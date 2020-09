Keskuspankki harkitsee digivaluutan käyttöönottoa

USA:n keskuspankki testaa useita hajautettuun kirjanpitoon perustuvia järjestelmiä.

Yhdysvaltain liittovaltion keskuspankki Fed tekee tutkimusta mahdollisesta digidollarista, kertoo Clevelandin Federal Reserven johtaja Loretta Mester Cointelegraph-sivuston mukaan. Suomessa aiheesta kertoo Bittiraha-sivusto.

Keskuspankkien digitaalisia valuuttoja kutsutaan nimellä CBDC, mikä on lyhenne englanninkielisistä sanoista Central Bank Digital Currency eli keskuspankin digitaalinen valuutta. Keskuspankkien digivaluuttojen taustalla on tavoite päästä pois käteisrahasta. Kryptovaluutta bitcoin ei kelpaa keskuspankeille, koska rahan määrän kontrollointi on keskeinen keskuspankkien tehtävä ja bitcoinien avulla se ei onnistu, koska niiden määrä on rajattu ja keskuspankkien päätäntävallan ulkopuolella.

Mesterin mukaan USA:n keskuspankki on jo rakentamassa ja testaamassa useita erilaisia hajautettuun kirjanpitoon perustuvia järjestelmiä ymmärtääkseen niiden hyödyt ja haitat. Fed on tutkinut digidollarin mahdollisuutta jo ennen koronapandemiaa, mutta koronaviruksen seurauksena tällaisen digidollarin tarve on kasvanut entisestään.

”COVID-19:n leviäminen on lisännyt yritysten ja yksityistahojen riippuvuutta digitaalisista palveluista ja nopeista taloudellisista yhteyksistä. Monet työntekijät alkoivat tehdä töitä kotoaan ja kuluttajat ostaa entistä enemmän tuotteita Internetistä,” Mester kertoo.

Mitä hyötyjä digidollari sitten tuo? Sen uskotaan voivan lisätä ja tehostaa digitaalista kaupankäyntiä. Digivaluutalla on huomattavia etuja, etenkin jos se pohjautuu lohkoketjuun. Tällöin monet rahansiirrot sekä siirtojen varmistukset voitaisiin automatisoida ja inhimilliset virheet minimoida.

USA:n lisäksi myös EU että Kiina suunnittelevat omaa digivaluuttaa. Kuluttajille suunnattu digieuro on tällä hetkellä Euroopan keskuspankin digivaluuttaprojektien tärkein prioriteetti. EKP on miettinyt jo vuosia, miten potentiaalinen digieuro voitaisiin toteuttaa euroalueella. Mitään konkreettisia päivämääriä ei kuitenkaan vielä ole tullut.

Kiinalla on käynnissä valtiollinen dcep (digital currency electronic payment) -hanke. Hanke tukeutuu pitkälti lohkoketjuteknologiaan.