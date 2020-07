Konepajayhtiö Valmet ylsi selvästi odotuksia parempaan tulokseen

Yhtiö ei edelleenkään anna ohjeistusta koko vuoden tuloskehityksestä.

Konepajakonserni Valmetin saadut tilaukset laskivat huhti-kesäkuussa 24 prosenttia 826 miljoonaan euroon viime vuoden toisesta vuosineljänneksestä. Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla Sellu ja energia-, ja Automaatioliiketoimintalinjoilla, mutta laskivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla. Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja laskivat Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, EMEAalueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Yhtiön liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 919 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 901 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Paperitliiketoimintalinjalla ja laski Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla.

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja nousi 76 miljoonaan euroa viime vuoden 69 miljoonasta eurosta. (69 milj. euroa). Tulos ennen veroja nousi 60 miljoonaan viime vuoden 52 miljoonasta eurosta. Tuloskasvu oli odotettua kovempi, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli vain 40 miljoonan euron tulos.

Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa, kun se vuosi sitten oli 0,26 euroa.

Toimitusjohtaja Pasi Laine, arvioi että Valmetin toinen vuosineljännes sujui kohtuullisen hyvin pandemiasta huolimatta.

”COVID-19-pandemia vaikutti toimintoihimme toisella vuosineljänneksellä. Monet asiakkaamme rajoittivat pääsyä tiloihinsa, mikä johti häiriöihin erityisesti Valmetin kenttäpalveluissa ja tehdasparannusprojekteissa. Pandemialla oli negatiivinen vaikutus Palveluiden saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon”, Laine toteaa.

Projektiliiketoiminnassa koronapandemia aiheutti projektien viivästymisiä sekä joitakin viivästyksiä toimitusketjussa. Toisaalta matkustuskulut olivat matalammat pandemian seurauksena.

Laineen mukaan vuosineljänneksen aikana Valmet sopi ostavansa 14,9 prosenttia Neles Oyj:stä.

”Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jonka liiketoiminnasta suuri osa on toistuvaa, ja jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa. Yhtiö on osoittanut pystyvänsä hyvään kasvuun, ja sillä on edellytyksiä kasvaa edelleen. Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä”, Laine toteaa.

Nelesin osakkeiden hankinnan strategisia perusteita tukee Laineen mukaan myös se, että Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, yhtiöt palvelevat samoja globaaleja teollisuudenaloja ja ne hyötyvät samoista megatrendeistä.

Valmet tiedotti 16. huhtikuuta 2020 peruvansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 COVID-19-pandemiaan liittyvän lisääntyneen epävarmuuden johdosta. Yhtiö toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille, hyvän/tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän automaatiomarkkinoille, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperimarkkinoille sekä tyydyttävän/heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelumarkkinoille.

Valmet ei edelleenkään anna arviota koko vuoden tuloskehityksestä.