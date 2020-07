Startup-yhtiön tavoitteena rakentaa pohjoismaihin 200 mökin luontomatkailuverkosto

Nolla-mökit ovat minimalistisia mökkejä, jotka pyrkivät nollapäästöiseen mökkeilyyn. Pörssiyhtiö Neste toi Helsingin edustalle Vallisaareen vuonna 2018 ensimmäisen Nolla-mökin. Yhtiön mökkihanke herätti paljon kiinnostusta myös ulkomailla, kun siitä uutisoivat muun muassa Lonely Planet sekä Business Insider. Neste pyrki nollamökillään havainnollistamaan, että laadukkaan mökkeilykokemuksen voi toteuttaa ympäristöä kestävällä tavalla. Muotoilija Robin Falckin suunnittelisen havuvanereista ja kuusipalkeista. Nollamökin sähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla ja lämpö tuotetaan liedellä, jonka energia syntyy jätteistä ja tähteistä tuotetulla uusiutuvalla dieselillä.

Nyt myös The Nolla Companyn Hotel Rantapuiston yksityisrannalla sijaitseva vastaavanlainen nolla-mökki on jo kaikkien vuokrattavissa.

The Nolla Company julkaisee hiilineutraaliin luontomatkailuun tähtäävän majoituskonseptin. Matkailijat pääsevät tulevaisuudessa kokemaan pohjoismaiden luonnon eri puolille syntyvien Nolla-retkeilykohteiden kautta.

Yhtiön tavoitteena on, että Helsingin edustan Isosaaressa, sekä saaristomeren eteläosassa sijaitsevalla Utön saarella on mahdollista majoittua jo tänä kesänä. Kohteet tulevat kaikkien varattavaksi Nollan nettisivujen kautta, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu.

”Meillä on useita kohteita työn alla ja uskon, että pääsemme vielä tämän vuoden aikana tiedottamaan uusista avauksista mm. Nuuksiossa, ” kertoo Nollan Joel Uussaari.

Yhtiö on saanut yhteydenottoja jo ennen konseptin julkaisua Ruotsista, Norjasta, kuin Tanskasta, Uussaari kertoo.

Yhtiön alkuvaiheen rahoittajaksi lähti suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Toivo Group Oy.

”Kun start up yrittäjät Robin Falck ja Joel Uussaari esittelivät luontomatkailukonseptinsa, ymmärsimme heti, että kyseessä on tulevaisuuden megatrendi. Meillä kaikilla on moraalinen velvollisuus kehittää ajatteluamme ja toimintaamme niin, että jätämme tuleville sukupolville perinnöksi monimuotoisemman, puhtaamman ja elinvoimaisemman ympäristön. Nolla on tästä konkreettinen esimerkki, jonka tarinassa haluamme ehdottomasti olla mukana “, Toivo Groupin toimitusjohtaja Markus Myllymäki toteaa.

Nolla-mökit tulevat kaikkien saataville torstaina 2.7. Kalustettu ja varusteltu Nolla toimitetaan aina asennettuna kohteeseen. Toimitusaika on noin kuusi viikkoa tilauksesta. Omaa Nollaa voi vuokrata AirBnb -tyyppisesti Nollan nettisivujen kautta.

Mökkisesonki on tänä vuonna poikkeusellisen vilkas ja parhaista mökeistä maksetaan jopa yli 200 000 euroa. Sesonki alkoi lauhan talven ansiosta poikkeuksellisen aikaisin, ja koronakriisistä huolimatta kauppa on käynyt vilkkaasti.

OP:n mukaan kauppa käynyt hyvin kaiken hintaisissa mökeissä. Järvien ja meren rannoilla sijaitsevien mökkien hintahaarukka eri puolella Suomea on 150–350 000 euroa.

