Rakennusyhtiö Lehto Groupin tervehdyttämisohjelma puree

Kovaa tappiota tehnyt Lehto petrasi liiketulostaan merkittävästi.

Toisella vuosineljänneksellä rakennusyhtiön liikevaihto nousi viime vuoden vajaasta 129 miljoonasta eurosta 135 miljoonaan euroon. Liikevaihto siis kasvoi 5,1 prosenttia. Tilauskanta kasvoi lähes 532 miljoonaan euroon, kun vuoden vaihteessa tilauskanta oli hieman alle 482 miljoonaa. Tilauskanta kasvoi sekä Asunnot- että Toimitilat-palvelualueilla.

Liiketappio oli kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa enää -1,6 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten tappio oli yli -18 miljoonaa euroa.

Taseasema pysyi vakaana. Korollisten velkojen määrä laski hieman ja kassavarat laskivat 45 miljoonaan euroon vuodenvaihteen 59 miljoonasta eurosta. Kassavaroja pienentää yhteensä 20,6 miljoonan euron rahavarojen panttaus RCF-luottolimiitin sekä urakka-, takuu- ja muiden vastuiden vakuudeksi.

Toimitusjohtaja Hannu Lehto kertoo selkeän syyn kovaan tulosparannukseen: liiketoiminnan tervehdyttäminen.

”Yhtiömme tervehdyttämisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti, mikä on ollut poikkeuksellisen kovien kasvuvuosiin jälkeen tärkeää työtä yhtiön tulevaisuuden eteen. Myös tase- ja rahoitusasema vakautui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liiketulosta kuitenkin rasittavat edelleen heikosti sujuneet hyvinvointitilojen projektit sekä Ruotsin projektin loppuun saattamisen kustannukset”, Lehto toteaa.

Asuntorakentamisessa painopiste on Lehdon mukaan siirtynyt ”gryndituotannosta” kiinteähintaiseen urakointiin institutionaalisille asiakkaille. Toimitilapuolen kysyntä on toimitusjohtajan mukaan varsin vakiintunutta ja kuntien tekemät kouluinvestoinnit tukevat sitä hyvin. Myös putkiremonttiliiketoiminta on jatkunut vakaana.

Lehti muistuttaa kuitenkin, että julkisten ennusteiden mukaan Suomen talouden kehitys on heikkenemässä ja rakentaminen vähenemässä tulevina vuosina. Toisaalta kohtuuhintaisen rakentamisen kysyntä pysyy hyvänä myös heikommissa suhdanteissa, Lehto muistuttaa.

Hankkeiden rahoituksen vaikeutuminen näyttää toimitusjohtajan mukaan nyt muodostavan merkittävimmän hidasteen rakennushankkeiden käynnistymiselle.

Koronapandemia on vaikuttanut Lehto Groupin toimintaan. Joidenkin rakennushankkeiden aloituksia on lykätty ja asuntokauppa kuluttajille on hidastunut, mutta asuntokauppa kuitenkin alkoi piristyä toisen vuosineljänneksen lopulla.

Kesäkuun lopussa Lehto Gorup teki pankkien kanssa vuoden 2022 loppuun ulottuvan rahoitussopimuksen, joka luo hyvän pohjan edistää liiketoimintaa myös jatkossa. Tämän lisäksi yhtiö suunnittelee järjestävämme merkintäetuosakeannin, jolla tavoittelemme noin 20-25 miljoonan euron bruttovaroja lisäämään yhtiön omaa pääomaa ja kassavaroja.

”Osakeannilla haluamme vahvistaa kykyämme toteuttaa strategiaa ja kehittää modulaarista tehdasvalmisteisiin elementteihin perustuvaa rakentamistapaa”, Hannu Lehto kertoo.

Lehto ei anna edelleenkään ohjeistusta kuluvan vuoden tuloskehityksestä. Vaikka koronapandemialla ei toistaiseksi ole ollut Lehdon liiketoimintaan merkittäviä vaikutuksia, niin liiketoimintaympäristöön liittyy edelleen epävarmuuksia. Lehto arvioi, että asiakkaiden rahoituksen saatavuuden vaikeudet voivat hidastuttaa rakennushankkeiden käynnistymisiä tai jopa peruuttaa niitä. Suomen yleisen taloudellisen tilanteen ja epävarmuuden vuoksi kuluttajat ja yksityissijoittajat ovat aikaisempaa varovaisempia asuntojen ostopäätöksissään, mikä voi viivästyttää liikevaihdon ja liiketuloksen kertymistä.

Inderesin analyytikko Olli Koponen arvioi artikkelissaan, että kiristynyt rahoitusympäristö on yksi syy, miksi Lehto Group ilmoitti suunnittelevansa merkintäetuoikeusantia omistajilleen.

Inderes oli odottanut, että Lehto olisi saanut käännettyä tuloksen plussalle.

“Kokonaisuudessaan raportti oli tuloksellisesti pieni pettymys ja näkymät sekä kommentit viestivät vielä epävarmuuden jatkuvan. Taloudellisen tilanteen kehitys on pysynyt suhteellisen vakaana, mikä on hieman alentanut yhtiön riskiprofiilia alkuvuonna. Heikko tuloskehitys pitäisi kuitenkin saada käännettyä”, Koponen toteaa.

Lehto kertoi myös uuden toimitusjohtajan nimittämisestä. Juuso Hietanen aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden kuluttua. Hietanen siirtyy tehtävään Bonava Suomen toimitusjohtajan tehtävästä. Sitä ennen hän on toiminut asuntotuotannon johtotehtävissä NCC:llä vuodesta 2004 alkaen Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Koulutukseltaan Juuso Hietanen on diplomi-insinööri.

Nykyinen toimitusjohtaja Hannu Lehto jatkaa yrityksessä keskeisessä roolissa vastuualueenaan kehittäminen ja innovaatiot.

”Olen ollut yhtiön perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja. Viime vuosien aikana olemme kasvaneet voimakkaasti, mutta viimeiset kaksi vuotta ovat olleet haastavia kasvun synnyttämien rönsyjen vuoksi. Yhtiön tilanteen vakautuessa on aika saada uutta energiaa Lehdon seuraavaan kehitysvaiheeseen. Osaamiseni ja intohimoni liittyvät rakentamisen uudistamiseen, erityisesti modulaariseen puurakentamiseen. Ensi vuodesta alkaen tulen yhtiössä keskittymään täysipäiväisesti siihen”, kertoo toimitusjohtaja Hannu Lehto.