Peliyhtiö Remedy jatkaa väkevää kasvua

Remedy jatkaa kasvuaan ja onnistui myös ylittämään tulosodotukset.

Peliyhtiö Remedy julkaisi vahvan toisen vuosineljänneksen tulosraportin. Yhtiön liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 17 miljoonaan euroon viime vuoden 13,8 miljoonasta eurosta. Kasvu on siis jatkunut viime vuodesta, jolloin Remedy ylsi 31,6 miljoonan liikevaihtoon. Vuonna 2018 liikevaihto oli 20,1 miljoonaa euroa.

Remedy tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne.

Liikevoitto nousi puolestaan 1,5 miljoonasta eurosta 3,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli selvästi odotettua vahvempi, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli 2,4 miljoonan euron liikevoitto.

Remedy solmi julkaisusopimukset Epic Gamesin kanssa kahden, Remedyn luomaan ja omistamaan brändiin pohjautuvan pelin monialustajulkaisusta. Epic kattaa kehityskulut, Remedy saa 50 prosenttia pelien nettomyynnistä ja pitää brändin itsellään.

Toimitusjohtaja Tero Virtala kertoo, että vuoden 2020 ensimmäinen puolisko oli Remedylle vahva, sitä tukivat hyvänä jatkunut Controlin myynti, kahden peliprojektin julkaisusopimuksen solmiminen Epic Gamesin kanssa sekä kehittämiemme pelien edistyminen ajallaan.

”Jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista, keskittyen neljään pelibrändiin ja niihin pohjautuvaan viiteen peliprojektiin”, Virtala kertoo.

Virtalan mukaan Remedy on jatkanut vuosi sitten julkaistun Control-pelin parissa työskentelemistä.

”Useamman Game of the Year -ehdokkuuden voittanut sekä kaiken kaikkiaan 80 palkintoa ja kunniamainintaa saanut peli laajentui maaliskuussa ”The Foundation”-nimisen maksullisen lisäosan muodossa. Toinen maksullinen laajennus ”AWE” on ollut työn alla katsauskauden aikana ja se julkaistaan PC, PlayStation 4 ja Xbox One -alustoille 27. elokuuta. Molemmat laajennukset sisältyvät samana päivänä julkaistavaan Control Ultimate Edition -versioon, joka saapuu Steam-pelikauppaan juhlistamaan pelin ensimmäistä vuosipäivää, sekä myöhemmin syyskuussa muille alustoille ja kauppapaikoille”, Virtala kertoo.

Controlin korkea laatu, erottautuvuus ja tekniset innovaatiot on tarjonnut Remedylle mahdollisuuksia tuoda peliä uusiin alustoihin ja palveluihin. Virtalan mukaan se auttaa yhtiöt tavoittamaan erilaisia yleisöjä ja myyntikanavia, mutta myös lisää tietoisuutta pelistä ja antaa näkyvyyttä.

Control lisättiin Sonyn PlayStation Now -tilauspalveluun aiemmin tänä vuonna. Lisäksi peliä kehitetään myös uusia palveluja ja alustoja varten, mukaan lukien vuoden 2020 aikana julkaistavat uuden sukupolven PlayStation 5 ja Xbox Series X -pelikonsolit.

Kuluttajien kysyntä ja pelimarkkina jatkavat kasvamistaan, Virtala uskoo. Samalla peliala muuttuu lähivuosina uusien pelialustojen sekä tilaus- ja suoratoistopalvelujen myötä.

”Kahden projektin julkaisusopimus Epic Gamesin kanssa vahvisti käsityksemme siitä, että alustoilla, palveluilla ja julkaisijoilla on erittäin kova kysyntä uusille laadukkaille peleille. Samalla kuitenkin pelialan konsolidaatio sekä AAA-pelinkehityksen korkea aloituskynnys ovat johtaneet itsenäisten ja laadukkaiden kehittäjien määrän laskuun.”

Remedy odottaa liikevaihtonsa ja liikevoittonsa kasvavan vuoden 2020 aikana. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvusta valtaosan odotetaan tapahtuvan jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kasvustrategiansa mukaisesti ja mahdollistaakseen säännöllisemmät pelijulkaisut yhtiö jatkaa Smilegaten omistaman Crossfiren sekä Remedyn omistamien pelibrändien kehittämistä.

Remedyn osake on kivunnut vuodessa jo lähes 214 prosenttia.