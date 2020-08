Digitalist Network -perustaja Ville Tolvanen lähti rakentamaan liiketoiminnan virtualisointia

Digitalisaation puolestapuhuja Ville Tolvanen ja Dinglen perustaja Juho Jokinen virtualisoivat nyt yrityksiä.

Digitalist Network -verkoston perustaja ja tunnettu digitalisaation merkityksestä kirjoittava ja puhuva Ville Tolvanen ilmoitti keväällä jättävänsä tehtävänsä Digitalist Groupissa. Seuraavasta siirrostaan hän ei vielä silloin kertonut mitään.

Italian uudessa kodissaan koronakevään keskellä ajatukset kulkivat omistajuuden, hallitustyön ja tietenkin digitalisaation ympärillä. Tolvanen on kirjoittanut viime aikoina Facebookissa ja SalkunRakentajan blogeissakin erityisesti omistajuuden haasteista.

Nyt Tolvanen lähdössä uusille urille.

“Seuraava askel on tehdä digitalistista elämäntapa, jossa itse tekniikka jää taka-alalle”, Tolvanen kertoo.

Virtualisoinnin mahdollisuuksia Tolvanen on pohtinut kirjoituksissaan. Esimerkiksi toukokuussa hän pohti organisaatioiden virtualisoinnin mahdollisuuksia.

“Yksi omistajan, hallituksen ja johdon yhteinen, strateginen hanke voisi olla liiketoimintaympäristön virtualisointi. Oman hankkeensa kiinteistöille, organisaatiolle, kumppanuuksille ja kasvulle. Hanketta olisi hyvä kuvata, johtaa, mitata ja yhteisen työkalun kautta. Olisiko tässä yksi tapa tehdä hallitustyöstä tavoitteellista, antaa hallituksen tehtäväksi luoda liiketoiminnasta ketterämpää, tehokkaampaa, iskukykyisempää ja tuloksellisempaa?”, Tolvanen pohti blogissaan.

Tolvanen haastaa perinteiset fyysisten tilojen toimintamallit.

“Tiedän, on mukava omistaa omat kiinteistöt, organisaatio, kalusto ja melkein kaikki. Pakko tehdä itse. Sillä tavalla saa mitä ansaitsee. Mitä jos haluaisikin parasta mahdollista tai itselle sopivaa eri tilanteissa? Silloin yksi liiketoiminnan ja omistajan keskeisiä taitoja tulisi olla liiketoiminnan virtualisointi erilaiseksi palveluiksi”, Tolvanen kirjoittaa blogissaan.

Virtuaalisesta maailmasta tulee normi

Tolvanen haluaa itse olla paras esimerkki miten tehdään sitä mistä saarnataan. Italian kodissaan koronan toistaiseksi pahimman vaiheen elänyt mies kertoo, että vaikka talon remontointi ehkä hidastui koronan myötä, niin yritykset ja ihmiset pystyivät edelleen toimimaan digitaalisesti – tai virtuaalisesti, ja tämä virtuaalinen maailma on kymmenen vuoden päästä meidän normimme.

“Yhdessä entisen kollegani, Juho Jokisen, kanssa olemme perustaneet uuden liiketoiminnan nimeltään Virtual Activist. Uskomme, että virtuaalisaatio on se avain, joka mahdollistaa kestävän taloudellisen kasvun”, Tolvanen toteaa.

Virtual Activist -liiketoiminnan keskiössä on virtualisaatio ja sen mahdollistama muutos. Virtualisaatio muuttaa ihmisten elämää ja yritysten toimintaa ja kuluttamista. Se mahdollistaa edellytykset kestävään kasvuun, jossa resurssit käytetään entistä tehokkaammin.

“Virtualisointi on kaikkea muuttava voima. Liikkuminen, tapahtumat ja kokoontumiset on hyviä esimerkkejä maailmassa olevista prosesseista, joita tehdään analogisella mallilla. Me haluamme olla muuttamassa näitä analogisia rakenteita. Autamme muuttamaan maailmaa paremmaksi ja yksi askel on viedä yrityksiä entistä enemmän virtuaalisiksi”, Tolvanen kuvailee.

Virtualisointia tapahtuu kaikilla toimialoilla. Tähän mennessä virtualisaation kautta syntyneet toimialamuutokset ovat tulleet toimialan ulkopuolelta.

