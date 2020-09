Näitä toimialoja analyytikot nyt suosivat – suosikkisektorit pitäneet pintansa

Ehkä hieman yllättäen analyytikot suosivat yhä samoja toimialoja kuin ennen koronakriisiäkin.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin osakkeista on tehty yli 10 000 analyytikkosuositusta ja niistä 52,8 prosenttia on tällä hetkellä osakkeiden ostosuosituksia. Osakeanalyysiyhtiö Factsetin mukaan suosituksista 40,6 prosenttia on pidä-suosituksia ja vain 6,6 prosenttia on myy-suosituksia.

Viimeisen viiden vuoden aikana ostosuosituksia kuun lopussa on ollut keskimäärin 51,0 prosenttia, eli ostosuosituksia on nyt hieman keskiarvoa enemmän. Pidä-suosituksia on viiden vuoden keskiarvossa 43,2 prosenttia ja myy-suosituksia 5,8 prosenttia.

Jenkkiosakkeiden toimialoista analyytikoiden suosikkeja ovat tällä hetkellä terveys- ja energiasektorit sekä tietoliikennepalvelut. Tilanne ei ole muuttunut vuoden alusta, jolloin nämä sektorit olivat analyytikoiden myös suosituimpia toimialoja.

Terveyssektorilla ostosuosituksia on 62 prosentista osakkeista, energiasektorilla 61 prosenttia ja tietoliikennealan palveluissakin 59 prosenttia.

Pessimistisiä analyytikot ovat rahoitussektorin, kuluttajatuotteiden ja kiinteistösektorin osakkeista. Rahoitussektorin ja kuluttajatuotteiden osakkeista ostosuosituksia on 46 prosenttia ja kiinteistöalalla 47 prosenttia.

Factset tekee yhden mielenkiintoisen havainnon tämän hetken suosituksista. Analyytikot ovat nimittäin tällä hetkellä keskimäärin optimistisempia S&P 500 -yhtiön osakkeita kohtaan kuin mitä he olivat vuoden alussa – siis ennen koronakriisin puhkeamista. Joulukuun lopussa ostosuosituksia oli 50,6 prosenttia.

Vuoden alusta eniten ovat laskeneet suositukset kuluttajatuotteissa, missä ostosuositukset ovat laskeneet 46 prosentista 39 prosenttiin. Myös utilities-sektori eli sähkö-, vesi- ja lämpöalan yritysten osakkeiden suositukset ovat laskeneet rajusti, 49 prosentista 42 prosenttiin.

Vaikka viime aikoina on ollut puhetta niin sanotusta sektorirotaatiosta, eivät analyytikoiden suosikkitoimialat ole vuoden aikana muuttuneet. Samat kolme toimialaa, eli terveyssektori, energia ja tietoliikennepalvelut olivat analyytikoiden suosikkeja ennen koronakriisiäkin.

Sektorirotaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittajat allokoivat yhdestä toimialasta tai sektorista toiseen talouden suhdanteiden mukaan. Ideana sijoittajilla on sijoittaa sellaisten toimialojen osakkeisiin jotka kulloinkin hyötyvät tulevasta taloustilanteesta.