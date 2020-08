Handelsbankenilta ostosuositus ruotsalaisyhtiön osakkeille – osakkeessa nousupotentiaalia

Kuva: Essity Ab.

Essity on nyt liian suuressa alennuksessa verrattuna kilpailijaansa, uskoo Handelsbanken.

Ruotsalainen Essity globaalisti toimiva hygienia- ja terveystuotteiden toimittaja. Yhtiön osakekurssin kehitys on ollut kilpailija Kimblerly-Clarkia selvästi heikompaa, mikä jättää Essitylle yli 10 prosentin nousupotentiaalin, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.

Koska sellun hinta on taas laskussa erityisesti ruotsin kruunuissa mitattuna, Essity säästää nyt kustannuksissa, pankki toteaa. Muitakin syitä tuloskasvuun on.

”Lisäksi odotamme kuluttajien tietoisuuden henkilökohtaisen hygienian tärkeydestä antavan myönteistä nostetta yhtiön myyntiin ja hinnoitteluun.”

Tuotevalikoiman ja liiketoiminnan maantieteen eroavaisuudet jättivät Essityn liikevaihdon ja tuloksen kilpailijaa Kimberly-Clarkia heikommiksi toisella vuosineljänneksellä. Useat rajoitustoimet hyödyttivät kilpailijan pesuhuonebisnestä.

Nyt kolmannella vuosineljänneksellä tilanne on kuitenkin Essityn kannalta suotuisampi, Handelsbanken uskoo.

Pankki nosti Essityn vuosien 2021 ja 2022 tuottoennusteita. Handelsbanken uskoo rakenteellisten näkymien ja tuotevalikoimaan liittyvien seikkojen suosivat yhtiötä tästä eteenpäin.

Essity on liian suuressa alennuksessa suhteessa Kimberly-Clarkiin, Handelsbanken arvioi. Pankin suositus ruotsalaisyhtiön osakkeelle on osta 355 kruunun tavoitehinnalla.

Konsensusodotus Essityn osakekohtaisesta tuloksesta on, että se nousee viime vuoden 13,1 kruunusta tänä vuonna 15,7 kruunuun. Ensi vuonna odotetaan 17,1 kruunun osakekohtaista tulosta. Tämän vuoden tulosennusteella Essityn P/E-kerroin on 19x.

Essityä seuraa 15 analyytikkoa, joista neljä antaa osakkeelle ostosuosituksen, kolmen suositus on lisää, kuuden suositus on pidä ja kahden suositus on vähennä.