Palkittu TipRanks on erilainen sijoitussivusto

Amerikkalainen TipRanks-sivusto on yksi netin parhaista sijoitussivustoista.

Yhdysvallat on iso maa, jossa on pitkä osakesijoittamisen traditio. Siksipä maassa on lukematon määrä erilaisia sijoitussivustoja. Laadukkaita sivustoja on paljon, ja ne tarjoavat paljon muutakin kuin sijoitusblogeja tai artikkeleja.

Yksi arvostetuimpia ja suosituimpia sivustoja on TipRanks. Se on nimensä mukaisesti sivusto, joka antaa analyytikoille, sijoitusbloggaajille ja pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisille arvosanan heidän suositustensa tuottojen perusteella. Sivusto on saanut useita palkintoja, ja sen sisältöihin viitataan usein muissa sivustoissa. Esimerkiksi Yahoo Finance julkaisee säännöllisesti TipRanks-sivuston perusteella tehtyjä sijoitusideoita.

Sivustolta löytyy esimerkiksi 25 kovimmin pisteytettyä analyytikkoa sekä heidän tämän hetken osakesuosituksensa. Myös sisäpiiriläiset on laitettu riviin tekemiensä osakekauppojen onnistumisten perusteella, ja sivustolta on helppo etsiä vaikkapa parhaiten onnistuneiden sisäpiiriläisten osakekauppoja.

TipRanks-sivustolla on myös helppokäyttöinen osakevalintatyökalu eli screeneri, jossa on useita eri kriteerejä, joiden perusteella osakkeita voi laittaa paremmuusjärjestykseen. Mittarit eivät ole osakevalintatyökaluille tyypillisiä arvostuskertoimia.

TipRanks antaa osakkeille arvosanan 1-10 väliltä. Arvosana perustuu kahdeksaan eri mittariin. Näitä mittareita ovat analyytikoiden suositukset, sijoitusbloggaajien mielipiteet, hedgerahastojen, sijoittajien ja sisäpiiriläisten kaupat, uutissentimentti, tekninen kuva sekä fundamentit.

TipRanks-arvosana on hyödyllinen mittari, sillä esimerkiksi korkeimman pisteytyksen saaneiden sisäpiiriläisten kaupat ovat tuottaneet keskimäärin yli 31 prosentin tuoton.

Jokaisesta yrityksestä löytyy sivuilta myös uutisia ja analyysejä. Lisäksi sivustolla käyttäjä voi tehdä omia osakelistoja ja seuranta niiden tuottokehitystä.

TipRanks on käyttöliittymänä erittäin helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Se on rajoitetuin ominaisuuksin ilmainen, mutta kaikki ominaisuudet sijoittaja saa käyttöönsä maksullisella lisenssillä. Premium-lisenssin hinta on 29,95 dollaria kuukaudessa ja kattavimman Ultimate-lisenssin hinta on 49,95 dollaria kuussa.

Oikeastaan sivustossa ei ole kuin yksi puute: siitä löytyvät yhtiöt ovat etupäässä amerikkalaisia yhtiöitä, esimerkiksi suomalaisia yhtiöitä ei sivustolla ole, mikäli niitä ei ole listattu jenkkipörsseihin. Esimerkiksi Nokian osake sivustolta kyllä löytyy.

TipRanks sivusto sopii erityisesti niille sijoittajille, jotka haluavat etsiä potentiaalisia sijoituskohteita monipuolisemmilla tavoilla kuin vaikkapa teknisillä mittareilla tai osakefundamenteilla.