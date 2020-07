Treidaamisen tärkeimmät psykologiset tekijät ja kompastuskivet

Tie onnistuneisiin sijoituksiin alkaa tiedostamalla yleiset tuottoa heikentävät käyttäytymisvirheet.

Onnistuminen sijoitusmarkkinoilla vaatii itsekuria ja rationaalisuutta päätöksenteon suhteen. Tunteiden hallitseminen on tärkein menestyvän treidaajan ominaisuus, sillä tunteet johtavat yleensä huonosti perusteltuihin ja impulsiivisiin osto- tai myyntipäätöksiin.

Menestys treidaamisessa edellyttää myös itsekuria. Toisaalta se ei korvaa osaamista, lahjakkuutta ja näkemystä markkinoista. Markkinanäkemys muodostuu yleensä markkinoiden seuraamisesta saadun kokemuksen ja opittujen asioiden, sekä uutisvirran ja muun markkinadatan pohjalta. Näkemykseen vaikuttaa vahvasti omat psykologiset ominaisuudet kuten riskinsietokyky ja yleinen suhtautuminen tulevaisuuteen. Toisaalta näkemys voi muodostua myös ”mekaanisesti” esimerkiksi tekniseen analyysiin perustuvan treidausstrategian pohjalta.

Treidaajalta vaadittavia ominaisuuksia ovat myös muun muassa sopeutuvuus, luovuus ja tehokkuus.

Sijoitusmarkkinoiden tilanne muuttuu nopeasti, jonka vuoksi menestyvä treidaaja sopeutuu joustavasti erilaisiin markkinatilanteisiin esimerkiksi muuttamalla salkkunsa riskitasoa tai sijoitusstrategiaa.

Luovuus sitä vastoin on tärkeä ominaisuus, koska alan menestyjille on yhteistä uniikit sijoitusideat. Luova treidaaja löytää myös tavallisesta poikkeavia tapoja panna käytäntöön sijoitusideansa.

Menestyneimmät treidaajat keksivät keskimääräisiä treidaajia enemmän sijoitusideoita. Osumatarkkuus sijoitusideoiden onnistumisen suhteen ei välttämättä ole muita parempi, mutta tehokkuus ideoiden keksimisen osalta auttaa saavuttamaan korkeamman tuoton.

Sitä vastoin teknisen analyysin hyödyntäminen onnistuneesti ei vaadi luovuutta, mutta näkemyksen siitä, onko treidaussysteemin antama signaali isomman trendin mukainen. Parhaan lopputuloksen teknistä analyysia hyödyntämällä saavuttaa seuraamalla etukäteen muodostettua strategiaa ja toteuttamalla sitä systemaattisesti.

Treidaamisen psykologiset tekijät

Menestyvä treidaaja tunnistaa myös menestystä haittaavat psykologiset tekijät, joista yleisimmät ovat ankkuroituminen, laumakäyttäytyminen, luovutusvaikutus, jälkiviisaus, uhkapelurin harha sekä yli-itseluottamus.

Ankkuroitumisella tarkoitetaan, että sijoittaja asettaa arvopaperin hinnalle perusteettoman referenssitason, johon vertaa hintakehitystä. Ankkuroitumiselta voi välttyä tiedostamalla, että aiempi arvopaperin hinta ole tae tulevasta hinnasta, vaan arvio tulisi perustua analyysiin tulevasta.

Laumakäyttäytymisellä tarkoitetaan sijoittamista muodissa oleviin yhtiöihin, sektoreihin, markkinoihin, omaisuusluokkiin tai sijoitustuotteisiin.

Kysynnän kasvun myötä muodissa olevien sijoituskohteiden pitkän aikavälin tuotto-odotus on yleensä matala. Sijoittaja voi välttyä laumakäyttäytymiseltä arvioimalla eri tuotteiden suosiota suhteessa historiaan.

Luovutusvaikutus liittyy sijoittajien tapaan käsitellä eri tavalla voittoja ja tappioita. Lukuisissa tutkimuksissa on havaittu, että sijoittajat myyvät helpommin voitolliset sijoituksensa ja pitävät tappiolliset salkussa. Syynä siihen on, että tappiollisilla sijoituksilla on voitollisia sijoituksia suurempi tunnevaikutus, jonka vuoksi sijoittajat ottavat suurempia riskejä tappiollisten sijoitusten suhteen.

Jälkiviisaus liittyy sitä vastoin sijoittajan tapaan käsitellä aiempia markkinoiden tapahtumia. Jälkiviisaan mukaan markkinatapahtuma olisi ollut helppo ennustaa. Todellisuudessa monien tapahtumien ennakointi on erittäin vaikeaa varsinkin niiden ajoituksen suhteen. Jälkiviisaudelta voi välttyä tiedostamalla markkinoiden merkittävän satunnaisuuden ja sen, että tapahtuma on tosi vasta jälkikäteen.

Uhkapelurin harhassa sijoittajalla on taipumus arvioida markkinatapahtumien toistuvan, vaikka tapahtumien välillä ei välttämättä ole korrelaatiota. Jos esimerkiksi lanttia heitetään 10 kertaa ja jokaisella kerralla tulos on klaava, moni uskoo myös seuraavan heiton kolikon puolen olevan klaava. Todellisuudessa heitot ovat toisistaan itsenäisiä tapahtumia, joiden jokaisen todennäköisyys on klaavalle 50 prosenttia. Sijoittaja voi tunnistaa ilmiön, ja arvioida jokaista markkinatapahtumaa itsenäisesti, eikä peilata sitä liikaa edellisiin tapahtumiin.

Yli-itseluottamuksella tarkoitetaan sijoittajien liiallista itseluottamusta omiin kykyihin tehdä sijoituspäätöksiä. Yli-itseluottamus on yleisempää kokemattomilla sijoittajilla. Sijoittajan on tärkeä tiedostaa, että ei tiedä läheskään kaikkia sijoitusmarkkinoiden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Kehitykseen liittyy paljon satunnaisuutta sekä informaatiota niin yhtiöistä, sektoreista kuin markkinoista, jota kaikkea sijoittaja ei osaa ja kerkeä prosessoimaan markkinoiden tavoin suhteessa tuottoon ja riskiin.

Varteenotettava vaihtoehto edellä mainittujen psykologisten haasteiden voittamiseksi on pitää päiväkirjaa omista kaupoista. Päiväkirjaan merkitään kaikki kaupat ja analysoidaan etenkin epäonnistuneiden treidien kohdalla syyt epäonnistumisten taustalla. Näin ollen ongelman tunnistamalla voi virheistä ottaa oppia.

