Onko rakennuskonserni SRV käänneyhtiö? Osakkeelle ostosuositus

SRV:n toimitusjohtaja Saku Simola. Kuva: SRV Yhtiöt Oyj.

Evli nosti SRV:n osakkeen suosituksen tasolle osta.

Rakennuskonserni on ollut viime aikoina todellinen sijoittajan murheenkryyni. Yhtiö on menettänyt vuodessa lähes 52 prosenttia markkina-arvostaan ja viimeisen kuukauden aikanakin arvosta on sulanut yli 16 prosenttia.

SRV Yhtiöt on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalalla toimiva konserni, jonka tytäryhtiöt toimivat talon- ja infrarakentamisen aloilla Suomen lisäksi myös Baltiassa ja Venäjällä. SRV on vuonna 1987 perustettu pörssiyhtiö, joka toimii valituissa kasvukeskuksissa Suomessa, Venäjällä ja Virossa.

SRV kärsii kannattavuusvaikeuksista jo kolmatta vuotta. Vuonna 2018 konsernin operatiivinen liikevoitto painui lähes 10 miljoonaa euroa pakkaselle ja viime ongelmat syvenivät peräti 98 miljoonan euron liiketappioon.

REDI-kauppakeskus veti maton yhtiön tuloskunnon alta. Viimeisimmässä tilinpäätöstiedotteessaan SRV kertoi, että vuoden 2019 operatiivista liikevoittoa heikensi erityisesti viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä REDI-kauppakeskuksen myytäväksi omaisuuseräksi luokittelun aiheuttama arvonalentuminen sekä muut omistuksiin tehdyt arvonalennukset ja kulukirjaukset.

Rakennuskonsernin tuore tulosraportti antaa toivoa paremmasta

SRV:n tukala tilanne on kuitenkin hellittämässä. Koronaepidemia vaikutti vielä jonkin verran heikentävästi tammi-kesäkuun liikevaihtoon ja tulokseen. Erityisesti asuntomyynnin hidastuminen ja Venäjän viranomaisten asettamat kauppakeskusten toimintaan rajoitukset näkyivät katsauskauden tuloksessa, yhtiö kertoo.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kuitenkin nousi 207 miljoonasta eurosta 265 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti sekä toimitila- että asuntorakentamisen liikevaihdon kasvu.

Tilauskantaan SRV kirjasi uusia sopimuksia peräti 198 prosenttia vertailukautta enemmän

Operatiivinen liikevoitto kääntyi huhti-kesäkuussa plussalle 0,5 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten liiketappio oli 3,1 miljoonaa euroa.

Työmaiden positiivinen tuloskehitys ja vertailukautta suurempi valmistuneiden ja tuloutuneiden asuntojen määrä kasvattivat yhtiön mukaan operatiivista liikevoittoa. Siihen vaikutti kuitenkin heikentävästi venäläisen tuomioistuimen päätöksen perusteella kirjattu 3,1 miljoonan kuluvaraus.

Lisäksi operatiivista liikevoittoa heikensivät tervehdyttämisohjelman johdosta syntyneet yli miljoonan euron kertaluonteiset kulut, koronaepidemian aiheuttamat ylimääräiset kulut, asuntojen myynnin hidastuminen sekä kauppakeskusten vuokratuottojen aleneminen.

”Olemme suunnitellusti ja nopeassa aikataulussa kääntäneet projektiportfoliomme vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi”, kertoo SRV:n toimitusjohtaja Saku Simola.

SRV tilauskantaansa tammi-kesäkuun aikana yli 400 miljoonan euron edestä uusia hankkeita, joista merkittävimpiä ovat HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaus, Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus sekä Jousenkaaren koulu, Simola kertoo.

”Tavoittelemme edelleen hankkeita, joilla on vahvat rakentamisen edistymisen mukaan maksavat asiakkaat, jolloin hankkeet eivät sido SRV:n pääomaa. Lisäksi pyrimme vahvistuneen taloudellisen tilanteemme ja elpyneen asuntokaupan tukemana käynnistämään valikoidusti myös perustajaurakoituja asuntokohteita loppuvuoden aikana.”

SRV odottaa toiminnan tehostamistoimien sekä hankintasäästöjen parantavan yhtiön tuloksentekokykyä jatkossa. Lisäksi vuoden 2019 lopulla toteutettujen tervehdyttämisohjelman toimenpiteiden yhtiö odottaa parantavan yhtiön kulurakennetta.

Konserni arvioi vuoden 2020 liikevaihdon alenevan vuoteen 2019 verrattuna. Liikevaihto vuonna 2019 oli 1,06 miljardia euroa. Operatiivisen liikevoiton SRV arvioi kuitenkin paranevan vuoteen 2019 verrattuna ja olevan positiivinen, kun operatiivinen liikevoitto oli viime vuonna tappiollinen lähes 97 miljoonaa euroa.

EVLI nosti SRV:n ohjeistusta ja tavoitehintaa

Evli kertoo aamukatsauksessaan, että SRV:n kannattavuus jäi odotuksista, operatiivisen liikevoiton ollessa 0,5 miljoonaa euroa, kun Evli odotti peräti 3,8 miljoonan euron liikevoittoa.

Evin mukaan SRV:n rakentamisen kannattavuus oli melko hyvällä tasolla ja hieman odotuksia parempi. Eli kertoo nostaneensa rakennuskonsernin tulosennusteita.

”Olemme nostaneet 20-22E liikevoittoennusteitamme noin 5-10 prosentilla alkuvuoden kohtalaisen hyvän tilauskertymän ja hieman kohonneiden rakentamisen kannattavuuden odotusten tukemana. Koronaviruspandemia on yhä riskinä, mutta odotukset suomen talouden elpymisestä ja gryndien osuuden lasku toimivat tukevana tekijänä”, Evli toteaa.

Evlin mukaan ostoskeskusten exitien epävarmuus on lisääntynyt pandemian myötä ja tulevat todennäköisesti venymään edelleen, Pearl Plazan keskustelujen oltua jo pitkällä.

SRV:n arvostuskertoimet ovat alhaiset. SRV:n tämänhetkinen valuaatio ensi vuoden ja vuoden 2022 ennusteilla ja verrokkikertoimilla ei kuitenkaan anna lähes mitään arvoa Sijoittaminen-liiketoiminnalle.

Evli nosti SRV:n suosituksen tasolle osta aiemmalta pidä-tasolta ja nosti osakkeen tavoitehinnan aiemmalta 0,64 euron tasolta 0,66 euroon.