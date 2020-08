Koronan tuomat vaikeudet pahenevat matkailussa. Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloittavat 2000 henkilöä koskevat yt-neuvottelut.

North European Invest Oy kertoo aloittavansa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Konserni on Lapin suurin matkailukonserni. Konsernin tytäryhtiöt Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloittavat koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Vaikutusten piirissä on 2000 henkilöä.

Matkailukonsernin mukaan koronavirukseen liittyvät kotimaiset matkustusrajoitukset ja muut rajoitukset vaikuttavat yhä voimakkaasti sekä kansainväliseen vapaa-ajan matkailuun että työperäiseen matkustamiseen. Kansainvälinen matkustaminen tulee vähenemään tulevana talvikautena merkittävästi.

Konsernin mukaan lähiviikot ovat kriittisiä, ja erityisesti päätökset kansainvälisen matkustuksen ehdoista ja edellytyksistä sekä liikematkustamisesta tulevat vaikuttamaan yritysten toiminnan laajuuteen ja selviytymiseen.

Matkailukonserni elää kansainvälisistä asiakkaista

”Konsernimme liikevaihdosta noin 75 % pohjautuu kansainvälisiin asiakkaisiin. Tässä tilanteessa joudumme erittäin pahoilla mielin käynnistämään yt-menettelyn reagoidaksemme heikkenevään tilanteeseen”, North European Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Soini sanoo.

Yt-menettelyn kohteena on koko vakituinen henkilöstö kaikissa North European Investin omistamissa matkailuyhtiöissä, joista tunnetuimmat ovat Lapland Hotels, Lapland Safaris sekä hiihtokeskusyhtiöt, yhteensä 342 henkilöä. Soinin mukaan tilanne ja neuvottelujen tulokset vaikuttavat myös noin 1400:aan normaalisti palkattavaan matkailualan kausityöntekijään.

Lisäksi autotestauksen 300 kausityöntekijän kohtalo muissa yhtiöissämme riippuu eurooppalaisten asiakkaidemme työntekijöiden maahantulon edellytyksistä. Soinin mukaan väistämättä heijastusvaikutuksia tulee myös noin 300 kumppaniverkoston yrityksiin.

Palvelualojen ammattiliitto PAM:in puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen vaatii maan hallitukselta ripeitä toimia matkailualan ahdinkotilan korjaamiseksi. Koko matkailutoimialan tulevaisuus on vaakalaudalla ja alan tuhansien työntekijöiden työpaikat vaarassa.

”Tilanne on vakava. Olemme PAMissa koko ajan pelänneet, että matkailualalla tullaan näkemään mittavia yt-toimenpiteitä eikä niiden henkilöstövaikutuksilta pystytä välttymään. Tänään saapunut tieto ei varmasti jää viimeiseksi, jos maan hallitus ei nyt ota alan toimintaedellytysten korjaamista ja elvyttämistä välittömästi työlistalleen ja kiirehdi tarvittavien päätösten teossa”, vaatii Rönni-Sällinen.

Lisää huonoja uutisia Lapin matkailusta on tulossa

PAM kertoo tehneensä jatkuvasti vaikutustyötä, jotta toimialan tulevaisuus voidaan turvata ja työpaikat säilyttää laajasti myös kriisiaikana.

”Matkailualan osalta olemme esimerkiksi MaRa ry:n kanssa ehdottaneet päättäjille lukuisia alan elinvoimaa turvaavia toimenpiteitä matkustuskuplien rakentamisesta ja lentoliikenteen hallitusta sallimisesta lähtien. Esimerkiksi Pohjois-Suomi elää matkailusta ja Suomella ei ole varaa tuhota tätä elinkeinoa eikä vaarantaa ihmisten toimeentuloa”, Rönni-Sällinen toteaa.

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä varoittaa, että Lapin suuren matkailukonsernin yt-ilmoitus on vasta alkusoittoa sarjalle Lapin matkailun huonoja uutisia, ellei kurssia saada Marinin hallituksen toimesta pian muutettua.

”Tämä tilanne, jossa Suomi on suljettu eikä tänne matkusta ketään, on pidemmän päälle kestämätön niin matkailun kuin muunkin vientiteollisuuden kannalta. Jotta saataisiin pelastettua se, mitä pelastettavissa vielä on, tarvitaan ripeitä poliittisia päätöksiä matkailukuplan perustamiseksi turvakäytäviä pitkin”, Ojala-Niemelä painottaa.

Ojala-Niemelän mielestä yhteiskuntaa ei voida ajaa seinään seurauksista välittämättä.

”Nyt tarvitaan järkeviä ratkaisuja, jotka ovat samalla yhteiskuntavastuullisia. Vain näin toimimalla voimme välttää massatyöttömyyden ja konkurssien suman.”

Yksi varteenotettava vaihtoehto Ojala-Niemelän mukaan olisi se, että jos henkilöllä on osoittaa todistus negatiivisesta koronatestituloksesta, niin työmatkaliikenne tällaisen henkilön kohdalla sallittaisiin. Eri viranomaisten välisellä yhteistyöllä ja yritysten vastuullisuudella ratkaisuja tilanteeseen on varmasti löydettävissä, kansanedustaja uskoo.