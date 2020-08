Matkailuala ei ole pelkkää koronasynkkyyttä – Ruka-Kuusamossa ennätyksellinen matkailukesä

Ruka-Kuusamossa kotimaiset yöpymiset kasvoivat ennätyksellisesti. Suomalaiset lähtivät koskenlaskuun Kuusamoon.

Ruka-Kuusamon alueella matkailukesä oli erittäin hyvä, sillä suomalaiset lähtivät sankoin joukoin seikkailulomalle kolmen kansallispuiston Kuusamoon. Koskenlaskijoiden määrä esimerkiksi kolminkertaistui viime vuodesta ja monet tuhannet suomalaiset kokivat koskien kuohut.

Rekisteröidyt kotimaiset yöpymiset kasvoivat Ruka-Kuusamon alueella kesäkuussa kaksi prosenttia ja heinäkuussa ennätykselliset 58 prosenttia. Kansainvälisten yöpyjien määrä romahti, mutta rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä heinäkuussa kasvoi silti huimat 45 prosenttia.

Heinäkuussa alueella oli 71 757 kokonaisyöpymistä, mikä hipoo joulusesongin lukuja.

Rekisteröidyt yöpymiset eivät pidä sisällään mökkimajoitusta, mutta esimerkiksi Lomarenkaan mökkimyynnin kesäajan kasvu oli alueella +50 prosenttia viime kesään verrattuna.

“Iloitsemme kasvuluvuista ja siitä, että kotimaiset asiakkaat suuntasivat Kuusamoon. Jokainen matkailueuro on nyt tarpeen. Tiedostamme, että oman hyvän kesämme taustalla on se tosiasia, että Ruka-Kuusamossa kotimaisten matkailijoiden määrä on ollut aina muuta pohjoista korkeampi, sillä noin 75 % matkailijoistamme on kotimaisia”, kertoo Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors.

Kun ulkomaalaisten määrä tänä kesänä väheni, se ei vaikuttanut alueella yhtä radikaalisti kuin monessa muussa paikassa, Lindfors kertoo.

Suomalaiset lähtivät Kuusamoon erityisesti seikkailemaan luonnossa. Koskenlaskijoiden määrä kolminkertaistui viime kesään verrattuna.

“Koskenlasku on joka vuosi kesäinen päätuotteemme, mutta tänä kesänä kaikki lähdöt myytiin loppuun vaikka kasvatimme tarjontaa. Koronan takia lisäsimme tuotevalikoimaan privaattilautat eli perheet saattoivat varata itselleen yksityisen lähdön”, kertoo Ruka Safaris:n toimitusjohtaja Hanna Karjalainen.

Koskenlaskun lisäksi myös kaikkia muita aktiviteetteja kulutettiin enemmän. Suosiotaan kasvattivat myös maastopyöräily, karhunkatselu, kesäkelkkarata, melonta, suppailu ja mönkijäsafarit. Elämyshakuisuus näkyi myös majoituspuolella:

“Elämysmajoituksemme, esimerkiksi lasiseinämajoitukset, olivat täyteen varattuja juhannuksen jälkeen. Koskaan aiemmin ei ole ollut sellaista kesää, että olisimme olleet ääriämme myöten täynnä”, Karjalainen kertoo.

Tänä kesänä myös aivan uudet asiakasryhmät löysivät Ruka-Kuusamon: nuorten aikuisten ja lapsiperheiden määrä kasvoi merkittävästi.

“Meilläkin näkyi selkeästi uudenlainen asiakastyyppi: milleniaalit ja lapsiperheet, joista monet eivät olleet koskaan ennen käyneet pohjoisessa. Saimmekin paljon ihastuneita kommentteja tyyliin ”vau, emme tienneetkään, että Suomesta löytyy tällaisia kesäkohteita”. Joukossa oli varmasti paljon matkailijoita, jotka kiristyneiden matkustusrajoitusten takia jättivät ulkomaanmatkan tänä kesänä väliin”, Karjalainen jatkaa.