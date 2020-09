Nikolan huijauskohu syvenee, oikeusministeriö aloittaa tutkinnan

Kohu sähköautoyhtiö Nikolan ympärillä ei ota laantuakseen. Yhtiön osake kääntyi uusimpien käänteiden myötä jälleen selvään laskuun.

Viime viikolla alkanut kohu sähkö- ja vetykäyttöisiä ajoneuvoja kehittävän Nikolan ympärillä otti jälleen tiistaina uusia kierroksia, kun Yhdysvaltain oikeusministeriön kerrottiin aloittavan tutkinnan yhtiön toiminnasta. Tutkinta on jo toinen merkittävä viranomaistutkinta yhtiön toiminnasta lyhyen aikavälin sisällä, sillä vasta edellisenä päivänä julkisuuteen nousi tieto Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan SEC:n aloittamasta selvityksestä.

Tutkinnan taustalla on Nikolaa shorttaavan Hindenburg Research -yhtiön viime viikolla julkaisema raportti, jossa Hindenburg väitti Nikolan valehdelleen useista eri asioista sijoittajilleen, yhteistyökumppaneilleen ja asiakkailleen. Nikola kiisti aluksi syytökset, mutta tällä viikolla myönsi osan syytöksistä pitävän paikkansa.

Hindenburgin raportti esitti useita epäkohtia yhtiön toiminnassa

Huijauskohu sai alkunsa viime viikolla, kun Nikolaa seuraava Hindenburg Research -yhtiö julkaisi 53-kohtaisen raportin, jossa se nosti esille lukuisia epäselvyyksiä yhtiön toiminnassa. Nikola kiisti tuoreeltaan jyrkästi Hindenburgin syytökset, joiden esittämistä se kuvaili ”markkinoiden manipuloinniksi” ja ”harhaanjohtavan informaation” levittämiseksi.

Hindenburg nosti raportissaan esille muun muassa Nikolan vuonna 2018 julkaiseman mainosvideon, jossa yhtiön valmistama Nikola One -rekka näyttää ajavan maantietä pitkin. Hindenburgin mukaan rekka ei kuitenkaan oikeasti aja tiellä omin voimin, vaan se yksinkertaisesti rullaa vapaalla vaihteella loivaa rinnettä pitkin alaspäin. Raportin muuta sisältöä on käsitelty laajasti aikaisemmassa artikkelissamme.

Syytöksiä lukiessa on kuitenkin hyvä muistaa, että Hindenburg Research on kertonut avoimesti shorttaavansa Nikolan osakkeita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hindenburg hyötyy Nikolan kurssin laskemisesta.

Nikola myönsi maanantaina osan syytöksistä

Nikola julkaisi maanantaina uuden tiedotteen syytöksiin liittyen, jossa se yllättäen myönsikin pienen osan syytöksistä todeksi.

Uudessa tiedotteessaan Nikola kertoi, että Hindenburgin raportin merkittävimpiin syytöksiin kuulunut väite vuoden 2018 mainosvideosta olikin ainakin osittain totta. Video oli todella lavastettu Hindenburgin esittämällä tavalla, eli rekka yksinkertaisesti vierii videolla loivaa tietä alaspäin ilman oikeaa voimanlähdettä.

Nikola kuitenkin puolustautui sanomalla, ettei heidän mielestään rekan suoranaisesti kerrottu ajavan videolla omin voimin. Yhtiö ei myöskään ollut vielä videon julkaisun aikaan pörssissä ja Nikolan silloiset omistajat olivat yhtiön kertoman mukaan tietoisia ajoneuvon todellisista ominaisuuksista. Lisäksi Nikola sanoi, että voimanlähdettä lukuun ottamatta videolla nähty ajoneuvo oli muuten toimintakykyinen.

Hindenburg Research julkaisi seuraavana päivänä oman vastauksensa Nikolan uuteen tiedotteeseen. Vastineessaan Hindenburg Research muun muassa listasi kuusi aikaisempaa tapausta, jossa Nikolan edustajat ovat väittäneet Nikola One -rekan olevan ”valmis” tai ”toimiva”. Hindenburg myös vaati vastineessaan Nikolaa vastaamaan loppuihin 43 alkuperäisen raportin esittämään kysymykseen, joihin Nikola ei yhtiön mielestä vielä ole vastannut mitään.

Nikolaa vastaan avattu useita viranomaistutkintoja

Alkuviikosta Nikolan ympärille syntyi uusia synkkiä pilviä, kun sekä SEC että Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoivat aloittaneensa tutkinnat yhtiön toiminnasta.

Ensimmäisenä tutkinnan ehti aloittaa arvopaperimarkkinoita valvova SEC, joka talouskanava Bloombergin nimettömien viranomaislähteiden mukaan aikoo selvittää, onko Nikolan toiminta rikkonut lakia. Tutkimus on vasta alkuvaiheessa, eikä se välttämättä johda varsinaisiin syytteisiin väärinkäytöksistä. Nikola oli myös itse pyytänyt SEC:tä ottamaan asian käsiteltäväkseen.

Tiistaina myös Yhdysvaltain oikeusministeriö otti asian tutkittavakseen. Wall Street Journalin haastattelemien sisäpiirilähteiden mukaan oikeusministeriö aikoo selvittää, onko Nikola esitellyt liioiteltuja väitteitä kehittämästään teknologiasta huijatakseen sijoittajia. Myöskään oikeusministeriön tutkinta ei vielä tässä vaiheessa välttämättä tarkoita, että oikeusministeriö muodollisesti epäilisi Nikolaa laittomasta toiminnasta.

Sekä SEC että oikeusministeriö ovat toistaiseksi virallisesti kieltäytyneet kommentoimasta tutkintaa.

Nikolan pörssitaival on ollut vauhdikas

Nikola on yksi Yhdysvaltain erikoisimmista autonvalmistajista, sillä yhtiön osakekurssiin on ladattu valtava määrä odotuksia tulevasta. Yhtiön markkina-arvo käväisi viime viikolla noin 19 miljardissa dollarissa, vaikka yhtiö ei ole myynyt vielä yhtäkään ajoneuvoa ja sen liikevaihto on lähes olematonta.

Monen muun sähköautoja kehittävän yhtiön tapaan myös Nikolan osakekurssi perustuu siihen, että sijoittajat uskovat yhtiön mullistavan tulevaisuudessa autoalan täysin. Myös muiden sähköautojen valmistajien kurssit ovat nousseet viime aikoina valtavan korkealle, vaikka yhtiöiden varsinainen liiketoiminta vasta hakee muotoaan. Esimerkiksi hiljattain listautuneen kiinalaisen sähköautovalmistaja Xpengin markkina-arvo on tällä hetkellä noin 16 miljardia dollaria, kun samaan aikaan reilusti yli sadan miljardin vuosittaista liikevaihtoa tahkoavan Fiatin markkina-arvo on vain reilun miljardin suurempi.

Nikolan markkina-arvosta oli tiistai-iltaan mennessä kadonnut Hindenburgin raportin aiheuttaman kohun myötä noin viidennes. Voimakkaat kurssiheilahtelut ovat kuitenkin yhtiölle tavallisia: esimerkiksi vain muutamaa päivää ennen huijauskohun alkua yhtiön osake kävi hetkellisesti yli 40 prosentin nousussa lupaavan yhteistyösopimuksen vuoksi.