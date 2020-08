Konkarisijoittaja Jim Rogers on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen pessimistinen osakemarkkinoiden suhteen. Yksi asia huolettaa häntä nyt erityisen paljon.

Osakemarkkinat kipusivat tällä viikolla uusiin ennätyksiin USA:ssa. Teknologiapainotteinen Nasdaq päätyi ennätykselliseen 11 555 pisteeseen perjantaina kivuttuaan kuukaudessa 6,7 prosenttia ja koronakriisin pohjilta maaliskuun lopulta peräti 65 prosenttia. Myös S&P 500 ylitti edellisen helmikuun 19.päivän ennätyksen perjantaina.

Osakeindeksejä ovat nostaneet niin keskuspankki Fedin ja USA:n liittovaltion massiiviset elvytyspaketit kuin myös teknologiajättien koronakestävyys.

Legendaarisen Quantum Fund -rahaston toinen perustaja, konkarisijoittaja Jim Rogers, varoittaa jälleen kurssiromahduksen riskistä. Hänen mukaansa seuraava romahdus voi olla vielä pahempi kuin nyt nähty koronakriisistä aiheutunut raju kurssilasku helmi-maaliskuussa.

”Tämä on ollut ehdottomasti pahin romahdus elinaikanani. Olemme nähneet hurjan kurssirallin, koska kaikkialla maiden hallitukset ovat painaneet ja kuluttaneet hämmästyttäviä määriä rahaa. Se kuitenkin vain tarkoittaa, että ensi kerralla romahdus tulee olemaan vielä pahempi”, Rogers kertoo Kitco News -sivustolle.

Rogers ei varoittele kurssiromahduksesta ensimmäistä kertaa. Viime huhtikuussa Uutistoimisto Bloombergille antamassa puhelinhaastattelussa veteraanisijoittaja kertoi pelkäävänsä pahimman olevan vielä edessä.

Rogersin mukaan rahapoliittinen elvytys tarjoaa lyhytaikaista lohtua finanssimarkkinoilla, mutta siitä seurannut valtava velkataakan kasvu tulee aiheuttamaan negatiivisia vaikutuksia talouteen pitkällä aikavälillä.

Rogersin mielestä maaliskuun lopulta alkanut kurssiralli johtuu pitkälti velalla rakennetusta kvantitatiivisesta elvytyksestä.

”Kuusi kuukautta sitten Yhdysvallat oli maailman kaikkien aikojen suurin velanottaja maailmassa. Koskaan ei millään muulla taholla ole ollut niin paljon velkaa. Sen jälkeen USA on lisännyt velkaansa biljoonilla lisää”, Rogers toteaa.

Vaikka kullan hinta on voimistunut viime aikoina kovasti, vuoden alusta jo lähes 27 prosenttia, Rogers uskoo kullan hinnan kipuavan entisestään.

Rogersin mielestä Warren Buffett ei tullut mukaan kultasijoituksiin liian myöhään ostaessaan kultayhtiö Barrick Goldin osakkeita.

Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on nyt ostanut toisen vuosineljänneksen aikana noin 20,9 miljoonaa Barrick Gold Corp -kultayhtiön osaketta. Sijoitus on kesäkuun lopussa arvoltaan yli 560 miljoonaa dollaria. Berkshire Hathawayn omistus kultayhtiöstä on 1,2 prosenttia.

Kullan hintakehitys dollareissa.

”Jos olen oikeassa, kulta tulee nousemaan vielä paljon, paljon korkeammalle ennen kuin tämä on ohi. Kulta saattaa hyvinkin nousta kuplaan. Toivon ettei niin käy, koska jos syntyy kullan hintakupla, joudun myymään kultasijoitukseni, enkä koskaan halua myydä sitä. Haluan lasteni saavan kulta- ja hopeasijoitukseni jonain päivänä”, Rogers tuumaa.

Rogers antaa myös vinkin, joka tuo sijoittajalle menestystä pitkällä aikavälillä.

”Jos haluat tietää, miten tullaan menestyväksi sijoittajaksi, pysy siinä minkä osaat”, Rogers kiteyttää.

Rogers tunnetaan eteenkin yhdessä George Sorosin kanssa perustamasta Quantum Fund -hedgerastosta. Rogers tullut tunnetuksi erityisesti raaka-ainesijoittajana ja vapaiden markkinoiden puolestapuhujana. Hän on kirjoittanut kuusi sijoituskirjaa. Rogers suosii osakesijoituksissaan arvo-osakkeita, jotka ovat suhteellisen edullisia, mutta joissa hän on havainnut käänteen positiiviseen muutokseen.

Vuonna 1998 hän perusti Rogers International Commodity Index -hyödykeindeksin. Rogersin mielestä hyödykesijoitukset ovat yksi parhaista sijoitusluokista yli ajan. Hän suosii myös sijoittamista tiettyihin pienempiin Aasian frontier-markkinoihin.