Verkkokauppajätti Alibaba on lähes yksimielisesti analyytikoiden suosikki

Alibaban perustaja Jack Ma.

Analyytikot ovat harvinaisen yksimielisiä New Yorkin pörssiin listatun kiinalaisosakkeen tuottopotentiaalista.

Kiinan Amazonina tunnettu Alibaba (Nyse:BABA) on verkkokauppa-alusta. Alibaba Group Holding Limited on kiinalainen verkkokauppayritys, ja se listautui New Yorkin pörssiin vuonna 2014. Alibaballa on kaksi verkkokauppaa, joista Alibaba.com on suunnattu ensisijaisesti yrityksille ja kauppiaille, ja kuluttajille suunnattu verkkokauppa AliExpress.com.

Megayhtiön oma toiminta sisältää verkkokauppa-alustan lisäksi finanssipalveluita, pilvipalveluita ja logistiikan data-alustaa. Yhtiö ei myy omaa tavaraa, vaan pyrkii toimimaan nimenomaan digitaalisena alustana, jonka kautta kauppiaat voivat myydä omia tuotteitaan.

Alibaba ilmoitti tällä viikolla odottavansa sen pilvipalvelutoiminnan olevan kannattavaa vuoden 2021 tilikaudella. Viime kesäkuussa se raportoi ennätysmyynnistä Kiinassa järjestetyssä ostosfestivaalilla. Verkkokaupan jättiläisen ostosalustan myynti oli yhteensä lähes 99 miljardia dollaria. Yritys on pystynyt jatkamaan kasvua siitä huolimatta, että sen ydinliiketoimintojen kasvu on hidastunut.

Alibaban tuloksen ja myynnin kasvu hidastui kuitenkin dramaattisesti toukokuussa koronaviruksen puhkeamisen vuoksi. Oikaistu osakekohtainen tulos nousi toukokuussa vain kaksi prosenttia edellisvuodesta 1,30 dollariin osakkeesta. Silti se oli selvästi yli 0,85 dollarin analyytikoiden konsensusodotuksen. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia hieman yli 16 miljardiin dollariin, mikä ylitti myös odotetun 15,1 miljardin dollarin liikevaihdon.

Yhtiö ilmoitti 20. elokuuta, että viimeisimmän vuosineljänneksen tulos kasvoi 15 prosenttia ja liikevaihto kasvoi peräti 30 prosenttia lähes 22 miljardiin dollariin.

Alibaba jakaa myyntinsä neljään segmenttiin: kauppaan, pilvipalveluihin, digitaaliseen mediaan sekä viihde- ja innovaatioaloitteisiin. Kaupan liikevaihto nousi 34 prosenttia 18,9 miljardiin dollariin. Pilvipalveluiden liikevaihto kasvoivat peräti 59 prosenttia 1,75 miljardiin dollariin, mikä on leijonan osuus kokonaistuloista.

Analyytikoilta uskoa Alibaban osakkeeseen piisaa.

TipRanks-sivuston mukaan peräti kaikki 23 Wall Streetin analyytikkoa, jotka ovat viimeisen kolmen kuukauden aikana antaneet osakkeelle suosituksen, antavat Alibaballe nyt ostosuosituksen. Yahoo Financen seurannan mukaan 48 analyytikosta yhtä lukuunottamatta kaikkien suositus on osta tai vahva osta.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että Alibaban tämän vuoden ennustettu 52,6 dollarin osakekohtainen tulos nousee ensi vuonna 60,5 dollariin ja vuonna 2021 jo yli 78 dollariin. Kuluvan vuoden tulosennusteella osakkeen P/E-kerroin on 36x ja EV/Ebitda 23x.

TipRanks-sivusto antaa Alibaban osakkeelle kokonaisarvosanan 9, kun maksimi on 10. Arvosana perustuu kahdeksaan eri mittariin.