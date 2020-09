Ryhmä suuryrityksiä ryhtyi kamppailuun Applen sovelluskauppaa vastaan

Muun muassa Spotify ja Tinderin omistava Match Group ovat liittyneet mukaan kamppailuun Applen epäreiluiksi koettuja sovelluskauppakäytäntöjä vastaan.

Julkinen paine Applen App Store -sovelluskauppaa vastaan laajeni jälleen torstaina, kun ryhmä kuluttajateknologian suuryrityksiä ilmoitti liittoutuvansa kamppailussaan Applea ja sen sovelluskauppaa vastaan. The Coalition for App Fairness -niminen ryhmä piti torstaina ensimmäisen julkisen tilaisuutensa Washingtonissa.

Uuteen koalitioon kuuluvat muun muassa musiikkipalvelut Spotify ja Deezer, deittailusovellus Tinderin omistava Match Group sekä videopelialan jättiläinen Epic Games. Lisäksi mukana on useita vähemmän tunnettuja yrityksiä.

Uuden ryhmän taustalla pitkään kytenyt riita sovelluskaupoista

Kiista Applen ja Applen sovelluskauppaa käyttävien yritysten välillä on kytenyt teknologia-alalla jo pidempään. Varsinkin Applen ja Epic Gamesin välinen kiista on ollut kesällä paljon esillä, sillä Epic Games haastoi Applen kiistan vuoksi oikeuteen viime kuussa ja aloitti näyttävän mediataistelun yhtiötä vastaan. Tapauksen oikeuskäsittely on yhä kesken.

Kiistan taustalla on yksinkertaisesti raha. Apple perii jokaisesta sovelluskauppaansa kuuluvassa sovelluksessa tehdystä ostoksesta 30 prosentin komission, mikä on luonnollisesti sovelluksia kehittäville yrityksille huomattava kuluerä. Jos saman asiakkaan tilaus jatkuu yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan, niin Applen komissio tippuu puoleen. Tämä helpotus koskee kuitenkin vain todella pientä määrää kaikista ostotapahtumista.

Suorien lisäkulujen lisäksi Applen perimässä maksussa on ongelmallista se, että Apple myös itse kilpailee useiden ulkopuolisten sovelluskehittäjien kanssa. Esimerkiksi Applen oma Apple Music -sovellus on Spotifyn ja Deezerin suora kilpailija, eikä Applen sovelluskaupan 30 prosentin komissio tietenkään aiheuta Applen omalle musiikkisovellukselle samanlaista ylimääräistä kuluerää kuin Spotifylle ja Deezerille.

The Coalition for App Fairness -ryhmä ilmoittikin ensimmäisessä julkisessa esiintymisessään, että sen mielestä Applen sovelluskaupastaan perimä maksu antaa Applelle epäreilun kilpailuedun sovellusmarkkinoilla. Ryhmä ilmoittikin, että se haluaisi lainsäätäjien sääntelevän sovelluskauppojen toimintaa nykyistä tarkemmin.

Lainsäätäjät ovatkin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa kiinnittäneet asiaan jo huomiota. Sekä Yhdysvaltain oikeusministeriö että Euroopan komissio ovat aloittaneet jo aikaisemmin tänä vuonna tutkinnan siitä, rikkooko Applen sovelluskauppa kartellilainsäädäntöä. Kumpikin tutkinta on yhä kesken.

Kiista sovelluskaupoista koskee Applen lisäksi myös Googlea, sillä Googlen oma Google Play -sovelluskauppa kerää aivan vastaavalla tavalla komissioita sovelluskauppaa käyttäviltä sovelluksilta. Applesta poiketen Googlen Android-laitteet sallivat kuitenkin sovellusten lataamisen myös Googlen oman sovelluskaupan ulkopuolelta, minkä vuoksi kritiikki kohdistuu pääasiassa juuri Applen App Storeen. Esimerkiksi Epic Games on kuitenkin käynnistänyt vastaavan oikeusprosessin myös Googlea vastaan.

Sovelluskauppa on merkittävä osa Applen liiketoimintaa

Apple on puolustautunut syytöksiä vastaan sanomalla, että heidän perimänsä 30 prosentin komissio on samaa kokoluokkaa muiden vastaavien palvelujen kanssa. Lisäksi Apple sanoo, että sen sovelluskauppa parantaa sovellusten turvallisuutta ja niiden käyttäjien yksityisyyttä.

Applen sovelluskauppa on nykyään tärkeä osa yhtiön liiketoimintaa. Apple ei julkaise tarkkoja lukuja sovelluskaupan tuottamista tuloista, mutta talouskanava CNBC:n arvion mukaan Apple keräsi sovelluskauppansa kautta vuonna 2019 noin 50 miljardin Yhdysvaltain dollarin (noin 43 miljardin euron) bruttotulot. Näistä Apple kotiutti itselleen komissioina arviolta noin 15 miljardia dollaria.

Tämä tarkoittaisi, että Applen sovelluskaupasta itselleen keräämät maksut vastasivat yksinään noin kolmanneksesta Applen palveluliiketoiminnan koko liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisliikevaihdosta maksut vastaisivat vuoden 2019 luvuilla vajaata kuutta prosenttia.

App Storen vastaisen kampanjan laajenemisella ei vielä torstai-iltapäivänä näyttänyt olevan juurikaan vaikutusta Applen osakekurssiin. Yhtiön osakkeet olivat hieman yli puoli tuntia kaupankäynnin aukeamisen jälkeen reilun prosentin nousussa.