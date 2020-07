Ruokakaupan hintakilpailu alkaa uudelleen – Lidl laskee satojen tuotteiden hintaa

Saksalainen päivittäistavaraketju Lidl kertoo alentavansa satojen tuotteiden hintaa pysyvästi lähiviikkojen aikana.

Suomen päivittäistavarakaupan markkinajohtaja S-ryhmän kampanja ruoan hinnan halpuuttamiseksi käynnisti viisi vuotta sitten päivittäistavaraketjujen hintakilpailun. S-ryhmä pyrki haastamaan saksalaisen Lidlin edullisimpana ruokakaupan ketjuna Suomessa.

S-ryhmä kuitenkin päätti viime vuonna lopettaa uudessa markkinointistrategiassaan lopettaa halpuuttamisen käytön markkinoinnissaan. Aiheesta kertoi Maaseudun Tulevaisuus. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoi, että yhtiö siirtää fokusta valikoimaan ja tarjontaan.

S-ryhmän halpuuttamista tehtiin MT:n mukaan viiden vuoden aikana toistakymmentä kertaa, pari–kolme kertaa vuodessa, tuhansissa tuotteissa.

Nyt Lidl on kuitenkin päättänyt iskea hinnalla S-ryhmää ja Keskoa vastaan.

Lidl rantautui Suomeen 18 vuotta sitten ja loi välittömästi paineita halpuuttamiseen muille kauppaketjuille. Lidl mainostaa tiedotteessaan, että jo 2000-luvun alussa ketjun asiakaslupaus oli tarjota markkinoiden edullisin ostoskori.

Viime vuosina Lidl on investoinut erityisesti toiminnan kehittämiseen, jakelukeskuksiin ja pääkonttoriin sekä myymälöihin, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Nyt päätetyllä hintojen pysyvällä alentamisella Lidl kertoo haluavansa panostaa suoraan asiakkaisiin ja vahvistaa hintajohtajuutta.

Ruokakorin hinta on asiakkaille tärkeä kaupan valintakriteeri siinä missä sijainti, laatu, valikoima ja erilaiset palvelutkin. Näiden pohjalta kuluttaja tekee omat valintansa.

“Seuraamme jatkuvasti yhteiskunnallista keskustelua. Mielikuva Suomen edullisimmasta ruokakaupasta on ihmisten mielissä muuttunut epäselväksi. Halvat hinnat ovat osa Lidlin dna:ta ja siksi olemme päättäneet laskea satojen tuotteiden hintaa pysyvästi. Näin vahvistamme 18-vuotta sitten antamaamme asiakaslupausta”, sanoo Mikko Forsström, Lidlin kaupallinen johtaja.

Lidl alentaa koko valikoimansa hintoja

Lidl kertoo toteuttavansa hintojen alentamisen porrastetusti syksyn aikana. Useiden kymmenten tuotteiden kohdalla näkyy 30.7. alkaen halvempi hinta, ja hintojen alentaminen jatkuu seuraavina viikkoina.

Yhteensä syksyn aikana Lidl laskee lähes 300 tuotteen hintaa. Lidlin vakiovalikoimaan kuuluu noin 2500 tuotetta. Aiempaa pienempi hinta on toisin sanoen luvassa joka yhdeksännen tuotteen kohdalla. Alennuksen määrä vaihtelee tuotteesta riippuen. Ääripäinä joistain senteistä jopa 90 prosenttiin.

Joukossa on tuotteita kaikista tuoteryhmistä. Mukana on maitotuotteita, juustoa, kuivatuotteita, kahvia, valmisruokia sekä makeisia ja suklaata. Mukana on myös eläinten ruokaa. Alennukset koskevat pääasiassa Lidlin omia merkkejä, joita on kaupan valikoimasta valtaosa. Joukossa on sekä kotimaisia että kansainvälisiä tuotteita.

Lidl vakuuttaa, että sen tekemä myyntihintojen alentaminen ei vaikuta tuotteen valmistajan tai raaka-aineen tuottajan tuotteesta saamaan hintaan. Tuotteiden ostohinnat on neuvoteltu ja sopimukset tehty jo aiemmin. Alennukset tingitään kaupan omista katteista.

“Hintojen laskeminen tulee meille todella kalliiksi, voidaan puhua miljoonainvestoinnista. Mutta uskomme, että tämä uutinen otetaan koronakevään jälkeen vastaan erityisen hyvin suomalaisten keskuudessa. Samalla voidaan lopettaa myös keskustelu siitä”, nostaako Lidl Plus -etuohjelma hintoja Lidlissä, kertoo Forsström.

Uudet, edulliset hinnat näkyvät Lidlin myymälöissä ja normaalissa mainonnassa tulevien viikkojen aikana.

Prisma ja Lidl kamppailevat halvimmasta ruokakorista

Iltalehti selvitti vastikään ruokakorin hinnan kolmen suuren ruokakauppaketjun, eli Prisman, Citymarketin ja Lidlin, liikkeissä Espoon Isossa Omenassa.

Iltalehti koosti kaksi eri ruokakoria, joista toinen kori on perinteisempi, sekasyöjälle tarkoitettu ruokakori, mistä löytyy kaikentyyppisiä ruokatuotteita jauhetusta kahvista kanan fileesuikaleisiin, vihanneksiin ja banaaneihin. Toinen kori koostui puolestaan vegaaneille ja siten myös kasvissyöjille sopivaksi.

Sekasyöjän kori oli Prismassa ja Lidlissä yhtä edullinen, Citymarketissa hieman kalliimpi. Vegaanikori oli puolestaan Lidlissä halvin.

Helsingin Sanomien viime vuonna teettämässä ruoan hintavertailussa Lidl oli edelleen ruokakauppojen hintavertailussa halvin ja K-citymarket nousi toiseksi.

Vertailussa oli yhteensä kahdeksan kauppaa Helsingissä. Uuden ostoskeskus Triplan Lidlin ostoskori maksoi 35,68 euroa, Ison Omenan K-Citymarketin 35,75 euroa ja Triplan Prisman 39,95 euroa.

Kallein oli Triplan K-Market, jossa ostoskorin sisältö maksoi 57,91 euroa, eli lähes kaksi kertaa Lidlin ostoskoria enemmän. Kalleimman ja halvimman ruokakorin hintaero oli merkittävä, jopa jopa 22 euroa. K-citymarket oli kuitenkin Helsingin Sanomien selvityksen mukaan Prismaa halvempi ensimmäisen kerran vuoden 2015 jälkeen.

Ruuan hintamuutokset ovat olleet Suomessa viime vuosina maltillisia. Tilastokeskuksen mukaan elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta on noussut vuoden 2015 tasosta kesäkuuhun 2020 mennessä vain kolmisen prosenttia.