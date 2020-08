Koronavirusten määrä on kääntynyt Yhdysvalloissa laskuun heinäkuun lopun jälkeen ja nyt myös maan päivittäisten koronakuolemien määrän kasvu näyttää pysähtyneen.

Elpyviä markkinatunnelmia tukee Yhdysvaltojen lääkeviranomaisten hyväksyntä viime viikolla uudelle koronataudin hoitomuodolle, jossa hyödynnetään tervehtyneiden potilaiden veriplasmaa.

Samalla taloustilanne elpyy. IHS Markit –yhtiön ostopäällikköindeksi nousi korkeammalle kuin kertaakaan 18 kuukauteen pistetasolle 54,7. Sen sijaan euroalueella indeksi tippui elokuussa tasolle 51,6 pistettä, kun heinäkuussa lukema oli 54,9.

🇺🇸 US Flash #PMI signalled the fastest growth in output for 18 months in August (Composite Output Index ⬆️ to 54.7) as businesses made further progress to recover from the COVID-19 crisis. Manufacturing and services sectors both saw strong upturns. https://t.co/96oF6SC2Ji pic.twitter.com/AAIPrlyYzC

Eurozone flash #PMI posted 51.6 in August, down from 54.9 in July, to signal a loss of growth momentum across the eurozone private sector. Both activity and new orders rose modestly, but at slower rates than in July. Read more: https://t.co/weMOPTjvZ4 pic.twitter.com/xcugnCLHKu