Lentoliikenne takkuaa yhä ja analyytikoiden näkemykset Finnairista ovat synkkiä

Analyytikot eivät usko Finnairin nopeaan tuloskäänteeseen koronakriisin syövereistä. Tuoreet lentoliikennetilastot puhuvat karua kieltään.

Koronakriisi rokottaa edelleen poikkeuksellisen rajusti lentoliikennettä. Tilastokeskus kertoi viime viikolla, että Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 332 958 matkustajaa elokuussa 2020, mikä oli peräti 86 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä väheni 78 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Elokuussa 2020 Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 272 715 ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteensä 60 243 matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 82 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamääristä.

Matkustajista 70 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 30 prosenttia kotimaan lennoista. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärästä 82 prosenttia tuli kansainvälisistä lennoista. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajista 97 prosenttia lensi reittiliikenteessä ja kolme prosenttia tilauslennoilla. Muiden kotimaan lentokenttien kohdalla matkustajista yksi prosenttia lensi tilauslennoilla.

Finnair on päivittänyt lokakuun liikenneohjelmansa ja kertoo, ettei se pysty toteuttamaan aiemmin suunnittelemaansa ohjelmaa.

Yhtiön lentomatkustuksen kysyntä on koronapandemian kehityksen ja matkustusrajoitusten vuoksi elpynyt hitaasti, eikä aiemmin julkaistua liikenneohjelmaa ole mahdollista toteuttaa lentojen vähäisen kysynnän vuoksi. Tästä syystä lentoyhtiö karsii lokakuun liikenneohjelmastaan lentoja lähes kaikilta reiteiltä ja lentää lokakuussa keskimäärin 70-80 lentoa päivässä aiemmin suunnitellun noin kahdensadan päivittäisen lennon sijaan.

Finnairin osake on jatkanut luisuaan Helsingin pörssissä. Osakkeen arvosta on sulanut vuoden aikana jo lähes 68 prosenttia. Vielä joulukuussa 2017 yhtiön osakekurssi kävi lähellä 2,5 euroa, nyt osake noteerataan 0,38 euroon. Osakekurssi on siis romahtanut yli 84 prosenttia.

Lentoyhtiön taseperusteinen P/B-kerroin on tällä hetkellä 0,57x, kun se vuonna 2017 oli 1,6x.

Samalla myös analyytikoiden näkemys yhtiöstä sijoituskohteena on synkentynyt. Yahoo Finance -sivuston mukaan vielä kesäkuussa osake sai yhdeltä analyytikolta ostosuosituksen ja yhdeltä lisää-suosituksen. Nyt yksikään analyytikko ei anna osto- tai lisää – suosituksia. Kahden suositus on myy, kolmen vähennä ja yhden pidä.

Analyytikot odottavat keskimäärin Finnairin osakekohtaisen tuloksen laskevan tänä vuonna tappiolliseksi -0,56 euroa, kun viime vuonna yhtiö teki 0,49 euron osakekohtaisen tuloksen. Ensi vuoden konsensusodotus on -0,07 euron osakekohtainen tappio. Vasta vuodelle 2022 odotetaan positiivista mutta alhaista 0,02 euron osakekohtaista tulosta.

Osinkoja yhtiön ei odoteta maksavan vuosina 2021-2022 lainkaan.