Osinkoja vuodesta toiseen kasvattaneet yhtiöt ovat tuottaneet 15 vuoden aikana selvästi koko osakeindeksiä paremmin. Monelle sijoittajalla osinkoaristokraatti on hyvä sijoituskohde.

Osinkosijoittajan ehdoton helmi on yhtiö, joka on niin sanottu osinkoaristokraatti. Se ei ole vain hyvä osingonmaksaja vaan myös osingonkasvattaja.

Osinkosijoittamisen merkityksestä on väännetty peistä sijoitustutkimuksessa lukuisissa tutkimuksissa. Myös sijoittajien mielipiteet jakautuvat. Joidenkin mielestä hyviä osinkoja maksavat yhtiöt ovat ylivoimaisia sijoituskohteita osakesijoittajalle. Osa taas pitää osinkoja merkityksettömänä, sillä vaikka osingonmaksu tuo sijoittajalle konkreettista tuottoa, vähentää osingonmaksu toisaalta yhtiön kassavaroja. Lisäksi osinkojen maksu aiheuttaa sijoittajalle veroseuraamuksia.

Osinkoyhtiöiden puolestapuhujat pitävät hyviä osinkoyhtiötä merkkinä yhtiön terveestä tuloskunnosta ja halusta palauttaa ylijäämäiset varat sijoittajille, sen sijaan että johto haaskaisi ylijäämän yli-investointeihin.

Amerikkalaisen S&P 500 -osakeindeksin osakkeisiin perustuva S&P Dividend Aristocrats index on ”eliitti-indeksi”, johon huolitaan vain ne S&P 500 -indeksin yhtiöt, jotka ovat kyenneet nostamaan osinkoaan joka vuosi vähintään 25 vuoden ajan.

Millainen yhtiö on osinkoaristokraatti? Seula on siis äärimmäisen tiukka, eikä aristokraatiksi kelpaa mikä tahansa hyviä osinkoja jakava yhtiö. Valintakriteerit ovat siis tiukat. Aristokraattiyhtiöksi pääsevät vain ne yhtiöt, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

1. Yhtiö kuuluu S&P 500 -indeksiin

2. Yhtiöllä on vähintään 25 vuoden ajan yhtäjaksoisesti kasvattanut maksamiaan osinkoja

3. Yhtiö on riittävän iso ja osake riittävän likvidi

Osinkoaristokraatit tarjoavat paitsi kovaa osakekohtaisen tuloksen kasvua, myös kovaa tuottoa pitkällä tähtäimellä. Osinkojen jatkuva ja johdonmukainen kasvu on myös merkki laadusta. Vain säännöllisesti tuloskuntoaan parantava yritys kykenee kasvattamaan osinkoja vuodesta toiseen.

Suomessa varsinkin sijoituskirjailija Jukka Oksaharju on toistuvasti kertonut suosivansa yhtiöitä, jotka pystyvät kasvattamaan osinkojaan vuodesta toiseen. Osinkosijoittajan ei siis kannata etsiä yhtiöitä, jotka yksittäisenä vuotena tarjoavat korkean osinkotuoton, vaan yhtiöitä, jotka kykenevät kasvattamaan osinkojaan. Siksi juuri osinkoaristokraatti on osinkosijoittajalle helmi, johon kannattaa sijoittaa.

S&P 500 -osakeindeksin osinkoaristokraattiyhtiöitä on tällä hetkellä 65 kappaletta. Määrä on kasvanut viime vuosina. Osinkoaristokraatti-indeksi perustettiin vuonna 1989 ja siinä oli aluksi vain 26 yhtiötä. Vuonna 2004 yhtiömäärä nousi 56:een.

Marketwatch-sivuston mukaan S&P 500 -indeksissä on paljon yhtiöitä, jotka ovat laskeneet osinkojaan, osittain koronakriisin seurauksena. Tällaisia yhtiöitä on 63 kappaletta, mikä on Marketwatch-sivuston mukaan 14 prosenttia kaikista muista kuin osinkoaristokraattiyhtiöistä. Niistä 49 yhtiötä on alentanut osinkojaan vähintään 20 prosenttia.

Koronakriisin vuoksi koko S&P 500 –indeksin osinkoaristokraattien indeksi on laskenut tänä vuonna 2,4 prosenttia, kun koko indeksin on noussut 6,5 prosenttia.

Lukemasta ei välttämättä kuitenkaan kannata vetää sitä johtopäätöstä, että osinkosijoittaminen ei kannata. Koko S’6P 500 –indeksin tuottokehitys tänä vuonna selittyy hyvin paljon muutamien teknologiajättien, eli FAANG-yhtiöiden ja Microsoftin tuottokehityksellä. Teknojättien yhteenlaskettu markkina-arvo on Marketwatch-sivuston mukaan jo yli 7,2 biljoonaa dollaria, mikä on 25,8 prosenttia koko S&P 500 -indeksin markkina-arvosta.

Koko indeksi on siis voittanut aristokraatti-indeksin lähinnä teknojättien viime kuukausien huiman tuottokehityksen ansioista.

Marketwatch-sivusto vertasi tuottoja kuitenkin myös pitemmällä 15 vuoden ajanjaksolla. Tällä ajanjaksolla tilanne näyttää tyystin toiselta. Osinkoaristokraattien indeksi on tuottanut 15 vuoden aikana yli 353 prosenttia, kun koko indeksi on tuottanut samalla ajanjaksolla vain hieman yli 280 prosenttia. Ero on merkittävä.

Mitä yhtiöitä ovat sitten nuo S&P 500 -indeksin osinkoaristokraatit? Tässä Marketwatch-sivuston keräämä lista 65:stä osinkoaristokraatti-yhtiöistä. Viimeisellä sarakkeella oleva kokonaistuotto on tämän vuoden tuotto elokuun 21. päivään mennessä.