“Airbnb haastoi hotellit, Uber taksit ja Netflix kanavat. Yksi tämän hetken isoin haastaja, Amazon, tulee sekin virtuaalimaailmasta. Kaikki nämä perinteisten toimijoiden haastajat tulivat toimialojen ulkopuolelta. Nyt on aika alkaa vastaamaan kilpailuun, ja me voimme auttaa siinä. Yksi asia millä pääsee helposti liikkeelle, on luoda yritykselle oma virtualisointisuunnitelma. Suunnitella miten toimitaan virtuaalisesti vaikkapa kolmen vuoden päästä”, Tolvanen avaa.

Kulunut vuosi ja korona-aika on Tolvasen mukaan näyttänyt, kuinka vaikeaa yritysten on muuttaa toimintakulttuuria ja esimerkiksi yhtäkkiä johtaa etänä.

“Virtuaalipalveluissa tapahtui keväällä kysyntäpiikki, ne kasvoivat ja niiden arvo kasvoi. Uusien tilanteiden opettelu tapahtui kuitenkin pakolla. Tämä muutos on sellainen, joka vain vahvistuu seuraavien vuosien aikana ja me haluamme auttaa yrityksiä hahmottamaan niitä mahdollisuuksia ja avata sitä, miten toimia tässä maailmassa paremmin ja ottaa kaikki hyödyt irti virtualisoinnista.”

Dinglen Suomen suurimmaksi sosiaalisen median toimistoksi kasvattanut Juho Jokinen kertoo, että sosiaalinen media on ollut isossa roolissa yritysten virtualisoinnissa.

“Sosiaalisen median myötä yritysten pitikin yhtäkkiä olla julkisesti saatavilla koko ajan. Tämän ajatuksen kanssa yrityksillä on hirveästi tekemistä edelleen. Itse olen ollut julkisesti vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa vuosikymmenen, käynyt yli sadan eri asiakkaan kanssa läpi avoimeen vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Avannut sen tuomia mahdollisuuksia, rakentanut kampanjoita ja 24/7 auki olevan asiakaspalveluja”, Jokinen listaa.

Hän kertoo, että kuluneen sapattivuoden aikana hän on toiminut erityisesti startup-maailmassa, advisoryna, neuvonantajana, sparraajana.

“Startupin perustaminen ja brändi- ja näkyvyysstrategia rakentuu vain jatkuvan vuorovaikutuksen ympärille. Oletusarvona on, ettei brändi itse voi hallita näkyvyyttään. Virtuaalinen maailma kertoo, mitä meistä puhutaan ja sitten me olemme läsnä, vastaamme ja hyödymme kaikesta tiedosta”, Jokinen kertoo.

Kahden miljoonan euron sijoitukset virtualisoinnin edistämiseen

Molemmilla miehillä on vahva tausta digitalisaation parissa. Jokisen mukaan digitalisaatio on muuttanut maailmaa jo 90-luvulta lähtien.

“Silloin tosin vain muutamilla oli tietokoneet. Nykyään käytännössä kaikilla on kaksi tietokonetta, toinen taskussa toinen pöydällä. Seuraava askel on ihmisten ajatusten ja yrityskulttuurien muuttuminen niin, että tämä kalifornialainen teknologia, johon yritykset ovat viimeiset kymmenen vuotta investoineet hurjia summia, toisi säästöjä ja rakentaisi kestävää kasvua”, Jokinen summaa.

Uuden liiketoiminnan ytimessä on auttaa virtualisoimaan yritysten prosesseja sijoittamalla omaa aikaa ja pääomaa sekä tuomalla ratkaisuja. Yhteensä miehet ovat sijoittamassa kaksi miljoonaa euroa sellaisiin liiketoimintoihin, jotka edistävät liiketoimintamallien tai prosessien virtualisointia.

Parhaimmillaan virtualisointi mahdollistaa koko maapallon mittakaavassa kestävän kasvun, ja ihmisiltä se vapauttaa aikaa tärkeimpiin asioihin, jotka kasvattavat omaa ja läheisten hyvinvointia, Jokinen pohtii.

“Elämme yhä isoa murrosta teollisuusyhteiskunnasta informaatioyhteiskunnaksi, ja kymmenen vuoden päästä muutos hyväksytään ja ymmärretään paremmin. Me autamme yrityksiä toimimaan tehokkaammin ja virtualisoimaan kaiken minkä voi.”