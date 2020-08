Kilpailu TikTokista kiihtyy – nyt mukaan liittyi Oracle

Ohjelmistojätti Oracle on jo kolmas yhdysvaltalaisyhtiö, joka on mukana havittelemassa kiinalaista lyhytvideopalveluta itselleen.

Kilpailu lyhytvideopalvelu TikTokin Yhdysvaltain toimintojen ostamisesta kiihtyi jälleen tiistaina, kun talouslehti Financial Times kertoi ohjelmistoyhtiö Oraclen olevan myös kiinnostunut TikTokin Yhdysvaltain toimintojen ostamisesta itselleen. Financial Times perustaa tietonsa nimettömiin sisäpiirilähteisiin, eikä yhtiö itse ole julkisesti kommentoinut asiaa.

Kauppaneuvotteluihin kuuluvat lähteiden mukaan TikTokin Yhdysvaltain toimintojen lisäksi myös TikTokin Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin toiminnot. Oracle neuvottelee kaupasta lähteen mukaan yhdessä General Atlantic ja Sequoia Capital -sijoitusyhtiöiden kanssa, jotka ovat myös TikTokin emoyhtiö ByteDancen osaomistajia.

TikTok on ollut koko kesän kohun keskellä

Erityisesti nuorten suosima TikTok on kiinalaisomisteinen lyhytvideopalvelu, joka on kesän aikana ajautunut keskelle Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Kiinan välistä kauppasotaa. Trumpin hallinto on uhannut kieltävänsä TikTokin toiminnan Yhdysvalloissa, ellei videopalvelu siirry lähitulevaisuudessa yhdysvaltalaisomistukseen.

Trumpin hallinto on syyttänyt TikTokia yhdysvaltalaisten käyttäjien käyttäjätietojen luovuttamisesta luvatta Kiinan viranomaisille. ByteDance on kiistänyt kaikki syytökset ja yhtiö on tehnyt parhaansa vakuuttaakseen länsimaiset kuluttajat siitä, ettei se tee kyseenalaista yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa. ByteDance on muun muassa varastoinut kaiken TikTokin käyttäjädatan Kiinan ulkopuolelle ja palkannut toimitusjohtajakseen amerikkalaisen Kevyn Mayerin.

TikTok ei ole suinkaan ainoa kiinalainen teknologiayhtiö, joka on ajautunut Trumpin hallinnon hampaisiin. Aikaisemmin Trumpin hallinto on asettanut erilaisia pakotteita muun muassa laitevalmistaja Huaweille sekä televiestintäjätti ZTE:lle.

Oracle haastaa Twitterin ja Microsoftin

Ennen Oraclea TikTokin Yhdysvaltain toimintoja ovat havitelleet ainakin Windows-käyttöjärjestelmästään tunnettu Microsoft sekä pikaviestipalvelustaan tunnettu Twitter. Mahdollisen yrityskaupan hintalapusta ei ole vielä tietoa, mutta TikTokin kokonaisarvon uskotaan liikkuvan tällä hetkellä kymmenissä miljardeissa Yhdysvaltain dollareissa.

Financial Timesin arvion mukaan Microsoft on tähän asti ollut parhaassa asemassa kauppaneuvotteluissa. Financial Timesin nimettömät lähteet kuitenkin arvioivat, että Oracle pystyisi todennäköisesti tosissaan kilpailemaan Microsoftin kanssa videopalvelun ostamisesta. Twitterin kaupantekoa taas ovat häirinneet pelot siitä, ettei yhtiö välttämättä kykenisi rahoittamaan TikTokin toimintojen ostamista.

Oracle ei ole aikaisemmin ollut mukana kuluttajille suunnatuissa sosiaalisen median palveluissa, joten onnistuessaan kauppa laajentaisi yhtiön toimintaa täysin uudelle toimialalle. Suurten yrityskauppojen tekeminen on sen sijaan Oraclelle tuttua, sillä yhtiö on historiansa aikana tullut tunnetuksi useista suurista yrityshankinnoista.