Kaksi tapaa ostaa pohjilta

Koronan toinen aalto voi tarjota uuden ostopaikan, mutta miten se oikein pitäisi hyödyntää?

Koronan rantautuessa Eurooppaan markkinoilla rytisi. Osakemarkkinoiden pohjat saavutettiin kuitenkin yllättävän nopeasti ja osa sijoittajista jäi harmittelemaan menettämäänsä mahdollisuutta ja oston paikkaa.

Koronan toinen aalto saattaa tuoda mukanaan toisen ostopaikan. Hätäisen päätöksenteon tuomien tunteiden vietäväksi ei kannata antautua, vaan miettiä valmiiksi miten mahdollista ostonpaikkaa käyttää hyväkseen.

Kysymys kuuluu panostaako voittajiin vai alhaiseen hintaan?

Alhaisen hinnan ostostrategia

Alhaisen hinnan strategian perusajatuksena on ostaa kriisin iskiessä osake, jota muut eivät halua kriisin keskellä omistaa.

Perusajatuksena on, että osakekurssi palaa kutakuinkin entiselle tasolleen väliaikaisen tilanteen korjaannuttua.

Oli kyseessä sitten perinteinen talouden matalasuhdanne tai koronan toinen aalto, voi paluussa normaaliin kuitenkin kestää. Jotta strategiassa olisi, tämä ajan tarve huomioiden, mitään mieltä, tulisi osakekurssin myös laskea huomattavasti ennen kuin ostonappulaa painaa.

Mitä voimakkaampi kurssilasku, sitä voimakkaampi tuottopotentiaali.

Tämä siis olettaen, että kurssi palaa ennalleen. Ja juuri tässä piilee strategian heikko kohta. Kaikista voimakkaammin laskeneet osakkeet ovat pääsääntöisesti niitä, joiden varsinainen liiketoiminta on kärsinyt kaikista eniten.

Onnistuessaan strategia voi kuitenkin tuoda merkittävät tuotot: ennen finanssikriisiä Cargotecin osakkeella käytiin kauppaa päälle 45 euron. Finanssikriisin seurauksena kurssi laski alle kymmenen euron, jopa alla kahdeksan euron.

Parissa vuodessa kurssi nousi jo yli kolmenkymmenen euron ja se 45 euron lähtötasoakin korkeampi hinta saavutettiin sitten myöhemmässä vaiheessa.

Tuottopotentiaali on suuri, mutta alhaiseen hintaan panostavan sijoittajan kannattaa muistaa myös ottamansa riski. Se, että osake on laskenut paljon, ei ole tae siitä, etteikö osake voisi laskea lisää.

Koronan kurittama liiketoiminta voi vaatia lisää pääomia. Käytännössä sijoittajan on pakko laittaa yritykseen lisää rahaa tai hyväksyä osakeannin laimentama omistusosuuden pienentyminen. Eniten laskeneiden osakkeiden kohdalla konkurssikin on yksi mahdollinen skenaario.

Korkean laadun ja erinomaisen liiketoiminnan ostostrategia

Korkean laadun ostostrategia perustuu tilanteen tuomaan mahdollisuuteen ostaa niitä yrityksiä mitä on aina halunnut omistaa.

Normaalioloissa tämän kategorian yrityksiä kuvataan erinomaisiksi, mutta kalliiksi: ”Yritys on tunnetusti laatuyhtiöiden kuningas, mutta hinta on aivan liian kova.”

Kategorian yrityksillä voi olla kasvustaan huolimatta defensiivisiä piirteitä, skaalautuvia rakenteita, ja kasvollisia omistajia sekä erinomaisia toimitusjohtajia. Ne murtavat markkinoita ja hyödyntävät megatrendeiksi kutsuttuja toimialoja.

Sijoituksena niiden ongelma on, että kaikki tietävät niiden olevan erinomaisia sijoituskohteita. Tieto nostaa arvostuksia ja korkeat arvostukset pelottavat sijoittajaa.

Kriisin mukanaan tuoma yleinen kurssilasku voi kuitenkin antaa mahdollisuuden päästä mukaan osaksi menestystarinaa maksamatta siitä järjen vastaista hintaa.

Amazonin ja Facebookin tapaisten erittäin laadukkaiden yritysten osakkeiden hinnat eivät kriisin iskiessä romahda pohjamutiin asti. Toisaalta, korkean laadun strategian etuna on, että ostot voi pitää salkussaan pitkään.

Monet menestyneet sijoittajat puhuvatkin pitkän pitoajan puolesta.

“If you aren’t thinking about owning a stock for 10 years, don’t even think about owning it for 10 minutes”, Warren Buffett

Erinomaista liiketoimintaa voi etsiä monesta suunnasta. Kone on klassinen laatuyhtiö ja Talenom on löytänyt tavan murtaa tilitoimistoalan markkinaa.

Teknojättiläiset ovat vaikuttavat sementoineen asemansa alansa voittajina, mutta ne voivat yhä kasvaa koska ne edelleen murtavat markkinaa. Amazonin verkkokauppa on kasvanut jopa entistäkin voimakkaammin koronan aikana, eikä Netflixin suoratoistopalvelunkaan voida sanoa kärsivän ravintoloiden sulkemisesta tai rajoitetusta matkustamisesta.

Osa sijoittajista haluaa hyödyntää megatrendejä ja löytää mahdolliset seuraavan sukupolven FAANG-osakkeet. On sitten kyse massadatan merkityksen kasvusta hyötyvästä Alteryxistä tai Fintech-osastoon kuuluvasta Squaresta on kategoria mielenkiintoinen kahdestakin syystä.

Ensinnäkin verrattain pieni kokoluokka antaa niin kasvunvaraa kuin todella huimia kasvulukujakin. Toisaalta näiden yritysten voittajastatus ei ole samalla tavalla kiveen hakattu kuin vaikkapa Amazonin ja Netflixin tapauksessa. Siksi kriisi iskee myös niiden pörssikursseihin kovempaa.

Korkean laadun strategia on toistaiseksi ollut voitolla

Koronan ensimmäisen aallon kohdalla laatuun ja erinomaiseen liiketoimintaan panostaminen on osoittautunut näistä kahdesta voitokkaammaksi strategiaksi.

Kone, Talenom, Amazon, Netflix, Alteryx ja Square laskivat kaikki muun markkinan mukana maaliskuussa tarjoten pitkäjänteiselle sijoittajalle ostonpaikkaa. Nämä kaikki ovat nyt vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla.

Syklisiin toimialoihin ja suoraan koronan runtelemaan liiketoimintaan iskevän sijoittajan tulos ei ole ollut yhtä hyvä. SRV, Finnair, Wärtsilä ja Outokumpu tulivat maaliskuussa voimakkaasti alas, mutta ne ovat myös toistaiseksi jääneet vuodenvaihdetta alemmalle tasolle.