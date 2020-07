Suomella pitäisi olla oma valuutta, markka, sillä euro ei jousta Suomen tarpeiden mukaan, väittää taloustieteilijä Tuomas Malinen.

Taloustieteen dosentti, Gns Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen on tullut viime aikoina tutuksi suurelle yleisölle synkistä talousennusteistaan. Malisen mukaan koronakriisi johtaa rajuun bruttokansantuotteen romahdukseen.

Malinen on kritisoinut myös yhteisvaluutta euroa. Hän kirjoitti toukokuussa Uuden Suomen blogissaan, että euro on aiheuttanut Suomelle valtavia kustannuksia.

“Kapea-alainen, mutta pitkälti kotimaisen välituotesektorin varassa elävä vientisektorimme on kärsinyt euron joustamattomuudesta suuresti. Oman valuutan tärkein tehtävä on joustaa taantumissa ja kriiseissä, mitä euro ei luonnollisesti ole kohdallamme tehnyt”, Malinen toteaa.

Oma valuutta olisi Malisen mukaan erittäin todennäköisesti kirittänyt vientiämme, kuten se on aina tehnyt, ja nostanut hyvinvointiamme. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin ja vuosien 2010 – 2012 Euroopan ”velkakriisin” vanavedessä Suomi olisi tarvinnut omaa valuutta, Malinen arvioi.

“Jokainen voi miettiä, mitä nykyinen talouskriisi tarkoittaa Suomen vientiteollisuudelle. Isku tulee olemaan massiivinen”, Malinen ennustaa.

Jari Sarasvuon Trainers’ House Mojo Studion Kassandran huuto –ohjelmassa Malinen kertoi, että euro tulee hyvin suurella todennäköisyydellä romahtamaan ja edessä on pankkikriisi. Euron pelastaminen edellyttäisi euromaissa yhteistä verotusta ja yhteisiä velkoja.

Oliko siis Suomen euroon liittyminen virhe? Olisiko paluu markkaan mahdollista ja pitäisikö siihen palata? Muissa pohjoismaissa on oma valuutta, mutta Suomessa siitä keskustelu on tabu. Suomi on matkalla kohti EU:n liittovaltiota.

Näitä aiheita Tuomas Malinen pohtii Futucast-ohjelman haastattelussa. Häntä haastattelevat William von der Pahlen ja Isak Rautio.

Futucast on keskustelusarja ja podcast, jonka joka jaksossa käsitellään tulevaisuutta päättäjän näkökulmasta. Futucastin taustalla ovat Samuel Happonen, William von der Pahlen ja Isak Rautio.