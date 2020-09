Yksi kohtalokas virhe voi johtaa siihen, että irtisanottu palkansaaja joutuu maksamaan lomautusten perusteella maksettuja päivärahoja takaisin.

Koronakriisi synnytti Suomessa lomautus- ja irtisnaomisaallon.

Elokuussa metsäyhtiö UPM kertoi suunnittelevansa Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista Suomessa, Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista, jotta liiketoiminta-alueen kilpailukyky voidaan varmistaa.

Lentoyhtiö Finnair puolestaan aloitti yhteistoimintaneuvottelut koskien suunnitelmaa vähentää noin 1 000 työpaikkaa, tehdä muita rakenteellisia muutoksia sekä toteuttaa lisälomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.

Syksyn mittaan saadut ilmoitukset lukuisista uusista yt-neuvotteluista kertovat työllisyystilanteen jatkumisesta epävakaana. Koronapandemia heikensi työmarkkinoita keväällä poikkeuksellisen rajusti, ja työllisten määrä oli maalis-heinäkuussa keskimäärin noin 60 000 henkilöä pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, kertoo Suomen Pankki.

Suomen Pankin mukaan työllisyyden nopeaa paranemista ei ole näköpiirissä, koska talouskasvu on hidasta ja työikäisen väestön väheneminen jatkuu. Suomen Pankin ennusteen mukaan sekä työllisten määrä että työllisyysaste jäävät selvästi pandemiaa edeltäneitä tasoja alemmaksi. Työllisyysaste on jäämässä noin 71 prosenttiin vuonna 2022.

Tässä vaikeassa tilanteessa on uhkana, että osa lomautuksistakin vaihtuu vielä irtisanomisiksi.

Työsuhteen päättyminen ei ole välttämättä palkansaajan ainoa murhe. Yleinen työttömyyskassa YTK varoittaa irtisanottuja tilanteesta, joka voi viedä irtisanotulta myös työttömyyspäiväraht.

Näin voi käydä, jos irtisanottu unohtaa kertoa lomautustilanteensa muutoksesta työttömyyskassaan. Tällöin irtisanottu saattaa joutua tilittämään väärin perustein maksettuja päivärahoja takaisin.

“Haluamme muistuttaa kaikkia lomautettuja siitä, että on tärkeää kertoa työttömyyspäivärahaa maksavalle kassalle, jos työsuhde päättyy lomautuksen aikana. Tieto on tärkeä, sillä sen myötä voidaan huomioida mahdollisen irtisanomisajan palkan vaikutukset päivärahaan eikä jälkikäteen tarvitse periä takaisin aiheetta maksettuja etuuksia”, sanoo Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.

YTK:n mukaan perusperiaate on, että jos työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan tai sitä vastaavaan korvaukseen, ei samalle ajalle voida maksaa työttömyysetuutta.

“On mahdollista, että työntekijä sopii työnantajan kanssa, ettei irtisanomisajan palkkaa tarvitse maksaa, vaikka työntekijällä työehtosopimuksen, työsopimuksen tai lain mukaan olisi oikeus irtisanomisajan palkkaan. Jos oikeus on, ei kassa voi maksaa ansiopäivärahaa irtisanomisajalta. Näin on, vaikka työnantaja ei olisi maksanut irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta. Työttömyysturvassa ratkaisevaa on siis oikeus, ei se, onko irtisanomisajan palkkaa maksettu vai ei”, Eklund kertaa.

Jos päivärahan hakija ei ilmoita työsuhteen päättymisestä päivärahaetuuden maksajalle, voi käydä niin, että hakijalle maksetaan päivärahaa, johon tällä ei ole oikeutta. Aiheetta maksettu etuus peritään myöhemmin takaisin. Tästä aiheutuu turhaa harmia hakijalle. Pahimmassa tapauksessa tilanne voi aiheuttaa jopa tutkintapyynnön poliisille, jos on aihetta epäillä, että hakija on tahallaan jättänyt ilmoittamatta etuusoikeuteen vaikuttavia seikkoja.

“On täysin ymmärrettävää, että työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana voi epähuomiossa jäädä ilmoittamatta, varsinkin silloin, kun muutos tapahtuu hakujakson aikana. Päivärahat saa kuitenkin sujuvammin käteen, kun täyttää hakemuksen huolellisesti”, Eklund opastaa.