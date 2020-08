Barrick Gold -yhtiön osakekurssi (sininen alue) ja kullan unssihinnan (sininen viiva) kehitys viiden vuoden ajalta.

Warren Buffett on tehnyt hänelle epätavallisen sijoitussiirron. Millainen on Barrick Gold -kultayhtiö, jonka osakkeita Buffett on nyt tankannut?

Warren Buffett on yksi maailman menestyneimpiä ja kuuluisimpia sijoittajia. Siksi hänen sijoitustensa ostoja ja myyntejä seurataan tarkasti.

Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on nyt ostanut toisen vuosineljänneksen aikana noin 20,9 miljoonaa Barrick Gold Corp -kultayhtiön osaketta. Sijoitus on kesäkuun lopussa arvoltaan yli 560 miljoonaa dollaria. Berkshire Hathawayn omistus kultayhtiöstä on 1,2 prosenttia.

Samalla Buffettin sijoitusyhtiö myi jättipankki Goldman Sachsin 1,9 miljoonan osakkeen potin.

Warren Buffettin sijoitusyhtiön kultasijoitusta voinee pitää jonkinmoisena yllätyksenä, sillä Omahan Oraakkeli on suhtautunut kultaan ja muihin raaka-ainesijoituksiin epäilevästi. Buffett on usein todennut, että kulta ei tuota mitään, toisin kuin yritykset.

Kultayhtiöiden näkymät ovat nyt hyvät siitä yksinkertaisesta syystä, että kullan hinta on noussut ennätyksellisen korkealle. Viiden vuoden aikana kullan hinta dollareissa on noussut 74 prosenttia. Kulta alkoi kallistua voimakkaasti syksystä 2018 lähtien, ja jalometallin hinta kävi elokuun alussa kaikkien aikojen ennätyksessä yli 2050 dollarissa unssilta.

Kullan nousu selittyy kahdella syyllä.

Maailmantalouden epävarmuus koronakriisin ja kauppasodan vuoksi nostaa kullan kysyntää turvasatamasijoituksena. Toinen syy on se, että keskuspankit elvyttävät koronakriisistä kärsiviä talouksia, mikä luo paineita fiat-rahan arvonlaskulle. Dollari on viime aikoina menettänyt arvoaan kullan lisäksi myös esimerkiksi euroon nähden.

Vahvat fundamentit ja tarve hajauttaa sijoituksia viittaavat kullan hintanousun jatkumiseen, arvioi Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini.

”Pidämme ylipainon kullassa, jonka odotamme nousevan 2 500 dollariin unssilta vuoteen 2025 mennessä”, Paolini ennustaa.

Barrick Gold on kanadalainen kaivosyhtiö ja maailman toiseksi suurin kullantuottaja. Vain Newmont Corporation on sitä suurempi. Barrickin perusti kanadalainen yrittäjä Peter Munk vuonna 1983. Kullan lisäksi yhtiö tuottaa kuparia. Sillä on kaivosoperaatioita Argentiinassa, Australiassa, Kanadassa, Chilessä, Dominikaanisessa tasavallassa, Papua Uusi-Guineassa, Perussa, Saudi-Arabiassa, Yhdysvalloissa ja Zambiassa. Yli 75 prosenttia yhtiön kullan tuotannosta sijaitsee Amerikan mantereella.

Viime vuonna Barrick Gold tuotti 5,5 miljoonaa unssia kultaa ja sillä oli viime vuoden lopussa 71 miljoonan unssin kultareservit. Barrick odottaa tuottavansa 4,6 – 5 miljoonaa unssia kultaa vuonna 2020.

Yhtiö on nykyään listattuna Toronton ja New Yorkin pörssiin. Yhtiön osakekurssi myötäilee hyvin tarkasti kullan hintakehitystä. Samoin kuin kullan hinnannousu myös Barrickin osakekurssi on noussut rajusti syksyn 2018 jälkeen.

Barrick Goldin toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 3,1 miljardiin dollariin viime vuoden 2,1 mijardista. Oikaistu osakekohtainen tulos nousi 0,23 dollariin viime vuoden 0,09 dollarista. Tulos siis nousi yli 2,5 kertaiseksi.

Kultayhtiön P/E-kerroin ei ole kohtuuttoman korkea viimeaikaisesta kurssinoususta huolimatta. Toteutuneella 12 kuukauden tuloksella laskettu P/E-kerroin on 10,8x. Osinkotuotto on 1,2 prosenttia.

Kultasijoitukset toimivat sijoittajilla usein sijoitussalkun hajautuskomponenttina. Barrick Goldin beta-kerroin on alhainen, vain 0,28x, mikä tarkoittaa sitä, että osakkeen tuottokehitys korreloi vain heikosti osakeindeksin kanssa.

Sijoitusasiantuntijoiden näkemyksiä ja osakkeita pisteyttävä TipRanks-sivusto antaa Barrick Goldin osakkeelle yhdeksän pistettä, kun skaala on yhdestä kymmeneen. Yhdeksästä yhtiötä seuraavasta analyytikosta viisi antaa osakkeelle ostosuosituksen, neljän suositus on pidä.