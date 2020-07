Olli Rehn: Vaarana hitaan kasvun ja matalan inflaation loukku

Suomen Pankin pääjohtajan mielestä huoli ajautumisesta hitaan kasvun ja matalan inflaation loukkuun on viime vuosikymmenen mittaan voimistunut.

Euroopan keskuspankki EKP on ottanut käyttöön massiivisia keinoja koronakriisin aiheuttaman talousshokin taltuttamiseksi.

EKP päätti kesäkuun pitämässään korkokokouksessaan, että se kasvattaa arvopaperien osto-ohjelmaansa 600 miljardilla eurolla. Keskuspankki oli päättänyt maaliskuussa 750 miljardin euron hätäohjelmasta. Nyt siis kokonaispotti nousi 1350 miljardiin euroon.

EKP:n elvytys on ollut käytännössä välttämätön erityisesti Italialle, jonka velkakirjojen korot nousivat rakettimaisesti koronakriisin aikana. Ennen koronakriisin puhkeamista Italian 10-vuoden velkakirjan korko oli alle kaksi prosenttia. Maaliskuussa se nousi hetkessä yli 15 prosenttiin.

Lisäksi EKP on turvannut rahoitusjärjestelmän likviditeetin koronapandemian aikana. Luotto-operaatioiden määrää on lisätty ja niiden ehtoja on helpotettu.

Kriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi, varoittaa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn Suomen Pankin tiedotteessa.

Rehnin mukaan koronavirus on yhä keskuudessamme ja rokotetta ei ole vielä käytettävissä.

”Kansantalouden toiminnan ennustetaan elpyvän euroalueella vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvun voimistumiseen liittyy yhä epävarmuutta ja heikomman kehityksen riski on yhä merkittävä. EKP:n neuvosto on siksi edelleen valmis käyttämään kaikkia välineitään tarpeen mukaan hintavakauden saavuttamiseksi sekä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi”, Rehn kertoo.

Rehnin mukaan määrätietoisella ja oikein ajoitetulla rahapolitiikalla voidaan estää talouden syöksykierre, mutta kotitalouksien ja yritysten ”pakottaminen” kuluttamaan ja investoimaan on vaikeampaa.

Kriisillä voi olla pidempiaikaisia vaikutuksia yhteiskuntiin ja talouteen, mutta Rehnin mukaan luottamusta euroalueen kykyyn tuoda vakautta ja taloudellista hyvinvointia se ei kuitenkaan ole rapauttanut.

”Tästä osoituksena on Bulgarian ja Kroatian liittyminen ERM II -valuuttajärjestelmään heinäkuussa. Eurokriisin aikana saatiin kuulla arvioita valuutta-alueen hajoamisesta, mutta erojen sijaan euroalueen jäsenmäärä nousi 15:stä 19 jäsenvaltioon. Tänään rahapolitiikan yhteistyölle ja sen tuomalle vakaudelle näyttää olevan enemmänkin tilausta.”

Rehn kuitenkin varoittaa, että huoli ajautumisesta hitaan kasvun ja matalan inflaation loukkuun on viime vuosikymmenen mittaan voimistunut. Suomen Pankin pääjohtaja muistuttaakin jälleen rakenneuudistusten merkityksestä.

”Tätä on ruokkinut pitkän aikavälin reaalikoron lasku, mitä koronakriisi on kärjistänyt. Sen vuoksi tuottavuutta lisäävät rakenteelliset toimet ovat oleellinen osa kestävän kehityksen mukaista talouspolitiikkaa. Investoinnit ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ovat tässä tärkeitä työkaluja”, Rehn muistuttaa.

Tilastokeskuksen mukaan euroalueen inflaatio oli kesäkuussa 0,3 prosenttia. Toukokuussa euroalueen lopullinen inflaatio oli 0,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa 0,0 prosenttia.