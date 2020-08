Miten ansaita rahaa osakemarkkinoilla – Osa 1: Osinkohelmet

Osake on pala yritystä ja yrityksen tehtävä on harjoittaa liiketoimintaa kannattavasti. Siihen perustuu rahan ansaitseminen osakemarkkinoilla.

Mitä nyt kannattaisi ostaa?

Tämä on varmasti sijoittajien yleisimmin esittämä kysymys osakemarkkinoiden niin sanotulle tuntijalle. Tai mihin nyt kannattaisi sijoittaa?

Kysymys on hyvä, mutta vastaukset löytyvät kyllä sijoituskirjallisuudesta ja -jutuista, jos niitä jaksaa lukea. Markkinoilla on oletuksena niin sanottu tehokkuusolettama, eli kaikki tieto on ikään kuin hinnoiteltu arvopapereiden hintoihin. Siksi lyhyellä aikavälillä tuoton tekeminen onkin vaikeaa – vähän kuin lottoamista.

Toki jos sijoittajalla on oikeaan osunut näkemys esimerkiksi tulosyllätyksestä, tuottoa voi hyvinkin ropista.

Osake on pala yritystä. Pitkällä aikavälillä sijoittajan saama tuotto perustuu yrityksen liiketoimintaan. Jos liiketoiminta kasvaa kannattavasti, yritys tekee sijoittajalle tulosta koko ajan aiempaa enemmän.

Mitä tulos on?

Tulos on yrityksen tietyllä aikavälillä tuottama arvonlisä, joka jää jäljelle tuotannontekijäsuoritusten kuten palkkojen, raaka-ainekulujen ja vuokrien jälkeen. Viimeisen rivin tuloksesta (tilikauden voitto tai tappio) on vähennetty myös vieraan pääoman eli velan korkokulut ja yrityksen tuloksestaan maksamat verot.

Tuloksesta ei ole kuitenkaan vähennetty osinkoa. Tulos on kirjanpidollinen erä, joka jää yrityksen taseeseen tulevia investointeja, käyttöpääoman kasvua, velan takaisinmaksua ja osingon jakamista varten.

Vaikka yrityksellä olisi kiivas kasvutahti pääomatarpeineen päällä, positiivisesta tuloksesta on silti helpompi maksaa osinkoa kuin tappiosta (menneiden tilikausien voittovaroista).

Matalan kasvun (kannattavat) yhtiöt ovat parempia osingonmaksajia kuin korkean kasvun yhtiöt, oikeastaan kolmesta syystä:

Tuloksesta voidaan maksaa isompi osa osinkona, koska kasvu ei syö pääomaa. Tyypillinen osinkosuhde (osinko/tulos) suomalaisilla pörssiyhtiöillä on ollut tällä vuosituhannella n. 50-70 %. (Tuoton arvoitus s. 63)

Koska osake on hinnoiteltu yrityksen vähäisempien kasvunäkymien vuoksi tulokseen nähden maltillisesti (esim. P/E alle 20), niin osinkotuotto (osingon suhde kurssiin) on omiaan muodostumaan siksikin hyväksi.

Yrityksen yhtenä taloudellisena tavoitteena saattaa olla juuri hyvätasoinen osinkotuotto, esimerkiksi vähintään 70 prosenttia tuloksesta.

On kiintoisaa huomata, että matalan kasvun yhtiöillä iso osa osaketuotosta on odotettavissa olevaa lähivuosien osinkoa, esimerkiksi 25 prosenttia pörssikurssista seuraavien viiden vuoden aikana – sillä oletuksella, että yritys maksaa seuraavien 5 vuoden aikana nykykurssiin nähden 5 % osinkotuottoa per vuosi.

Tällöin jo neljännes sijoittajan pääomasta on tullut takaisin 5 vuodessa ja hänen omistustuksensa yhtiössä saattaa olla ennallaan.

Se, että kohtuullisen ennakoitava tuotto on ajallisesti lähellä, pienentää riskiä!

Osa yrityksistä jakaa voittoaan osingon ohella myös omien osakkeiden takaisinostoina. Se muistuttaa luonteeltaan osingon jakoa – tai itse asiassa tilannetta, jossa sijoittaja ostaisi saamillaan osingoilla lisää yhtiön osakkeita.

Arvotustaso ja osinkohelmet

Vaikka arvostustaso Suomen pörssissä on kohollaan, osinkotuotot ovat silti verrattain hyviä.

Arvostustasoa mittaava P/E (hinta/tulos) kuluvan tilikauden tulosennusteilla ja nykykursseilla (17.8.20) on keskimäärin 21,5. (mediaani, Sijoittaja.fi:n Osaketyökalu)



Samaisen työkalun perusteella viimeksi maksetulla osingolla ja nykykurssilla laskettuna osinkotuotto Helsingin pörssissä on keskimäärin 3,5 ja ilman 0-havaintoja 4,15 prosenttia eli vähintään tyydyttävää tasoa. (luvut mediaaneja, yhtiöiden kokonaismäärä 109)

Seuraavaan on poimittu ne parhaan osinkotuoton yhtiöt, joilla yrityksen “kokonaiskuntoa ja laatua” mittaavat Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet ylittävät 50:

Citycon 9,9 % (osinkotuotto nykykurssilla ja 12 kk hist. osingolla)

Aspo 7,7 %

Evli 7,3 %

Keskisuomalainen 7,2 %

Aktia 7,1 %

Telia 6,9 %

Nokian Renkaat 6,8 %

Sampo 6,8 %

Lassila & Tikanoja 6,7 %

CapMan 6,4 %

Tässä ei ole katsottu osinkokehitystä pidemmältä jaksolta eikä osingon kasvua.

Lisää kirjoituksen teemoista kirjoissa Tuoton arvoitus ratkeaa ja Osakesijoittajan maailmanvalloitus.

Sarja jatkuu lähiviikkoina. Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

