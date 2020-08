Miten teen talouden hyvinvoinnista tavan?

Meidän kaikkien tulisi tavoitella taloudellisen hyvinvoinnin elämäntapaa, mutta se ei ole aina helppoa.

Nopeat ratkaisut, jotka tavoittelevat taloudellisia tuloksia hyvin lyhyellä aikavälillä harvoin onnistuvat. Taloudellinen hyvinvointi on saavutettavissa helpoiten, kun aloittaa pienin askelin.

Tähtäämme ROI:ssa siihen, että opit henkilökohtaisen talouden hallintaa, kerrytät säästöjä ja osaat tehdä itsenäisesti sijoituspäätöksiä edistääksesi pitkän aikavälin hyvinvointia.

Olemme listanneet vinkkejä, joiden avulla teet säästämisestä ja sijoittamisesta osan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin elämäntapaa.



Keskity muodostamaan tapa

Säästäminen on helpompaa, kun saat muodostettua siitä tavan. Siksi kannattaa aluksi keskittyä tavan muodostamiseen eikä liikaa stressata säästöön laitettavien summien kokoa.

Pidä yllä säästämisen tapaa, vaikka kyse olisikin mielestäsi pienistä sivuun laitettavista summista. Anna jokaiselle kertyneelle säästölle positiivinen ajatus ja muista, että totuttujen rutiinien muuttaminen on säästämisessä kaikkein vaikeinta.

Pian huomaat, että säästöjen kertymisellä voi olla positiivisen vaikutus myös henkiseen hyvinvointiin.



Säästä yhdessä ystävän kanssa

Kuten salilla treenaaminen tai vaikkapa kahvilla käyminen, myös yhdessä ystävän tai vaikkapa perheen jäsenen kanssa säästäminen voi boostata motivaatiota ja helpottaa uuden rutiinin muodostumista tavaksi.

Säästäminen vaatii kärsivällisyyttä, joten sosiaalinen kanssakäyminen voi vähentää myös rahankäyttöön liittyvää stressiä. Eikä pieni kilpailukaan aina ole pahitteeksi!



Pidä kirjaa edistymisestäsi

Asioiden yliviivaaminen tehtävälistalta tuntuu hyvältä. Siksi säästämisessä kannattaa laatia välitavoitteita ja kirjata ne ylös.

Aikaan sidottu välitavoite tukee tavan muodostamista. Voit kirjata välitavoitteeksi esimerkiksi 2 kuukauden merkkipaalun säästämisen aloittamisesta.

Oman edistyksen ajallinen seuranta on loistava tapa pitää positiivinen mielentila yllä ja tuntea itsensä motivoituneeksi. Seurannan avulla huomaat miten pitkälle olet jo päässyt etkä keskity siihen, mitä et ole vielä saavuttanut.

Nauti matkan varrella koetuista pienistä voitoista ja muista juhlistaa niitä. Voit olla ylpeä edistymisestäsi!



Tee säästämisestä mielekästä

Positiiviset tunteet tukevat pitkän aikavälin tapojen muodostumista.

Jos et halua luopua kahvilatreffeistä kaverien kanssa, niin säästä jostain sellaisesta, joka ei ole hyvinvointisi kannalta välttämättömyys.

Pidä yllä säästämistä vaikka säästösumma pienentyisikin hetkellisesti esimerkiksi yllättävien kuluerien takia. Tärkeinä on johdonmukaisuus ja tavan ylläpitäminen.



Keskity hyötyihin

Pidä pitkän aikavälin hyödyt mielessäsi, kuten taloudellisen puskurin tuoma vaikutus omaan hyvinvointiisi. Puskurin myötä saatat tuntea olosi itsevarmemmaksi ja itsenäisemmäksi ja siten kenties myös onnellisemmaksi. Pian säästämisen pohtiminen saa sinussa aikaan positiivisia tunteita ja jatkaminen tuntuu helpommalta.

Älä lopeta

Säästäminen ja sijoittaminen on osa hyvinvointiasi. Nauti tästä matkastasi, sillä taloudellinen hyvinvointi rakentuu pienistä arkisista teoista. Jos jatkaminen tuntuu haasteelliselta, ajattele tulevaisuuden minäsi onnea, kun hän voi vapauttaa aikaa vaikka työnteosta niille asioille, joista hän nauttii eniten!

Seuraathan jo meitä instassa? 👈

Tämä artikkeli on alunperin julkaistu ROI:n sivuilla Artikkeli on julkaistu alun perin ROI-sivustolla 12.3.2020.



ROI on uusi suomalainen palvelu, joka haluaa mahdollistaa kaikille säästämisen ja sijoittamisen, taustoista riippumatta. Lataa tästä ROI-sovellus App Storesta tai Google Playsta ja kokeile itse!