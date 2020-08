Tässä Suomen kirkkaimmat kasvuyhtiöt – Technology Fast 500 -listalla useita suomalaisyhtiöitä

Jopa 34 suomalaisyritystä Deloitten Technology Fast 500 -listalla.

Suomalaiset teknologiayritykset ylsivät vuoden 2019 listalle kasvulukemillaan. Suomi on sijoittunut yhteensä 22 maan joukosta listalle viidenneksi. Listan sadan nopeimmin kasvaneiden yrityksien joukosta jopa joka seitsemäs on suomalainen.

Deloitten vuosittaisessa Technology Fast 500 -ohjelmassa on listattu Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan (EMEA) nopeimmin kasvaneet teknologiayritykset. Tällä kertaa Suomen kasvuraketiksi valikoitui teknologiayritys Wolt, jonka liikevaihto on kasvanut vuosina 2015 – 2018 huikeat 10 381 prosenttia.

Kotiinkuljetuksena ruokaa välittävä Wolt on Suomen kirkkain tähti Deloitten Technology Fast 500 -listalla vuonna 2019. Kuluttajien keskuudessa suurta suosiota saavuttanut yritys on yltänyt 500 yrityksen joukosta seitsemännelle sijalle. Suomen kärkikolmikkoa täydentävät hienoilla kasvuluvuillaan animaatiostudio Oy Anima Vitae Ltd sekä älykkäitä ostoskärryjä valmistava Smartcart Oy.

Ajan säästäminen ja arjen helpottaminen ovat yhä tärkeämpiä kuluttajille. Miki Kuusen luotsaama, vuonna 2014 perustettu Wolt välittää ravintolaruokaa tällä hetkellä jo 23 maassa, yli 80 kaupungissa ja yli 10 000 ravintolasta.

“On hienoa tulla nimetyksi tähän joukkoon. Se antaa viestin, että olemme kiinnostava teknologiafirma ja luo uskoa siihen, että teemme oikeita asioita isossa kuvassa. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää ja meidän on jatkuvasti opittava uutta voidaksemme onnistua äärimmäisen kilpaillulla alalla myös jatkossa”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja ja yksi perustajista Miki Kuusi.

Deloitten asiakkuusjohtaja Lauri Byckling. kertoo, että kasvuyrityksillä on keskeinen rooli Suomelle elintärkeän teknologia-alan tulevaisuuden ja uudistumisen kannalta.

“Wolt on hieno esimerkki menestyneistä suomalaisyrityksistä maailmalla. Technology Fast 500 -ohjelmalla haluamme Deloittella nostaa esille kasvutarinoita ja olemme erittäin iloisia, että Suomi on siinä hyvin edustettuna”, Byckling toteaa.

Kärkimaiksi nousivat tänä vuonna Suomen lisäksi muun muassa Hollanti, Saksa ja Ruotsi. Eniten menestyjäyrityksiä löytyi Iso-Britanniasta.

”Erityisesti fintech- ja softayritykset ovat suuren murroksen äärellä, joten lopullinen listaus ei tule yllätyksenä. Listalle yltäneet suomalaisyritykset ovat monipuolisia ja ylipäätään Suomessa on vahvaa teknologiaosaamista, josta voimme olla ylpeitä. Suomalaisyritysten kasvutarinat näkyvät yhä laajemmin kansainvälisillä markkinoilla”, kiteyttää Joni Pitkäranta Deloitten yritysjärjestelypalveluista.

Listan ykkösenä komeilee mobiilipankkiratkaisua tarjoava brittiläinen fintech-yhtiö Revolut, jonka liikevaihdon kasvu kolmessa vuodessa on ollut lähes 40 000 prosenttia. Yhtiön tavoitteena kääntää pankkimaailman päälaelleen syrjäyttämällä perinteiset pankit ja tarjoamalla täysin uudenlaisen kännykkäsovellukseen perustuvan ratkaisun kaikkiin pankkitarpeisiin.

Revolutilla on maailmanlaajuisesti yli kahdeksan miljoonaa asiakasta ja Suomessakin jo useita tuhansia.

Deloitten Technology Fast 500 -ohjelmassa etsittiin nopeimmin kasvavia teknologiayrityksiä yhteensä 22 maasta. Listauksessa mittarina käytettiin liikevaihdon kasvua neljän vuoden (2015–2018) ajalta. Keskimääräinen kasvuprosentti vuonna 2019 oli 1258 prosenttia.