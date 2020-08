Vieraskenttäedun strategia auttaa löytämään isot voittajat

Vieraskenttäedun strategiassa lähdetään liikkeelle ilmiöstä ja tuotteesta, ei osakkeesta.

Kukapa ei haluaisi saada suuria tuottoja ja löytää sitä menestystarinaa, jonka kautta yksittäinen nappiosuma vivuttaa koko salkun tuoton kaksinumeroisiin kasvulukuihin.

Ongelmana on, että ensin pitäisi ostaa osake ja itse yrityksen ja liiketoiminnan pitäisi kukoistaa tämän ostopäätöksen jälkeen. Ideoita tulevaisuuden menestystarinoista ja sankariosakkeista kyllä löytyy pilvin pimein, mutta miten erotella jyvät akanoista?

Hyvältä vaikuttava tuote tai konsepti ei useinkaan kanna loppuun asti. Saadaanko tuote tai konsepti ylipäätänsä markkinoille, ostetaanko sitä, onko kilpailijoilla parempi tuote, onko yritysjohto poikkeuksellisen osaava ja niin edelleen.

Vieraskenttäedun strategia auttaa pienentämään listaa ja valikoimaan yrityksiä, jotka ovat toisaalta päässeet näiden kompastuskivien ylitse ja joissa toisaalta on edelleen kasvun varaa.

Näin vieraskenttäedun strategia toimii

Muistatko vielä ajan, kun koko sosiaalisen median konsepti oli vieras ja mitä tapahtui, kun Facebook rantautui Suomeen? Tai muistatko miten ihmiset reagoivat Netflixiin, kun televisiota vielä katsottiin televisiosta ja suoratoisto oli täysin vieras käsite.

Tuo ihmisten positiivinen reaktio uuteen ulkomailta tulevaan tuotteeseen ja uuteen tapaan tehdä asioita on vieraskenttäedun strategian mukainen iskun paikka.

Siinä kohti yritys otetaan tarkempaan tarkasteluun ja mikäli kaikki vaikuttaa hyvältä niin rakennetaan positio ajallisesti hajauttaen ja tätä positiota pidetään niin kauan kuin yritys ja sen tuote menestyy.

Strategian mukaisesti toimiva sijoittaja ei siis kuuntele tai etsi kuumia sijoitusvinkkejä, vaan pyrkii pikemminkin sulkemaan korvansa itse osakkeeseen liittyvältä hälinältä.

Vieraskenttäedun strategian potentiaali perustuu testattuun tuotteeseen, toimivaan markkinointikoneistoon ja poikkeuksellisen laadukkaaseen yritysjohtamiseen

Markkinointivetoinen tuotekehitys pyrkii ensiksi tunnistamaan kuluttajien ja asiakasyritysten ongelmat ja tarpeet ja sitten rakentamaan ja muokkaamaan tuotetta tämän tarpeen mukaisesti. Uuteen maahan ja sitä kautta uusille markkinoille tultaessa prosessi toistuu.

Jos Suomeen rantautunut tuotteesta kohistaan ympärilläsi, kertoo se siitä, että tämä yritys osaa lukea ja vastata asiakkaittensa tarpeisiin poikkeuksellisen hyvin.

Silloin on käsillä yritys, joka on lyönyt ensiksi läpi omilla markkinoillaan ja on tämän lisäksi lyömässä läpi varsin onnistuneesti vierailla markkinoilla.

Digitaalisen tuotteen, palvelupohjaisen hinnoittelun ja jenkkiläisen yrityksen kohdalla saavutetaan lisäksi kaksi merkittävää lisäetua.

Ensinnäkin Yhdysvaltojen markkina on varsin kilpailtu ja siellä voittaminen kertoo jo itsessään poikkeuksellisen hyvin toimivasta tuotteesta.

Toisekseen yritys saa suuren markkinan mahdollistamista massiivisista käyttäjämääristä taloudellista voimaa ja kokemuspohjaa globaaliin laajentumiseen.

Yritykseen kannattaa tutustua kunnolla

Erinomainen tuote on vieraskenttäedun strategian ensimmäinen askel, joka antaa motiivin tutustua yritykseen paremmin ja etsiä merkkejä pitkäaikaisista kilpailueduista.

Mikäli vaikutuksen tehnyt tuote on vain pieni osa isomman yrityksen laajaa tarjoomaa, ei porkkanaa oikein ole. Sen sijaan yhden konseptin, tuotteen ja liiketoimintamallin ympärille rakennetussa yrityksessä on jo merkittävää potentiaalia.

Digitaalisuus mahdollistaa niin nopean kasvun, että on mahdollista löytää yrityksiä, joissa yrityksen perustaja edelleen toimii toimitusjohtajana ja jolla myös on huomattava omistusosuus yrityksen osakkeista. Tätä kautta sivutoiminen sijoittaja voi tunnistaa toimitusjohtajan, jolla on poikkeuksellisen kovat näytöt ja osakkeenomistajan kanssa yhtenevät kannustimet.

Listautumisen rakenteella on merkitystä. Kannattaa kysyä onko kyse kasvustrategiaa tukevasta osakeannista, vai osakemyynnistä, jossa vanhat omistajat ja avainhenkilöt myyvät osakkeitaan.

Erinomaiseen tuotteeseen perustuva kasvu pitäisi myös näkyvä varsin tasaisena liikevaihdon kasvuna.

Vieraskenttäedun strategian tuottopotentiaali on tarpeeksi merkittävä

Periaatteessa kasvusijoitus on sitä tuottavampi mitä aikaisemmin siihen pääsee kiinni.

Vieraskenttäedun strategiaa noudattava sijoittaja iskee osakkeisiin kiinni vasta siinä vaiheessa, kun kotimarkkina on voitettu ja globaali laajentuminen on jo aloitettu. Kasvu vie kuitenkin sen vertaa aikaa, että tuottopotentiaalia on vielä paljon jäljellä.

Vaikkapa internetin keskustelufoorumeilta, Twitteristä tai megatrendeistä lähtevällä sijoittajalla on periaatteessa mahdollisuus tehdä sijoitus vieläkin aikaisemmassa vaiheessa ja päästä vieraskenttäedun strategiaa suurempiin tuottoihin kiinni.

Mutta onko sijoittajalla yksittäisen vinkin perusteella mitään hajua siitä mikä yrityksen liiketoimintamalli ja tuote oikeasti on?

Puhumattakaan kilpailijoihin verrattuna poikkeuksellisen hyvästä tuotteesta, vallihaudalla varustetusta liiketoimintamallista, todistetusta track-recordista, poikkeuksellisen hyvästä yritysjohdosta ja markkinointiosaamisesta, omistusrakenteesta tai mistään muustakaan minkä pohjalta voisi motivoida miksi juuri tämä yritys pärjäisi poikkeuksellisen hyvin sen seuraavat kymmenen vuotta.

Legendaarisen salkunhoitaja Peter Lynchin mukaan ”sijoita siihen minkä tiedät”.