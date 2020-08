Vahvaa talousdataa Kiinasta – koronaelpyminen odotettua nopeampaa heinäkuussa

Maan teollisuustuotannon aktiviteettia mittaava Caixin-Markit PMI-indeksi ylsi heinäkuussa 52,8 lukemaan. Yli 50 pisteen lukema kertoo, että talousaktiviteetti on nousemassa.

PMI-indeksi romahti alkuvuodesta alle 30 pisteen koronakriisin vuoksi. Nyt saatu heinäkuun lukema oli ekonomistien odotuksia kovempi.

Viimeksi ostopäällikköindeksi kävi noin korkealla tammikuussa 2011, eli 9,5 vuotta sitten. Indeksin komponenteista erityisen rajusti on noussut palvelusektori, joka myös romahti teollisuussektoria enemmän koronakriisissä.

Samaa suuntaa kertoo myös Kiinan virallinen ostopäällikköindeksi, joka nousi 51,1 pisteeseen heinäkuussa. Kesäkuussa lukema oli 50,9. Virallinen ostopäällikköindeksi kertoo Caixin-indeksiä suuremman yritysjoukon tilanteesta.

Myös bruttokansantuotteen kasvu kertoo Kiinan elpymisestä. Toisella vuosineljänneksellä kasvu oli 3,2 prosenttia viime vuodesta, kun ensimmäisellä vuosineljänneksellä talous sakkasi peräti 6,8 prosenttia koronarajoitusten vuoksi.

Kiinassa Shanghai Composite -osakeindeksi on tänään nousussa 1,6 prosenttia.

