wall Street, jossa hän lanseerasi baseballista tutun ”tenbagger”-käsitteen kuvaamaan pörssiyhtiöitä, joilla on mahdollisuus kasvaa kymmenkertaa nykyistä suuremmaksi. Nämä yhtiöt eivät ole vain kasvuyhtiöitä, vaan rajun kasvun yhtiöitä.

Kasvusijoittaminen on varsin ajankohtainen sijoitusteema, sillä amerikkalaiset teknojätit kuten Google, Apple, Netflix, Facebook, Microsoft ja Amazon ovat koronakriisinkin aikana lisänneet markkina-arvoaan jenkkipörsseissä selvästi perinteisempien toimialojen yrityksiä kovemmin. Pitemmälläkin aikavälillä teknojätit ovat olleet huikeita menestystarinoita niin liiketoiminnassaan kuin pörssissä.

Miksi sijoittajan kannattaa etsiä näitä kovan kasvun yhtiötä? Miksi jotkut yritykset kasvavat rajusti ja tarjoavat hulppeita sijoitustuottoja? Entä miten sijoittaja voi etsiä tulevia kovia tuottoja tarjoavia kasvuyhtiöitä?

Näitä kysymyksiä ruoditaan SalkunRakentajan uusimmassa podissa. Jaksossa keskustellaan tuloksentekokykyään merkittävästi parantavien yrityksien merkityksestä sijoittajalle.

Podissa paljastetaan myös muutamia mielenkiintoisia kasvuyhtiöitä.