Näin Google luo työkulttuurin, jossa miljoonat haluavat työskennellä

Google saa yli 2 miljoonaa työhakemusta vuodessa. Miksi paikka on niin suosittu?

Googlen pääkonttori Googleplex sijaitsee Yhdysvalloissa Piilaaksossa. Yhtiön yli 10 hehtaarin kokoinen päämaja koostuu matalista, kiiltävistä lasi- ja terästaloista. Google on kasvanut 13 vuodessa pienestä startup-yrityksestä monikansalliseksi teknologiajätiksi, joka työllistää jopa 32 000 ihmistä 60 toimipaikassa eri puolilla maailmaa.

Google on hyvin epämuodollinen työpaikka, eikä siellä tarvitse ottaa itseään liian vakavasti. Piilaakson toimitiloissa toimii 25 ruokalaa, joista yksitoista on gourmet-ravintoloita, liikakilot voi karistaa firman sisäuima-altaalla tai ilmaisilla kuntosaleilla, torkut voi ottaa nap-podeissa eli torkkukapseleissa, töiden ohessa voi rentoutua ottamalla hieronnan ja omat likapyykitkin voi tuoda pesuun pyykinpesukoneisiin, joita työntekijät saavat käyttää työaikana.

Kuulostaako pelkältä huvittelulta? Työtekijöille tarjotut ainutlaatuiset edut ovat harkittuja yksityiskohtia, jotka ovat Googlen huipputehokkaan työkulttuurin perusta.

”Yrityksessä on hyvin matala hierarkia, ja rohkaisemme ihmisiä vaihtamaan ajatuksia”, kertoo Googlen henkilöstöpäällikkö Yolanda Mangolini Valituille Paloille. ”Haluamme myös helpottaa googlereiden elämää ja tehdä työstä hauskempaa.”

Ei ole ihme, että Google saa keskimäärin 2,5 miljoonaa työhakemusta vuodessa. Hakijoista alle prosentti palkataan. Tässä kolme oppituntia tehokkaaseen työkulttuuriin Googlen tapaan, joista jokainen yritys voi ottaa mallia.

Psykologinen turvallisuus on välttämätöntä

Google käynnisti vuonna 2012 perusteellisen tutkimuksen selvittääkseen mistä tehokas tiimityö todella koostuu. Yhtiö kokosi kasaan ryhmän tilastotieteilijöitä, organisaation psykologeja, sosiologeja ja insinöörejä ratkaisemaan tämän ongelman. Projekti Aristoteles sisälsi kattavia tutkimuksia tiimien toimintaan, josta selvisi, että yksi tärkein ryhmän toiminnan piirre on sen jäsenten kokema psykologinen turvallisuus.

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa tiimityössä sitä, että yksilö uskaltaa ottaa riskejä, myöntää tekemänsä virheen, esittää ideoita tai kysymyksiä huolehtimatta siitä, että se heikentäisi heidän asemaansa ryhmässä.

Johtajan tunnetaidot kuntoon

Googlen 10 vuoden aikainen Project Oxygen -tutkimus selvitti perinpohjaisesti hyvän johtajan ominaisuuksia. Ennen kuin tutkimus tehtiin, googlelaiset olivat siinä uskossa, että johtajilla tulisi olla paremmat tekniset taidot kuin alaisillaan, mutta päinvastainen oli totta. Hyvän johtajan tunnetaidot nousivat tulosten perusteella tärkeämpään rooliin kuin tekniset taidot.

Google on hyväksikäyttänyt johtamisstrategiassaan “täydellisen” pomon ominaisuuksia, jolla on ollut positiivisia vaikutuksia työntekijöiden viihtyvyyteen, suorituskykyyn ja vaihtuvuuteen.

Datan monipuolinen käyttö

Ei ole yllättävää, että monimutkaisia algoritmeja luova teknologiayritys tekee päätöksensä datan perusteella. Google vie datan käytön aivan uudelle tasolle. Itse asiassa Googlen henkilöstöosastoa kutsutaan People Analytics -osastoksi, sillä he ovat sitoutuneet tekemään dataan pohjautuvia päätöksiä.

Projekti Oxygenissa Google keräsi data-analyysissaan yli 10 000 havaintoa henkilöstökyselyistä ja suorituskykyarvioinneista. Projekti Aristotelessa Googlen tiimi analysoi dataa tehokkaista joukkueista yli viidenkymmenen vuoden ajanjaksolta monesta eri näkökulmasta tarkastellen muun muassa tiimien sukupuolten tasapainoa sekä kuinka motivoituneita ja palkittuja ryhmät olivat.

Googlen tuoma huomio yksityiskohtiin ja halukkuus tarkastella dataa monesta eri vinkkelistä on antanut heille mahdollisuuden luoda ainutlaatuisen työympäristön. Yhtiö on käyttänyt miljoonia dollareita analysoidakseen työntekijöidensä elämää töissä ja sen ulkopuolella, jonka avulla se on luonut työkulttuurin, jossa miljoonat ihmiset haluavat työskennellä. Säännöllisten suoritustarkastusten ja henkilöstökyselyiden tekeminen ei siis ole ajanhukkaa.

Lähteet: Valitut Palat ja Entrepreneur.

