Milloin on hyvä aika pyytää palkankorotusta?

Nämä asiat on hyvä tietää ennakkoon, ennen kuin pyytää palkankorotusta.

Moni yritys kamppailee pysyäkseen pinnalla koronan vuoksi ja nyt ei välttämättä ole paras aika pyytää palkankorotusta, kun koronaviruspandemian taloudellinen lasku pakottaa yritykset vähentämään ylennyksiä ja palkankorotuksia.

Ylen mukaan Suomessa useassa yrityksessä työehtosopimukset solmittiin alkuvuodesta ja ne ovat voimassa kaksi vuotta. Yleinen palkankorotustaso on 3,3 prosenttia, joka jaetaan kahdelle vuodelle niin, että ensi vuoden korotus on kaksi prosenttia ja se sovitaan paikallisesti. Korotuksista kuitenkin sovittiin ennen koronapandemiaa.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle esittää tulevaisuuden näkymistä Ylelle, että ”ensi vuoden kahden prosentin palkankorotuksiin on varaa vain harvoilla yrityksillä”.

Koronakriisistä huolimatta omaa asemaansa työpaikassa voi vahvistaa, ennen kuin palkkakeskustelut edes nostetaan pöydälle. Tässä tärkeitä asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen palkkakeskustelua.

Säännöllinen keskustelu palkankorotuksesta

TEKin palkkatutkija Tuunia Keränen tuo esiin TEKin verkkolehdessä, että palkasta kannattaa keskustella säännöllisesti kerran vuodessa. On hyvä pitää mielessä, että ei ole realistista odottaa saavansa aina palkankorotuksen pyytäessään sitä.

Julkisella sektorilla on usein käytössä palkkausjärjestelmä, joten keskusteluja ei käydä samalla tavalla kuin yksityisellä puolella.

Vaatimustaso ja oma osaaminen muuttuu

Palkankorotus on aiheellista, kun työtehtävät muuttuvat vaativammiksi tai jos oma osaaminen muuttuu esimerkiksi opintojen kautta. Jos tuntuu siltä, että töissä menee hyvin, tiimisi on tuottelias ja olet vaikkapa tuonut paljon uusia asiakkaita yritykseen, on varmasti aika nostaa palkankorotus keskusteluun. Korotus kannattaa ottaa esiin myös ylennyksen yhteydessä.

Uskalla pyytää palkankorotusta

Työelämän valmennus- ja koulutusalan yrityksen Montevistan toimitusjohtaja Riikka Pajunen tuo esiin Taloussanomissa, että Suomessa palkoista vaikenemisen kulttuuri on syvällä. Tästä hyötyy kuitenkin vain työnantaja, eikä kukaan muu.

Vain sinä voit vaatia lisää palkkaa, kukaan muu ei tule tekemään sitä puolestasi. Tunne oma arvosi!

Palkkakeskusteluun kannattaa valmistautua hyvin

Palkkakeskustelu on jännittävä tilanne. Työnantajalta ei kannata lähteä vaatimaan palkankorotusta, jos ei ole valmis perustelemaan, miksi se on aiheellista juuri nyt. Syyksi ei riitä oman elämäntilanteen muutos tai se, että kollega saa parempaa liksaa. Keränen tuo esiin, että palkka nousee perustellen.

– Yleensä parhaat perustelut liittyvät oman tehtävän vaativuuden muutokseen ja oman osaamisen kehittymiseen. Esihenkilölle voi kertoa konkreettisia esimerkkejä vaikkapa onnistuneista projekteista. Mittarina eurot ovat hyviä kuten myös asiakkailta saadut palautteet. Pelkkien kurssien tai sertifikaattien luetteleminen ei kannata, vaan on kerrottava, mitä lisäarvoa ne ovat tuottaneet työnantajalle, mitä esimerkiksi osaa tehdä paremmin, Keränen kertoo.

Mikä summa on hyvä summa?

Palkkapyynnön suuruutta ei kannata ruveta pohtimaan vasta itse palkkakeskustelussa, vaan se tulisi olla selvänä mielessä jo etukäteen. Keräsen mukaaan sopiva palkankorotussumma vaihtelee työtehtävän ja alan mukaan.

Oman alan mediaanipalkoista ja palkkasuosituksista on tietoa netissä, ja yleiseen palkkaustasoon onkin hyvä tutustua etukäteen. Palkkatasoja voi tutkia myös oman alan liitoilta ja järjestöiltä sekä tutustua esimerkiksi eri lehtien palkkavertailuihin. Ylen laskurista voi katsoa, miten bruttopalkat nousisivat, jos palkkasi nousee samalla tavalla kuin vientialoilla.

Keränen muistuttaa, että ”alan palkkaus on hyvää pohjaa itselle, mutta työnantajaa se ei välttämättä kiinnosta. Heitä kiinnostaa työntekijän panos yritykselle”.

Liksa ei vaan nouse

Kaikki neuvottelut eivät päädy palkankorotukseen, ja jos näin on, asia kannattaa ottaa esille uudelleen vuoden päästä. Pettymyksiin kannattaa varautua, mutta joskus uurastus palkitaan. Tilastojen mukaan paras tapa saada lisää palkkaa on (valitettavasti) vaihtamalla työpaikkaa.

Lähteet: TEK-verkkolehti ja Taloussanomat.

Näin perustelet palkkatoiveen itsevarmasti.