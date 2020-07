Kaupan ala porskuttaa, Keskon toinen vuosineljännes oli väkevä

Keskon pääjohtaja Mikko Helander. Kuva: Kesko Oyj.

Keskon ruoan verkkokaupan kasvu oli kesäkuussa yli 500 prosenttia.

Tilastokeskuksen julkistaman kaupan pikaennakon mukaan vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kesäkuussa 4,8 prosenttia vuoden 2019 kesäkuusta. Vähittäiskaupan myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, kasvoi samaan aikaan 4,5 prosenttia.

Päivittäistavarakaupassa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kesäkuussa 6,9 prosenttia ja myynnin määrä puolestaan 5,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilastokeskuksen mukaan kummankin toimialan kehitykseen vaikutti koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne.

Vähittäiskauppa on tuotteiden myymistä niiden loppukäyttäjänä toimiville kuluttajille eli yksityishenkilöille, kun taas päivittäistavarakaupassa myydään ruokaa ja muita kulutustavaroita, kuten henkilökohtaisia hygieniatuotteita ja vastaavia.

Kaupan kasvuluvut ovat näkyneet pörssiyhtiö Keskon tuloskunnossa. Kauppaketju antoi heinäkuun alkupuolella positiivisen tulosvaroituksen.

Yhtiö arvioi nyt vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430 – 510 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvio jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa eri toimintamaissa sekä päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kuluttaja-asiakaskauppa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin. Myös yritysasiakaskauppa sekä rautakaupoissa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana.

Kauppaketju julkisti toisen vuosineljänneksen tulosraportin tänään torstaina. Keskon jatkuvien toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 2,8 miljardia euroa, ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna, raportoitu liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 155 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli hieman alle 123 miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen tulos oli ennätyksellinen, hehkuttaa Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

“Nopea reagointi, hyvin toimiva strategia sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan hyvä markkinatilanne mahdollistivat hyvän tuloksen poikkeusoloissa”, Helander toteaa.

Keskon myynti oli pääjohtajan mukaan vahvaa päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, mutta laski autokaupassa.

Helanderin mukaan päivittäistavarakaupassa hyvin toimiva strategia on auttanut myös poikkeustilanteessa.

“Ruoan vähittäismyynti kasvoi huhti-kesäkuussa 12,3 %, ja markkinaosuuden kasvu jatkui entistä vahvempana. Myynti kasvoi kaikissa K-ruokakauppaketjuissa sekä verkkokaupassa. Ruoan verkkokaupan kasvu oli kesäkuussa edelleen yli 500 %, ja olemme onnistuneet vastaamaan nopeaan kysynnän kasvuun kilpailijoita paremmin. Toisella vuosineljänneksellä verkkokaupan osuus päivittäistavaramyynnistä oli yli 4 %.”

Vaikka koronatilanne on parantunut Keskon toimintamaissa, epidemian kehittymistä ja sen vaikutusta talouteen on edelleen vaikea ennustaa. Tästä johtuen vuoden 2020 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen suuri.

Keskon toinen vuosineljännes ja alkuvuosi lyhyesti

4-6/2020

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 2 814,5 milj. euroa (2 781,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,2 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 1,2 %

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 155,2 milj. euroa (122,5 milj. euroa)

Liikevoitto oli 154,1 milj. euroa (119,9 milj. euroa)

Liiketoiminnan rahavirta oli 421,8 milj. euroa (271,4 milj. euroa) ja se kasvoi operatiivisesti 194,5 milj. euroa

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 10,1 % (9,5 %), liukuva 12 kuukautta

Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 135,2 milj. euroa (99,2 milj. euroa)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,18 euroa)

