Kesko antoi positiivisen tulosvaroituksen – liikevaihto ja liikevoitto kasvussa

Kesko nostaa osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4. antamansa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta.

Yhtiö arvioi nyt vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430 – 510 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvio jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400 – 450 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen alustava liikevaihto oli noin 2 815 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 2 781 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi noin 155 miljoonaan euroon viime vuoden 122,5 miljoonasta eurosta.

Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa eri toimintamaissa sekä päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kuluttaja-asiakaskauppa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin. Myös yritysasiakaskauppa sekä rautakaupoissa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana.

Päivittäistavarakaupassa kaikkien ketjujen vähittäismyynti on kehittynyt ennakoitua paremmin ja kompensoinut foodservice-liiketoiminnan myynnin laskun.

Foodservice-liiketoiminnan lisäksi liikevaihto on laskenut selvästi myös autokaupassa. Toteutettujen sopeutustoimien ansiosta yhtiö on onnistunut hallitsemaan tilannetta ja kustannuksia eri liiketoiminnoissa haastavassa poikkeustilanteessa.

Vaikka koronatilanne on parantunut Keskon toimintamaissa, epidemian kehittymistä ja sen vaikutusta talouteen on edelleen vaikea ennustaa. Tästä johtuen vuoden 2020 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen suuri.

Luvut perustuvat tilintarkastamattomiin alustaviin tietoihin.

Kesko julkistaa vuoden 2020 puolivuosikatsauksen 23.7.2020.