Osakkeetko kalliita? P/E-kerroin ei ole koko totuus

Osakkeet näyttävät P/E-kertoimien valossa kovin hintavilta. Johtopäätöksissä kannattaa olla kuitenkin varovainen.

Toisen vuosineljänneksen tuloskausi on täydessä vauhdissa. Koronakriisi on tehnyt rumaa jälkeä pörssiyhtiöiden tuloksiin ja näkymiin. Siksi oli jo etukäteen tiedossa, että toisen vuosineljänneksen tulokset ovat rumia.

Yhdysvalloissa tuloskausi on kuitenkin alkanut odotuksiin nähden positiivisesti, muistuttaa Taalerin allokaatioratkaisujen johtaja Lassi Järvinen. Hänen mukaansa selvästi suurin osa raportoineista yhtiöistä on ylittänyt analyytikoiden ennusteet.

Myös kotimaassa tuloskausi on ollut Järvisen mukaa tähän mennessä odotuksiin nähden varsin kohtuullinen.

Sijoittajan ikuisuuskysymys on tässäkin tilanteessa, ovatko osakkeet ali- vai ylihintaisia.

Jos tämän hetken tilannetta tarkastellaan ihan yksinkertaisesti vain P/E-kertoimien avulla, näyttävät ainakin jenkkiosakkeet hintavilta.

Toteutuneilla 12 kuukauden tuloksilla laskettu S&P 500 -osakeindeksin P/E-kerroin on tällä hetkellä yli 28x. Se on korkea luku, sillä keskimäärin jenkkipörssin P/E-kerroin on ollut 15,8x.

Myös kausitasoitettu Shillerin P/E-kerroin kertoo samaa tarinaa. Shillerin P/E-kertoimessa osakekohtaiset tulokset ovat usean vuoden keskiarvoja, jolloin yksittäisten vuosien tulosheilahtelut eivät vaikuta kertoimeen. Myös Shillerin P/E on korkea, peräti 30,5x, kun keskimäärin tämä kerroin on ollut vain 16,7x.

P/E-kertoimet eivät kuitenkaan kerro kaikkea.

P/E-kertoimien keskeisin puute on korkotekijän puuttuminen arvostuskertoimista. Viime vuosina on riskitön korkotaso – jota yleensä mitataan USA:n liittovaltion pitkien velkakirjojen korolla – ollut historiallisen alhainen.

Alhainen korkotaso tekee osakkeista houkuttelevampia sijoituskohteita korkosijoituksiin verrattuna, ja se laskee pörssiyhtiöiden velanhoitokuluja.

Kun verrataan jenkkiyhtiöiden osinkotuottoa velkakirjojen korkoihin, näyttää osakkeiden hinnoittelu melko lailla eriltä kuin mitä P/E-kertoimet antavat ymmärtää.

10 vuoden velkakirjan korkotuotto on tällä hetkellä vain 0,6 prosenttia, kun S&P 500 -osakeindeksin osinkotuotto on 1,8 prosenttia.

Yllä olevassa kuvaajassa S&P 500 -osakeindeksin osinkotuotto on suhteutettu USA:n 10 vuoden velkakirjan tuottoon vuosina 1935 – 2020. Suhdeluku on pompannut rajusti ylöspäin tänä vuonna, mikä tarkoittaa siis sitä, että osinkotuotto suhteessa korkotuottoon on noussut. Suhdeluku on nyt historiallisen korkea.

Tosin on syytä muistaa, että koska suhdeluvun nimittäjän korkotuotto lähestyy nollaa, nousee suhdeluku luonnollisesti hyvin korkeaksi. Vaihtoehtoinen tapa olisi vähentää osinkotuotosta korkotuotto. Tällöin tilanne ei näytä ihan yhtä dramaattiselta.

Nordnetin sijoitusasiantuntija ja treidaaja Jukka Lepikkö kommentoi kuvaajan kehitystä Twitterissä.

”Pakko kuunnella Warrenia tässäkin asiassa. (Riskitön) korko on järkevä vertailukohta kaikille sijoituskohteille. Korkeat korot vaikuttaa osakkeiden hinnoitteluun negatiivisesti ja matalat korot nostaa osakkeiden hintoja. Edelleen osakkeet näyttää tässä vertailussa halvoilta”, Lepikkö päättelee.

Korkeat korot vaikuttaa osakkeiden hinnoitteluun negatiivisesti ja matalat korot nostaa osakkeiden hintoja. Edelleen osakkeet näyttää tässä vertailussa halvoilta. pic.twitter.com/X17sKVNDXm — Jukka Lepikkö (@JukkaLepikko) July 23, 2020

Lepikkö muistuttaa myös, että hyvälaatuisten Investment Grade -yrityslainojen tuotto laski eilen historian ensimmäistä kertaa alle kahden prosenttiin. Tämäkin tukee osakemarkkinoita.

”Sen lisäksi, että se tukee osakkeiden hintoja matalampien velanhoitokustannusten kautta, se tekee yritysluotoista vähemmän houkuttelevia verrattuna osakkeisiin”, Lepikkö kirjoittaa Twitterissä.

P/E-luvun perusteella on Lepikön mukaan mahdoton tehdä sijoituspäätöksiä, koska riskitön korkotaso on keskeinen tekijä.

“Jos pankkitalletuksen korko on 10 % ja P/E 15, valitsen pankkitalletuksen. Jos pankkitalletuksen korko on 0 % ja P/E 15, valitsen osakkeet. Korkotaso vaikuttaa käytännössä jokaisen sijoittajan päätöksiin.”

