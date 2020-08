Sijoitusstrategi: Osakkeet ovat kalliita, kullan arvossa kosolti nousuvaraa

Varainhoitoyhtiö Pictet Asset Managementin mukaan osakkeiden arvostustasot ovat nousseet, mutta tappioriskit ovat jäljellä. Kullan nousukiidolle ei näy loppua.

Markkinat ovat nousseet jyrkästi vahvana jatkuvan elvytyksen takia, mutta koronapandemia on vielä lyömättä, muistuttaa Luca Paolini, Pictet Asset Managementin päästrategi.

Siksi koronakriisin toisen aallon pelko ja korkeat arvostukset puoltavat varovaisuutta sijoittamisessa.

“Hallitukset ja keskuspankit ovat onnistuneet vetämään maailmantalouden ylös viruksen aiheuttamasta taantumasta ennätyksellisen suurella elvytyksellä. On kuitenkin liian aikaista juhlia, sillä koronavirustapaukset ovat edelleen nousussa maailmalla ja yritysten tulosodotukset tälle vuodelle ovat edelleen liian korkealla”, Paolini toteaa Pictetin elokuun Barometer-katsauksessa.

Paolinin mukaan Pictet ei usko, että markkinat voivat nousta juurikaan tulevina kuukausina. Siksi Pictet pitää osake- ja joukkolainasijoitusten painotuksen neutraalina.

Paolinin mukaan esimerkiksi amerikkalaiskuluttajat elävät nyt julkisten tukien varassa.

“Raha- ja finanssipoliittinen elvytys ympäri maailmaa riittänee vastapainoksi pandemiaan liittyvälle epävarmuudelle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kotitalouksien kokonaistuloista noin neljännes tulee valtion tulonsiirroista – yli kaksinkertainen määrä koronavirusta edeltävään aikaan verrattuna.”

Tämä voi päästrategin mukaan aiheuttaa ongelmia myöhemmin, jos normaalit tulonlähteet eivät toivu. Nyt kuitenkin tulonsiirrot muodostavat arvokkaan turvaverkon taloudelle ja markkinoille.

Osakemarkkinat alkavat olla hintavia

Paolinin mukaan markkinat ovat ottaneet hyviä uutisia huomioon jo siinä määrin, että arvostukset ovat venyneet, vaikka tulosten tappioriskit ovat jäljellä.

Kalliita eivät ole vain osakkeet, vaan myös korkosijoitukset.

“Joukkolainat näyttävät vieläkin kalliimmilta – niistä saatava arvo on huonoimmillaan kahteen vuosikymmeneen. Yhdysvaltain inflaatiosidonnaisten joukkolainojen (TIPS) ja investointiluokan lainojen tuotot ovat pudonneet ennätyksellisen alhaalle”, Paolini toteaa.

Kullan arvo on nyt korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Kullan unssihinta on noussut jo reippaasti yli 2000 dollarin. Vuodessa kullan markkinanoteeraus on kivunnut jo lähes 40 prosenttia. Kullan hintaa ajaa ylös koronakriisiin sekä USA:n ja Kiinan kauppakiistaan liittyvät huolet sekä keskuspankkien aggressiivinen rahapolitiikka.

Silti vahvat fundamentit ja tarve hajauttaa sijoituksia viittaavat nousun jatkumiseen, Paolini uskoo.

”Pidämme ylipainon kullassa, jonka odotamme nousevan 2 500 dollariin unssilta vuoteen 2025 mennessä.”

Euroopan ja USA:n tilanteet näyttävät nyt erilaisilta.

“Tarkastellaanpa tilannetta talouden, politiikan tai COVID-19:n kannalta, Eurooppa näyttää olevan Yhdysvaltoja paremmassa kunnossa. Siksi pidämme ylipainon eurooppalaisissa osakkeissa”, päästrategi kertoo.

Sijoittajille on Paolinin mielestä olennaista, että Euroopan osakemarkkinoilla ei näy vielä alueen talouden kohenevat näkymät varsinkin yhdysvaltalaisiin verrattuna – siellä osakkeet ovat jo hyvin kalliita.

“Yhdysvalloissa on epäonnistuttu COVID-19:n hillitsemisessä, Piilaaksoa koettelee sääntelyn kiristyminen ja marraskuun presidentinvaalien ympärillä on epävarmuutta. Siksi meillä on neutraali paino yhdysvaltalaisissa osakkeissa.”

Kuluttamisen lisääntyminen on osa elpymistä, jota nähdään paikoittain maailmalla. Siksi Pictet pitää päivittäistavaraosakkeita houkuttelevina. Pitääkseen osakesijoituksissaan defensiivisen kannan on Pictet laskenut finanssiosakkeet alipainoon.

Dollarin alamäki saattaa jatkua

Dollarin vaihtosuhde euroon nähden on laskenut jyrkästi viime viikkoina.

“Dollarin jyrkkä käänne viime viikkoina on saanut meidän vaihtamaan euron taktisen ylipainon neutraaliksi. Kun katsomme eteenpäin, uskomme dollarin laskevan. Yhdysvaltain kasvunäkymät eivät enää ole kaukana edellä kilpailevia kehittyneitä maita, ja korkoerot myös kapenevat”, Paolini kertoo.

Yhdysvalloissa näyttää siltä, että demokraattien Joe Biden voittaa Trumpin presidentinvaalissa, Paolini ennustaa. Tämä voisi tuoda seuraavaksi neljäksi vuodeksi valtaan hallinnon, joka ei suosi liiketoimintaa nykyiseen tapaan. Tämä toimisi päästrategin mukaan jo nyt yliarvostettua valuuttaa vastaan.

Pictetin näkemys dollarista vaikuttaa vahvasti korkotuotteiden asemointiin, Paolini toteaa.

”Koska kehittyneiden markkinoiden korot ovat kauttaaltaan pohjalukemissa ja kehittyvien markkinoiden valuutat ovat edelleen aliarvostettuja, kehittyvien markkinoiden paikallisessa valuutassa olevat joukkolainat ovat selvimmin ylipainossa.”

Yrityslainoissa on vielä jonkin verran arvoa, vaikka niiden tuotto on Paolinin mukaan jo alhainen.

”Virallinen tuki yrityksille takaamalla niille edullista rahoitusta ei todennäköisesti pääty lähiaikoina. Pidämme siksi ylipainon yhdysvaltalaisissa investointiluokan lainoissa.”