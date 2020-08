Lähes kolmasosa osakesäästötilin avaajista on uusia sijoittajia.

Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Osakesäästötileillä on voinut käydä kauppaa vuoden 2020 alusta lähtien. Osakesäästäjälle se on houkutteleva ratkaisu, koska sen ansiosta suorat osakesijoitukset ovat verotuksellisesti aiempaa houkuttelevampia. Osakesäästötilin ideana on kannustaa sijoittajia suoriin osakesijoituksiin, sen sijaan että varat olisivat pankkitilillä tai kiinni rahastosijoituksissa.

Tilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Toisin sanoen veroa ei mene siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppa ja siitä syntyisi myyntivoittoja.

Vaikka sijoitussäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa, tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. Tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskee uusia sijoituksia. Tilille voi siirtää siis ainoastaan rahaa.

Osakesäästötilistä on tullut nopeasti suosittu osakesäästämisen muoto. Arvoperikeskus Euroclear Finlandin mukaan sen ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään on toukokuun 2020 alkuun mennessä avattu 100 000 osakesäästötiliä. Näille tileille suomalaiset yksityissijoittajat ovat tammikuun alusta lukien voineet hankkia osakkeita. Tileillä olevien säilytysten arvo oli 335 miljoonaa euroa toukokuun 4. päivään mennessä.

Euroclear Finland kertoo Pörssisäätiölle, että heinäkuun lopussa oli otettu käyttöön jo 118 000 osakesäästötiliä. Mielenkiintoinen yksityiskohta Euroclearin tilastoissa on se, että osakesäästötilien haltijoista 33 000 sijoittajalla ei ollut arvo-osuustiliä eli voidaan tulkita, että osakesäästötilien avaajista 28 prosenttia on uusia sijoittajia.

Pörssisäätiön mukaan kesän aikana erityisesti uudet sijoittajat ovat innostuneet avaamaan osakesäästötilejä. Tilien kokonaismäärä kasvoi touko-heinäkuussa 18 000 tilillä, joista uusien sijoittajien lukumäärä kasvoi 8 000 sijoittajalla. Osakesäästötilin avaajista kesällä siis lähes puolet oli uusien aloittavien osakesäästäjien avaamia.

Heinä-elokuun vaihteessa osakevarallisuutta osakesäästötileillä oli jo yli 450 miljoonaa euroa eli keskimäärin lähes 4000 euroa per tili.

VertaaEnsin.fi-sivusto kehitti palvelun, jonka avulla osakesäästäjä voi kätevästi vertailla pankkien ja muiden finanssitoimijoiden tarjoamia osakesäästötilejä. Palvelu vertaa osakesäästäjän puolesta useat osakesäästötilit ilmaisesti ja helposti. Sijoittaja voi nähdä eri tilien ominaisuudet ja hinnat ennen kuin teet päätöksen.

VertaaEnsin.fi-palvelu vertaa työkalunsa avulla viittä eri sijoittajatyyppiä. Luvut ovat suuntaa-antavia, ja ne on tarkastettu joulukuussa 2019. Vertailutyökalu päivittyy jatkuvasti, ja siitä löytyy aina ajantasaiset hinnat.

