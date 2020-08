Jeff Bezoksen omaisuus on nyt yli 200 miljardin dollarin arvoinen

Maailman rikkain mies sen kuin rikastuu.

Verkkokauppajätti Amazonin toimitusjohtaja Jeff Bezos on nyt rikkaampi kuin koskaan. Bloomberg Billionaires -indeksi arvioi hänen omaisuuden olevan viime keskiviikkona yli 200 miljardin dollarin arvoinen.

Bezos on ollut maailman rikkain ihminen jo tovin, kun hänet kruunattiin maailman rikkaimmaksi vuonna 2017.

Bezoksen omaisuuden räjähdysmäinen kasvu johtuu suurimmaksi osaksi hänen omistuksistaan Amazon-yhtiöstä, jonka osakkeen arvo nousi tällä viikolla kaksi prosenttia. Bezoksen omaisuuden arvo kasvoi yhden päivän aikana jopa 4,9 miljardin dollarin verran. Amazonin lisäksi Bezos omistaa myös vuonna 2000 perustamansa avaruusmatkayhtiö Blue Originin ja vuonna 2013 hankkimansa The Washington Post -lehden.

Bezoksen avioero hänen vaimostaan ei selvästi ajanut herraa konkurssiin. Bezoksen entinen vaimo MacKenzie Scott sai eron myötä 25 prosenttia Amazonin osakkeista, joiden arvo on tällä hetkellä noin 63 miljardin dollarin arvoinen.

Koronaviruspandemia on kurittanut rajusti maailman taloutta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että jotkut yhtiöt ovat vain hyötyneet tilanteesta. Useiden osakkeiden arvo on lähtenyt kovaan kasvuun. Amazonin osakkeen arvo on noussut tämän vuoden aikana lähes 80 prosenttia ja samalla Bezoksen omaisuus on kasvanut viime tammikuusta 87 miljardia dollaria.

Muutkin teknologiamiljardöörit ovat hyötyneet koronakriisistä, kun heidän palveluiden ja tavaroiden kysyntä kasvaa edelleen. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin varallisuus ylitti 100 miljardin dollarin rajan, samalla kun yhtiön osakekurssi kävi tämän viikon keskiviikkona hetkellisesti yli 306 dollarissa, mikä on osakkeen uusi ennätys. Osake on kivunnut koronakriisin maaliskuun pohjista jo peräti yli 95 prosenttia – vain hieman yli viidessä kuukaudessa.

Elon Musk on rikkomassa kovaa vauhtia 100 miljardin dollarin rajaa, hänen nettovarallisuus on tällä hetkellä 96 miljardia dollaria. Applen toimitusjohtaja Tim Cookista tuli myös äskettäin miljardööri. Maailman toiseksi rikkain ihminen on tällä hetkellä Bill Gates 116 miljardin dollarin omaisuudella.

Lähteet: CNN ja MTV Uutiset.

Lue myös: Bill Gates: ”Olin niin kateellinen ’nero’ Steve Jobsille”.